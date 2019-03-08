МЮ утвердит Сульшера. Его зарплата будет в два раза меньше, чем у Моуриньо

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается утвердить Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды, информирует источник.
Сообщается, что зарплата норвежского специалиста в клубе составит 7.5 млн фунтов в год. Это в два раза меньше, чем получал в МЮ экс-наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, которого Сульшер сменил в декабре.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» идёт на 4-м месте в АПЛ и продолжает борьбу за Кубок Англии. А в эту среду подопечные Сульшера смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен» (0:2, 3:1).
Параллели кстати довольно сильные, поставить что ли на победы МЮ в ЛЧ и кубке Англии?
Параллели кстати довольно сильные, поставить что ли на победы МЮ в ЛЧ и кубке Англии?
Пафос!
Пафос!