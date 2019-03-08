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«Челси» разбил киевское «Динамо»

вчера, 00:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Челси» разгромил киевское «Динамо».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

«Челси» - «Динамо» Киев - 3:0 (1:0)
Голы: Педро 17, Виллиан 65, Хадсон-Одои 90

«Челси»: Кепа, Дзаппакоста, Луис, Кристенсен, Алонсо, Баркли (Лофтус-Чик 62), Жоржиньо (Канте 62), Ковачич, Педро, Жиру, Виллиан (Хадсон-Одои 78)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Динамо» Киев: Бойко, Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Буяльский (Сидклей 71), Русин (Гармаш 67)
Главный тренер: Хацкевич Александр.

Предупреждения: Шепелев 9, Буяльский 41

Судья: Винчич Славко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом поединке дня «Арсенал» проиграл «Ренну» (1:3).

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   21 / 1052
вчера в 16:21
С уходом Лобановского ДК из топ клуба восточной Европы превратилось в убогое скачущее стадо. По делом им.
dzvinka
dzvinka
   62 / 1052
вчера в 10:43
закономерный результат и перевес, топ клуб АПЛ конечно же каточком должен выкатывать любую команду восточней Вислы.
feris1
feris1
   362 / 1052
вчера в 10:19
Ничего удивительного,ожидаемый результат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 1052
вчера в 10:13
Почти прошли дальше...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   95 / 1052
вчера в 10:12
Киев дно,они старались мешать играть Челси а сами мяча боятся,не только не могут играт.Позор.
борька
борька
   167 / 1052
вчера в 10:12
Дома отыграются! Удачи Киевлянам!
dok66
dok66
   452 / 1052
вчера в 10:04
Почему-то так и думалось
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   305 / 1052
вчера в 09:19
Челси с победой!
Уверенная победа на классе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 1052
вчера в 09:11
Все логично...
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 09:03
В этом году не повезло, повезет в следующем...
ermak6848
ermak6848
   188 / 1052
вчера в 08:32
Киевское " ДИНАМО " давно уже не то к сожаление...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
вчера в 08:19
Мало, что то.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 08:02
Не удивительно.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Inside91
   159 / 1052
вчера в 07:52
Они еще могут в четверку попасть
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 1052
вчера в 06:07
На классе и без вариантов, как говорится! Синие сделали то, что и должны были сделать) Ответный матч будет лишь формальностью. С разгромной победой, болельщики Челси!
Багров-брат
Багров-брат ответил DuBSTeR
   470 / 1052
вчера в 04:21
зенит проиграл 1-3, а челси разбил динамо киев 3-0)) сокер как всегда умеет в заголовки) Чемпион желтой прессы по футболу.
На том и держится...)))
DuBSTeR
DuBSTeR
   912 / 1052
вчера в 03:57
зенит проиграл 1-3, а челси разбил динамо киев 3-0)) сокер как всегда умеет в заголовки) Чемпион желтой прессы по футболу.
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   426 / 1052
вчера в 02:45
Челси с разгромной победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 02:25
Чего то скакуны расслабились?!?
Inside91
Inside91
   349 / 1052
вчера в 01:57
У Челси сейчас только один выход в ЕК -так же как и МЮ сделал пару сезонов назад-через победу в ЛЕ
311
311 ответил 10 seconds to stars
   54 / 1052
вчера в 01:54
Не совсем. Если посмотреть на трансфермаркете, то из ТОП10 дорогих игроков Динамо, лишь двое было в старте. Остальные либо травмированы, либо дисквалифицированные как Вербич, либо им почему-то не доверяет физрук Хацкевич.
Но и у Челси не было Азара, если ты обратил внимание. А это лучший игрок Челси на данный момент!)
Медив
Медив ответил 10 seconds to stars
   163 / 1052
вчера в 01:29
Прикольно, а я из состава Зенита знаю только одного нашего, точнее уже не нашего, Ракицкого, ну и Дзюбу. У Краснодара и вовсе никого не знаю.
Не в обиду Динамо, может эти футболисты и нереально талантливы - но я просто не слежу за чем то кроме АПЛ. Состав Зенита знаю, только потому, что в новостях здесь часто мелькают их фамилии. Как они играют - я сам понятия не имею
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   642 / 1052
вчера в 01:22
Обидно,досадно но ладно,ладно,ладно!!!
azkan
azkan ответил fanliverpoolfan
   68 / 1052
вчера в 01:20
Ну после Бана Челси, врядли продаст его,так чо будьте спокойны.
Да и бана не будет, надеюсь.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Медив
   291 / 1052
вчера в 01:19
Никто и не нервничал, но и превозносить победу не стоит. Из этого состава Динамо я знаю ровно столько же игроков, как и из Мальме. У этих Бойко, у тех Русенберга
Прикольно, а я из состава Зенита знаю только одного нашего, точнее уже не нашего, Ракицкого, ну и Дзюбу. У Краснодара и вовсе никого не знаю.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил azkan
   140 / 1052
вчера в 01:18
Ну после Бана Челси, врядли продаст его,так чо будьте спокойны.
grisser
grisser
   204 / 1052
вчера в 01:17
Закономерный результат.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Медив
   140 / 1052
вчера в 01:17
Согласен стобой! вот про Брестера не понятка вышла,Клопп не доверяет ему.
azkan
azkan ответил fanliverpoolfan
   68 / 1052
вчера в 01:16
Ливерпуль надеюсь купит Одои хорош парень,жаль киевлян могли забить были моменты,ждём камбэк в ответке.
А что Челси продает Хадсона?! И кому? Ливерпулю?!
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил 311
   291 / 1052
вчера в 01:16
Ну значит выпустили сильнейший состав на данный момент! Всё по делу!)
Не совсем. Если посмотреть на трансфермаркете, то из ТОП10 дорогих игроков Динамо, лишь двое было в старте. Остальные либо травмированы, либо дисквалифицированные как Вербич, либо им почему-то не доверяет физрук Хацкевич.
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