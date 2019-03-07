Бартомеу хочет продлить контракт с Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
Я до сих пор не могу себе это представить, что мы должны будем искать молодых талантов, чтобы заменить Месси. Это уже будет другая «Барселона».
У Лионеля есть контракт до 2021 года, и я думаю, что мы заключим еще одно соглашение. У него много сил, уверенности, амбиций и желания, Месси здесь на долгое время.
Исключение, только товарняки...там набиват стату исправно!
Исключение, только товарняки...там набиват стату исправно!
Месси и пешком результат делает.
Месси и пешком результат делает.