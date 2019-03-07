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Бартомеу хочет продлить контракт с Месси

вчера, 10:08

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Я до сих пор не могу себе это представить, что мы должны будем искать молодых талантов, чтобы заменить Месси. Это уже будет другая «Барселона».

У Лионеля есть контракт до 2021 года, и я думаю, что мы заключим еще одно соглашение. У него много сил, уверенности, амбиций и желания, Месси здесь на долгое время. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 21:49
Барселона его команда, и он для них самый важный игрок за всю историю клуба.
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 17:22
Хочет значит продлит.препятствие не вижу.)
авито
авито ответил NGY
   952 / 1029
вчера в 15:58
Что то в сборной никто его результатов и в глаза не видел за 13 лет. Исключение, только товарняки...там набиват стату исправно!
Следи за ним на копа америка в Бразилии.
NGY
NGY ответил авито
   41 / 1029
вчера в 15:35
Alex12357 Месси и пешком результат делает.
Что то в сборной никто его результатов и в глаза не видел за 13 лет.

Исключение, только товарняки...там набиват стату исправно!
авито
авито
   952 / 1029
вчера в 14:07
Alex12357
Месси и пешком результат делает.
Alex12357
Alex12357
   449 / 1029
вчера в 12:49
Лет на 10 ,чего церемонится ,прошагает по полю,а что ещё Меське делать!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   273 / 1029
вчера в 12:40
Месси никто заменить не может. Но можно приобрести молодых талантов (например голландцев) и строить командную игру вокруг них. Для нас, болельщиков главное одно - чтобы Барса всегда нагибала сливочных девиц как сейчас, и чтобы частенько брали ЛЧ, вот и всё... ах да, и красивая атакующая игра разумеется, неповторимый стиль Барсы, которую все любят :)
cevin cigan
cevin cigan
   132 / 1029
вчера в 11:40
А кому гномяра кроме барсуков на хрен упал??? Не могу этого "одноногого" представить в другом клубе(может только в Ман Сити или в ПСЖ)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   283 / 1029
вчера в 11:24
да карлик и так будет играть там до пенсии
Left Boy
Left Boy
   600 / 1029
вчера в 10:58
молодец, доит барсуков по полной своими аппетитами
Ruslik1982
Ruslik1982
   108 / 1029
вчера в 10:46
верен команде до конца, а не как Номер второй, чуть запахло жареным и сбег в другой мешок
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 10:41
Так и закончит в Барсе.Молодец!
Шмавон
Шмавон
   877 / 1029
вчера в 10:12
удачи
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