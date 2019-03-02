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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен  Урал 0:1  Зенит 4.7 3.3 1.85
14:00 Матч завершен  Арсенал Т 2:0  ЦСКА - - -
16:30 Матч завершен  Локомотив М 2:2  Крылья Советов 2.1 1.98 14
19:00 Идет первый тайм, 43’  Рубин 0:0  Ахмат 2.4 2.75 3.65
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Тоттенхэм 1:1  Арсенал - - -
18:00 87’  Борнмут 0:1  Манчестер Сити 18 4.6 1.3
18:00 83’  Вулверхэмптон 2:0  Кардифф 1.04 16 50
18:00 87’  Ман Юнайтед 2:2  Саутгемптон 3.1 2.95 2.55
18:00 88’  Бернли 0:3  Кристал Пэлас - - -
18:00 85’  Брайтон энд Хоув 1:0  Хаддерсфилд 2.08 2.45 6
20:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Ньюкасл 2.2 3.25 3.4
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эспаньол 3:1  Вальядолид 1.65 3.6 5.6
18:15 76’  Вильярреал 1:1  Алавес 1.83 2.95 6
20:30 сегодня  Уэска -:-  Севилья 4 3.8 1.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Барселона 2.75 3.8 2.5
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Эмполи 3:3  Парма 5.6 3.2 1.77
20:00 сегодня  Милан -:-  Сассуоло 1.57 3.9 6.2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Рома 2.6 3.3 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Шальке-04 0:4  Фортуна 1.98 3.05 4.3
17:30 Матч завершен  Нюрнберг 0:1  РБ Лейпциг 35 7.8 1.12
17:30 Матч завершен  Герта 2:1  Майнц 1.2 5.6 26
17:30 Матч завершен  Айнтрахт Ф 3:2  Хоффенхайм 5.5 3.25 1.77
17:30 Матч завершен  Байер 2:0  Фрайбург 1.14 7.2 31
20:30 сегодня  Боруссия М -:-  Бавария 5.3 4.15 1.6
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
19:00 45’  Кан 0:0  ПСЖ 11 7 1.22
22:00 сегодня  Реймс -:-  Амьен 1.85 3.05 5.3
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Ренн 2.55 3.3 2.8
22:00 сегодня  Анже -:-  Монако 3 3.2 2.45
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Десна 1:2  Динамо К 11 4.4 1.3
18:00 85’  Черноморец Од 0:1  Шахтер Дн 17 3.75 1.35
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.9 3.6 3.7
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 45’ Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 0:1 Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.95 3.7 1.8
19:00 45’ Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 0:0 Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.85 3.7 3.9
19:00 44’ Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 1.23 5.6 11.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПашингПашинг 2:1 Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт 1:0 Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л 1.22 4.4 28
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 0:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 2.1 2.9 3.75
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 3:0 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 1.03 21 26
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 3:0 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 1.07 8.5 31
19:00 44’ Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 0:0 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 35 тур 1 X 2
18:00 90’ Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 0:2 Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 11 3.2 1.48
18:00 85’ Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 1:2 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 2.8 2.3 3.45
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 83’ Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2:1 Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 9 3.05 1.55
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 0:2 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 21 7.4 1.11
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 3:0 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.05 10 46
18:00 86’ Логотип футбольный клуб БериБери 2:0 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 88’ Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.18 2.5 4.5
18:00 88’ Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти 0:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2:0 Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 1.3 4.5 11.5
18:00 86’ Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 1:0 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.2 5.7 14
18:00 86’ Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 3:2 Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 35 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 0:3 Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 4.5 3.5 1.75
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2:0 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.55 2.45 3.5
18:00 82’ Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 1:0 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 1.6 3.1 7.9
18:00 87’ Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 0:1 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 2.3 2.45 4.6
18:00 85’ Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 1:1 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.7 2.6 3.05
18:00 88’ Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 0:0 Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.55 2.12 4.7
18:00 82’ Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 1:0 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.16 5.7 24
18:00 85’ Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.06 11 21
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 0:2 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.8 2.5 3.1
18:00 86’ Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.35 2.5 3.9
18:00 88’ Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 5:1 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.03 13 50
18:00 82’ Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 4:2 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.35 4.4 9.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.35 4.05 11.5
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 3:1 Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.55 3.45 7.4
18:00 85’ Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 1:1 Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 1.4 4.1 9
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1:3 Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3.4 2.5 2.65
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1:1 Логотип футбольный клуб РедингРединг 9 3.55 1.48
18:00 86’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.4 4.2 8.5
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2:0 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.2 2.7 4.1
18:00 85’ Логотип футбольный клуб УиганУиган 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.8 3 2.65
18:00 86’ Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 4:0 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.05 3.4 3.35
18:00 83’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:0 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.32 4.3 13
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2:3 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2.65 2.2 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1:3 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1.78 3.15 5.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.4 2.8 3.4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 2:1 Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар 4:1 Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт 1:2 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 6.2 3.35 1.6
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 4 3.75 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.8 3.8 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.55 4.6 5.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 1.32 5.5 8.5
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Литекс (Ловеч)Литекс 2:0 Логотип футбольный клуб Ботев ГалабовоБотев Галабово - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НесебрНесебр 1:1 Логотип футбольный клуб ПоморьеПоморье - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Струмска Слава (Радомир)Струмска Слава 3:1 Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пирин (Благоевград)Пирин 0:0 Логотип футбольный клуб Арда (Карджали)Арда - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Соф (София)Локомотив Соф 2:0 Логотип футбольный клуб Добруджа 1919 (Добрич)Добруджа 1919 - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 4.8 1.75 3.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 4:1 Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 3.6 3.1 2.05
18:30 58’ Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 4:0 Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.25 5.6 9.5
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 45’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 1.4 3.8 9
19:00 42’ Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 0:1 Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 43’ Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 0:0 Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 1.8 3.65 4
19:00 45’ Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 0:0 Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 2.45 2.9 3
19:00 45’ Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 0:0 Логотип футбольный клуб ПакшПакш 2.1 3.1 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.15 6 15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 2.18 3.3 3.15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра 2.7 3.25 2.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 0:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.8 3.9 3.9
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 1:2 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.2 3.5 3.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 0:3 Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 2.05 3.1 3.85
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос 0:0 Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 1:1 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 4.3 1.75 3.55
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2:2 Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 18 4.4 1.25
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 0:2 Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 24 4.05 1.25
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2:1 Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 3.3 1.85 4.2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 4:0 Логотип футбольный клуб АаленАален 2 3.5 3.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 3.2 2.8 2.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.15 2.75 4.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 84’ Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 3.05 2.4 3.15
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум 0:0 Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд - - -
18:30 54’ Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Александрия)Аль-Иттихад 1:1 Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2:0 Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 1.16 5.5 25
19:00 45’ Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 2.08 3.25 3.45
19:20 23’ Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 0:0 Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 9.5 4.8 1.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.65 3.15 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
18:00 89’ Логотип футбольный клуб КадисКадис 1:0 Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.9 2.65 6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 0:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 3.15 2.25 3.3
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 0:1 Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 4.7 3.35 1.75
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1:1 Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 6.8 3.9 1.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.05 3.1 3.75
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК 1.62 3.6 5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
10:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чунцин ЛифаньЧунцин Лифань 2:2 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ФулиГуанчжоу Фули - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шэньчжэнь РубиШэньчжэнь Руби 3:1 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Литва. Лига A 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлантас (Клайпеда)Атлантас 2:0 Логотип футбольный клуб Спирис КаунасСпирис Каунас - - -
18:00 90’ Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас 1:0 Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид 1:0 Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа -:- Логотип футбольный клуб Кавкаб (Марракеш)Кавкаб - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ 1:2 Логотип футбольный клуб ГородеяГородея - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален 2:1 Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн 3:0 Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем 1:2 Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 3:1 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 2:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2.9 3.5 2.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 11.5 7 1.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.33 4.9 9.5
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Подбескидзе (Бельско-Бяла)Подбескидзе 0:2 Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Бутовия БутовБутовия Бутов 0:0 Логотип футбольный клуб Варта ПознаньВарта Познань - - -
18:00 85’ Логотип футбольный клуб Стомил (Ольштин)Стомил 2:0 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
19:00 43’ Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп 0:1 Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
19:00 45’ Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
19:00 43’ Логотип футбольный клуб ГКС ЯстржебиеГКС Ястржебие 2:1 Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 4:1 Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1.04 12 50
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.7 3.5 5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.95 2.95 2.45
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:30 53’ Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ТонделаТондела - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1.95 3.3 4.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 2.25 3.25 3.25
Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 4:1 Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 1.9 2.55 6.1
18:00 89’ Логотип футбольный клуб МафраМафра 0:1 Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 1:0 Логотип футбольный клуб Оливейренше (Оливейра-де-Аземейш)Оливейренше 2.9 2.2 3.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика -:- Логотип футбольный клуб ПенафиелПенафиел 2 3.1 4
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) 6.1 2.17 2.2
Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гвардеец (Аграрное)Гвардеец 0:2 Логотип футбольный клуб Кызылташ (Бахчисарай)Кызылташ - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Океан К (Керчь)Океан К 2:1 Логотип футбольный клуб ТСК (Симферополь)ТСК - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СевастопольСевастополь -:- Логотип футбольный клуб ЕвпаторияЕвпатория - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 0:0 Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 5.2 3.7 1.6
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АКС ПТ (Тимишоара)АКС ПТ 1:1 Логотип футбольный клуб Лучафэрул (Орадя)Лучафэрул - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау 1:1 Логотип футбольный клуб АКС Энергетичанул (Петрошани)АКС Энергетичанул - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фарул КонстанцаФарул Констанца 1:2 Логотип футбольный клуб Металул РешитаМеталул Решита - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиовениМиовени 2:2 Логотип футбольный клуб Пандурий (Тыргу-Жиу)Пандурий - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус Бух (Бухарест)Ювентус Бух 1:2 Логотип футбольный клуб БалотештиБалотешти - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БраилаБраила 0:2 Логотип футбольный клуб Академика Кл (Клинчени)Академика Кл - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рипенсиа (Тимишоара)Рипенсиа 1:0 Логотип футбольный клуб УТА (Арад)УТА - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда 1.18 5 33
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 12.5 3.65 1.38
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 4:1 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 1:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 1:2 Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр 4:0 Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 1:0 Логотип футбольный клуб СеницаСеница 2.18 1.95 9
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2:1 Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн 2.35 1.8 10
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1:1 Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова 1.17 5.1 32
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок 0:0 Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце 3 1.75 5.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НитраНитра 0:2 Логотип футбольный клуб СередСеред 50 9 1.06
Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 42’ Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура 0:0 Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале 2.5 3.25 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 1.55 3.8 5.7
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор 1:2 Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор 1:2 Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана Демирспор 18 4.15 1.28
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор 0:1 Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ 13 3.35 1.42
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 3:2 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.17 5.4 37
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2:2 Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 1.5 3.35 9.5
19:00 43’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 2:1 Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.45 4.7 5.8
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун 1:1 Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч 0:2 Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр 3:2 Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог 1:0 Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд -:- Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед 0:0 Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
16:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 1:3 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 16 6.4 1.18
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 3:1 Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.09 9 19
19:30 16’ Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 5.6 3.6 1.6
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 1:1 Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 2.6 2.4 3.8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 2:1 Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.35 4.6 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 0:4 Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 25 12.5 1.06
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.32 4.3 13
19:00 44’ Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 0:0 Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 2.9 2.9 2.55
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ун.Консеп (Консепсьон)Ун.Консеп -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс 0:2 Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика 37 10.5 1.06
18:00 87’ Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес 0:3 Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 2.8 2.55 3.15
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
18:00 87’ Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд 1:0 Логотип футбольный клуб Деп ТемукоДеп Темуко - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг -:- Логотип футбольный клуб Унион (Сан Фелипе)Унион - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Магальянес (Сантьяго)Магальянес -:- Логотип футбольный клуб Барнечеа (Сантьяго)Барнечеа - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.9 3.5 2.3
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 89’ Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок 0:0 Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
18:00 89’ Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 0:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс 0:0 Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
19:00 45’ Логотип футбольный клуб Фри Стэйт Старс (Бетлехем)Фри Стэйт Старс 1:0 Логотип футбольный клуб Блэк Леопардс (Полокване)Блэк Леопардс - - -
19:00 44’ Логотип футбольный клуб Кайзер Чифс (Йоханнесбург)Кайзер Чифс 0:0 Логотип футбольный клуб ХайлендсХайлендс - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб БВ Витс (Йоханнесбург)БВ Витс -:- Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
Япония. J-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
07:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙокогамаЙокогама 2:1 Логотип футбольный клуб Вегалта СендайВегалта Сендай - - -
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Симидзу С-ПалсСимидзу С-Палс 2:4 Логотип футбольный клуб Гамба ОсакаГамба Осака - - -
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нагоя Нагоя 2:0 Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо - - -
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В 1:0 Логотип футбольный клуб Саган ТосуСаган Тосу - - -
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оита ТринитаОита Тринита 0:1 Логотип футбольный клуб Мацумото ЯмагаМацумото Ямага - - -
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре 2:3 Логотип футбольный клуб ТокиоТокио - - -
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урава РД (Сайтама)Урава РД 0:2 Логотип футбольный клуб Консадоле Сап (Саппоро)Консадоле Сап - - -