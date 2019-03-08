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МЮ утвердит Сульшера. Его зарплата будет в два раза меньше, чем у Моуриньо

вчера, 07:15

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается утвердить Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды, информирует источник.

Сообщается, что зарплата норвежского специалиста в клубе составит 7.5 млн фунтов в год. Это в два раза меньше, чем получал в МЮ экс-наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, которого Сульшер сменил в декабре.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» идёт на 4-м месте в АПЛ и продолжает борьбу за Кубок Англии. А в эту среду подопечные Сульшера смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен» (0:2, 3:1).

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Все комментарии
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
   302 / 1052
вчера в 20:44
Оле работает за идею, зачем ему доить родной дом, когда за деньги можно укрепить команду, молодец!
bublikyo
bublikyo ответил Медив
   158 / 1052
вчера в 20:08
Тот Челси был в разы сильнее и опытней, потолок МЮ - полуфинал
Juve14
Juve14 ответил Incredulous
   319 / 1052
вчера в 16:43
За бренд! Это как Sony и Sharp, если у товара абсолютно идентичные характеристики то за счет бренда намного дороже Sony
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:43
Хоть сообразили назначить Сульшера главным а по зарплате несправедливо.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   312 / 1052
вчера в 15:25
Кстати когда ОГС возглавлял Кардифф Сити, даже не вылет из Премьер Лиги стоил ему работы, а провал в начале следующего сезона в чемпионшипе, когда команда едва не оказалась в зоне вылета в Лигу 1, правда тогда у ОГС не было особого опыта, да и советчика в лице Алекса Фергюсона, так что может ставка на молодого тренера сыграет.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Иван Пойлов
   279 / 1052
вчера в 15:21
молодым игрокам предложили 700 тыс рублей в месяц сроком на 5 лет, не на год или 2, а на 5, по нынешним меркам это маленькая зп, пацанов можно понять
А чего эти пацаны добились на серьёзном уровне? Да, на молодёжном проявили себя, но таких талантов всегда в России было много и чем они заканчивали все знают. Сначало надо думать не о деньгах, а о игровой практике, перспективах своего развития, тот же Игнатьев может стать основным в Краснодаре (не каждому выпадает такой шанс) а так, если уйдёт, то на лавку в какой-нить Спартак или Зенит с большей зп. Там скорее всего не заиграет и отправится через 5 лет в Терек или Анжи в лучшем случае.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил cska1948
   279 / 1052
вчера в 15:10
А вот некоторые молодые игроки Краснодара не хотят продлевать контракт с клубом по причине того, что такому же, как они, молодому Скопинцеву предложили зарплату в два раза больше чем им.
Игнатьев не о том думать начал, ему бы дальше прогрессировать, а он играть хуже стал, так ещё запросы поднялись у него... По сути он ещё ничего не добился, чтобы чего-то требовать. Кстати, Жамалетдинова из ЦСКА напоминает. Потенциально сильные игроки, но из-за своего поведения, рискуют загубить свои карьеры.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   279 / 1052
вчера в 15:02
Может и зайдёт, но скорее всего провалится в след.сезоне... Одно дело вдохновить команду после кризиса, другое готовить её к сезону и начать строить свою игру.
Барсамания1988
Барсамания1988
   712 / 1052
вчера в 14:16
В коем то веке у мю норм тренер будет, а то после ферги у мю одни нудачники у руля.
cska1948
cska1948 ответил Иван Пойлов
   108 / 1052
вчера в 13:29
тогда надо делать одну зп всем молодым одинаковую, а то у Скопинцева купленного 1,5 млн конечно у других молодых будет некая зависть
А почему этим отказникам ни один клуб не предлагает полтора миллиона? А Скопинцева помимо Краснодара ещё и Зенит хотел приобрести. Эти ребята видимо по своей молодости наивно подумали, что раз мы со Скопинцевым ровесники, то и получать должны одинаково. А зарплату платят не за возраст, а за мастерство!
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил cska1948
   652 / 1052
вчера в 12:40
Двадцатилетним пацанам предложили 700 тысяч, чтобы у них был стимул для повышения мастерства. Если завтра на них будет спрос, то и зарплата их вырастет. Мы же сами постоянно говорим, что молодёжь избаловали деньгами и поэтому они не прогрессируют.
тогда надо делать одну зп всем молодым одинаковую, а то у Скопинцева купленного 1,5 млн конечно у других молодых будет некая зависть
cska1948
cska1948 ответил Иван Пойлов
   108 / 1052
вчера в 12:35
молодым игрокам предложили 700 тыс рублей в месяц сроком на 5 лет, не на год или 2, а на 5, по нынешним меркам это маленькая зп, пацанов можно понять
Двадцатилетним пацанам предложили 700 тысяч, чтобы у них был стимул для повышения мастерства. Если завтра на них будет спрос, то и зарплата их вырастет. Мы же сами постоянно говорим, что молодёжь избаловали деньгами и поэтому они не прогрессируют.
Медив
Медив ответил Иван Пойлов
   163 / 1052
вчера в 12:23
у Ди Маттео не было советчика такого как Алекс Фергюсон
У Ди Маттео зато были большие профи в команде. С ними не надо было носиться как с детьми. Вобщем, таких как Погба или Санчес там не было. А вот все равно...
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил cska1948
   652 / 1052
вчера в 12:14
А вот некоторые молодые игроки Краснодара не хотят продлевать контракт с клубом по причине того, что такому же, как они, молодому Скопинцеву предложили зарплату в два раза больше чем им.
молодым игрокам предложили 700 тыс рублей в месяц сроком на 5 лет, не на год или 2, а на 5, по нынешним меркам это маленькая зп, пацанов можно понять
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил Медив
   652 / 1052
вчера в 12:10
Угу, Челси как то тоже так сделал... Решил, что если человек смог мотивировать команду посредине сезона, то сможет и подготовить ее. Оказалось, что это все очень разные вещи. Так закончилась карьера Ди Маттео... Параллели кстати довольно сильные, поставить что ли на победы МЮ в ЛЧ и кубке Англии?
у Ди Маттео не было советчика такого как Алекс Фергюсон
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 1052
вчера в 11:52
Ну и нормально! Главное, чтобы при Оле - Гуннаре Манчестер Юнайтед играл стабильно и без больших спадов. Успехов ему и всего наилучшего!
Медив
Медив
   163 / 1052
вчера в 11:37
Угу, Челси как то тоже так сделал... Решил, что если человек смог мотивировать команду посредине сезона, то сможет и подготовить ее. Оказалось, что это все очень разные вещи. Так закончилась карьера Ди Маттео...
Параллели кстати довольно сильные, поставить что ли на победы МЮ в ЛЧ и кубке Англии?
obana777
obana777
   225 / 1052
вчера в 11:30
Все правильно, чтобы развалить команду надо платить больше. А для создания хорошей команды зачем платить много, пусть знает тренер, что ему есть куда расти, чтобы получать со временем больше.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 10:53
Молодцы!
FROBI
FROBI ответил Incredulous
   724 / 1052
вчера в 10:40
Отсюда возникает логический вопрос: за что тогда платили такие бабки португальскому физруку?
Ща Зенит заплатит Мауру в 2 раза больше... и даже не будет искать логики )
Пафос!
cska1948
cska1948 ответил Incredulous
   108 / 1052
вчера в 10:34
Отсюда возникает логический вопрос: за что тогда платили такие бабки португальскому физруку?
В жизни так бывает: вначале человек работает на свой профессиональный авторитет, а затем наступает период, когда профессиональный авторитет работает на человека. Маур, это классический тому пример.
cska1948
cska1948
   108 / 1052
вчера в 10:29
А вот некоторые молодые игроки Краснодара не хотят продлевать контракт с клубом по причине того, что такому же, как они, молодому Скопинцеву предложили зарплату в два раза больше чем им.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил ЮЗИК
   79 / 1052
вчера в 10:12
Насчет зарплаты не совсем справедливо
Не справедливо и не дальновидно платить физруку хосе 15 лямов , а 7,5 для Сульшера - очень хорошая сумма . В Мольде он 1лям получал .
Raamtvall
Raamtvall
   906 / 1052
вчера в 09:52
Такие формулировки говорят лишь о том, что Мауру платили за вывеску. И уже давно. Если у Сульшера пойдёт в МЮ, ему заметно поднимут выплаты. А так всё правильно: говорили, что если он пройдёт ПСЖ, то его оставят - он прошёл.
hoper
hoper
   373 / 1052
вчера в 09:50
В контракте наверняка будет масса пунктов с бонусами и повышением зп при достижении тех или иных результатов.маленькая подстраховка от боссов МЮ
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 09:48
Руководство воспользовалось тем, что Сульшер готов работать за символическую плату, лишь-бы быть с родной командой.
40175219386
40175219386 ответил Incredulous
   210 / 1052
вчера в 09:45
Отсюда возникает логический вопрос: за что тогда платили такие бабки португальскому физруку?
платят за проделанную работу, ему деньги просто давали ни за что)
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 09:08
Ждем официоза!!!!
sir_Alex
sir_Alex ответил Incredulous
   154 / 1052
вчера в 08:45
Отсюда возникает логический вопрос: за что тогда платили такие бабки португальскому физруку?
PR, мать его!
Incredulous
Incredulous
   182 / 1052
вчера в 08:29
Отсюда возникает логический вопрос: за что тогда платили такие бабки португальскому физруку?
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