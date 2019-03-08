«Челси» разбил киевское «Динамо»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Челси» разгромил киевское «Динамо».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».
«Челси» - «Динамо» Киев - 3:0 (1:0)
Голы: Педро 17, Виллиан 65, Хадсон-Одои 90
«Челси»: Кепа, Дзаппакоста, Луис, Кристенсен, Алонсо, Баркли (Лофтус-Чик 62), Жоржиньо (Канте 62), Ковачич, Педро, Жиру, Виллиан (Хадсон-Одои 78)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Динамо» Киев: Бойко, Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Буяльский (Сидклей 71), Русин (Гармаш 67)
Главный тренер: Хацкевич Александр.
Предупреждения: Шепелев 9, Буяльский 41
Судья: Винчич Славко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом поединке дня «Арсенал» проиграл «Ренну» (1:3).
Уверенная победа на классе.
Уверенная победа на классе.