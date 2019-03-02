Зидану хочется в АПЛ, но его ждет «Ювентус»

02 марта 2019, 16:30

«Соккер.ру» реагирует на то, как футбольные фанаты и боссы «Ювентуса» выдавливают Аллегри из клуба, чтобы заменить на Зинедина.

Фанаты «Ювентуса» «с жиру бесятся»

Поражение от «Атлетико» дорого обошлось душевному равновесию главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Пятикратный чемпион Италии только с «бьянконери» (а до этого разок выиграл с «Миланом») получил столько оскорблений в социальных сетях от фанатов «Ювентуса», что временно приостановил деятельность официальных страниц. Вежливо объяснил, что на него такое не влияет. Будь это так – пропустил бы оскорбления мимо ушей.

Тренера задели. Сразу же началась акция среди «ювентини» в поддержку человека, который помогал не сбавить после того, как Конте ушел со скандалом и заявлением: «Нельзя пообедать в ресторане с человеком на 100 евро, имея в кармане 10». Антонио требовал вкладывать большие деньги в состав, а Аллегри хитрее вел себя с руководством, а в результате был в двух финалах Лиги чемпионов и выиграл серию Скудетто.

Конечно, к Аллегри есть игровые вопросы. Но лишь представьте, что понаписали Массимилиано после поражения в Мадриде, раз он ушел из социальных сетей. А ведь в Испании проиграла вся команда, не только главный тренер. На Роналду тоже сейчас нападают фанаты «Ювентуса»?

Маротте нужен свой дорогой ресторан

Проблема «Ювентуса» - «Санта Барбара», которую устроили внутри клуба. Слишком много личностей хотят выйти на первый план, амбиции застилают глаза. Генерального директора Джузеппе Маротту так сильно зацепили – не исключено, что случайно узнал или сам услышал, как о нем отзывались, словно о старой кляче, которая ни на что не способна. В результате менеджер не пошел в Федерацию футбола, а выбрал «Интер».

Теперь вот появляются слухи об Аллегри в этом миланском клубе. Хотя скорее ждите в столице моды Конте или Моуриньо. Очевидно, что «Интернационале» мечтает в ближайшие годы вернуться, невзирая на то, что Симеоне пока не спешит покидать «Атлетико», ведь получил самую высокую зарплату в мире тренеров. Зидана деньги не интересуют – разве что деньги на трансферы, но если в «Ювентус» придет Зинедин, а Аллегри уедет не в АПЛ , а возглавит «Интер» - будет жарко!

В свое время, покупая Дибалу, Маротта не поленился потроллить Конте. Заявил, что «Ювентусу» удалось найти 100 евро для дорогого ресторана. Но теперь его задача – уничтожить бывший клуб. Рассорить Аллегри и «бьянконери» - часть плана? Фанаты «Ювентуса» уже допускают, что атака на тренера в соцсетях – дело рук фермы ботов.

Зидану очень трудно выбрать клуб

Тренер Зинедин нужен многим и одновременно не нужен никому. Парадокс, ведь француз слишком много выиграл с «Реалом», чтобы все поверили в продолжение такой серии без личностного роста специалиста, который в Мадриде не показал себя младшим братом Гвардиолы по свежести и сложности тактических идей. Тренер Зидан скорее о результате – спасении на последних секундах, характере и настрое, чем об идеях и стиле.

А все, куда его зовут или могут позвать, как раз нуждаются в идейном тренере. Который одновременно не забудет о трофеях. Причем за последние месяцы количество пунктов назначения для Зидана сократилось. Возвращение в «Реал» исключено. Зинедин ушел, когда Перес решил, что за Роналду не стоит держаться всеми миллионами из казны. В МЮ удачно зашел Сульшер. Скорее Вудворда уволят, чем норвежца, особенно если останется в топ-4.

В «Челси» идти опасно – можно стать 6-м в АПЛ и растерять ореол мага и чародея. В ПСЖ Тухель неплохо держится, да и для уроженца Марселя в столице Франции враги. Фактически Зинедин сейчас ждет, как разрешится ситуация с Аллегри. Массимилиано давно подумывал об уходе, а если вылет из ЛЧ состоится – причиной больше.

«Ювентусу» не хватает изюминки

Некрасиво обзывать Аллегри. Со времен тренерской работы в «Милане» сделал не просто прыжок вперед, а пробежал целый марафон – достойно и довольно ярко. Но понятно, что «Ювентус» теряет старые козыри. Например, изменилась оборона. Буффон ушел, защитники стареют, проигрывают позиции и добавляют вратарям работы. На флангах тоже не всегда правильные решения, ведь Канселу – самый яркий латераль, человек из атаки.

Впереди появился Роналду, но показывает пальцы и покупает автомобили, между этим издеваясь над итальянскими середняками. Однако Криштиану никогда не был сам по себе. Всегда зависел от готовности команды, а «Ювентус», хотя все не так страшно и печально, как на старте прошлого сезона, вправду стал повторяться. Причем непонятно, кто и чего хочет из состава, где собралось много ярких личностей.

Видит ли себя Дибала в «Ювентусе»? Манджукича заменят на Икарди? Непонятно, что будет с Пьяничем. Зачем Рэмзи выдали дикую зарплату и как к этому отнесутся другие? Также «Ювентус» не выстроил атаку мечты, а в опорной зоне не все гладко без Хедиры.

Приход Зидана очень выгоден Серии А

Почему АПЛ сейчас лучше, чем была буквально пару лет назад? Потому что тренеры. У МЮ отдельная история - кто же знал, что Моуриньо создаст атмосферу непродуктивной ненависти, а не как обычно. Но даже Сарри многое сделал, чтобы «Челси» начал первые болезненные шаги в сторону отказа от оборонительной тактики. Клопп, Гвардиола, Почеттино в целом – красавцы, и не только они.

Серия А, если представить возвращение Конте в лигу – чемпион Англии, между прочим, переход Аллегри из «Ювентуса» в другой клуб (в «Интер», куда же еще?), доверие Де Лаурентиса Анчелотти, а также приход Зидана в туринский клуб, тоже получит серьезный импульс. Конечно, в этом уравнении не все переменные сыграют – Массимилиано вряд ли стоит соглашаться на переезд в Милан. Разве что его вправду зацепили в «Ювентусе». Также на лавке «запасных» в списке сам Моуриньо. Жозе хочет в «Реал», но и «Интер» - его команда.

Рассказы, что хочет работать там, где нет конфликтов, подходят. Ведь Маротта пока не справился с женой Икарди, но разберется с Жозе. И тогда миланский клуб будет конкурентным. Причем приход Зидана будет выгоден всем. Или всем, кроме «Ювентуса»? С Аллегри все понятно – бывают спады, но чемпионства по расписанию. Без него станет веселее.

Зидан легко может провалиться в Турине

И где угодно, поскольку победы с «Реалом» уже значения не имеют. Наоборот мешают, ведь теперь на француза смотрят как на человека, который придет и выведет в финал Лиги чемпионов. А что, если не получится? Победами в Серии А тифози не накормишь – им мало внутренних кубков. Руководство же мечтает увидеть во главе тренера, который может стать наживкой для статусных новичков. И француз именно такой.

Но Зидан хочет получить право голоса при трансферах, ведь «Ювентус», в отличие от «Реала», не может назвать состав идеальным. И в центре поля, и слева в защите, и на позиции в центре, как только что-то случается с Бонуччи или Кьеллини. В атаке рядом с Роналду возможны перестановки под нового наставника. Непонятно, как Зинедин отнесется к Дибале – в «Реале» нашел применение Иско, но с тем же Хамесом были конфликты, а сейчас Родригеса сватают именно в «Ювентус». Вопросов много.

Впрочем, если не Аллегри, то кто? Наверное, Зидан. А если рассуждать с позиции Зинедина, то в АПЛ у него шанс провалиться куда выше, чем в Серии А. Есть беспечный вариант пересидеть – «Бавария». Но великий француз вряд ли готов перейти с пиццы на колбаски с тушеной капустой. Пока «Юнайтед» случайно не нашел Сульшера, был шанс увидеть Зидана в Манчестере, а теперь все обставляют так, чтобы Аллегри нашел новое приключение, а Зинедин вспомнил молодость. Как вам идея?

Понятно ведь, что Серию А с «Ювентусом» и Гаттузо выиграет. Но от Зидана будут требовать того, что не удалось Аллегри – взять Лигу чемпионов. Не поздно ли спохватились? Роналду – суперстар, но и стар тоже. Зато первым тренером, которого Криштиану одобрит для «Ювентуса», является именно Зидан. Судя по всему, француз уже на пороге, причем ответный матч с «Атлетико» ничего не изменит.