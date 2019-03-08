МЮ утвердит Сульшера. Его зарплата будет в два раза меньше, чем у Моуриньо

вчера, 07:15

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается утвердить Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды, информирует источник.

Сообщается, что зарплата норвежского специалиста в клубе составит 7.5 млн фунтов в год. Это в два раза меньше, чем получал в МЮ экс-наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, которого Сульшер сменил в декабре.