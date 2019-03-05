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Консейсау: «„Порту“ не нужно рваться в бой в матче с „Ромой“»

вчера, 19:13
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома23:00 Не начался

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против против «Ромы». Первая встреча завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Нам нужно одержать победу, но не рваться сразу в бой. Необходимо надежно отыграть в обороне. У «Ромы» третья лучшая атакующая линия в Серии А. Нам нужен баланс, чтобы победить.

Наибольшее значение имеет командная игра. Нас заряжает уверенностью ежедневная работа, а не отдельные игроки. Нам не нужен боевой клич, игра в наших руках.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 19:58
Рома будет играть от обороны и ловить шансы. Порто может рвануть и нарваться
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   79 / 933
вчера в 19:38
Победы драконам завтра!
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