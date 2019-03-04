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«Милан» и «Интер» построят новый «Сан-Сиро»

вчера, 18:37

«Милан» и «Интер» начнут работу над постройкой нового «Сан-Сиро», который будет расположен в нескольких сотнях метров от старого стадиона.

Итальянские СМИ сообщают, что миланские клубы вдохновила поездка в США, где они приметили «Метлайф-стэдиум». На его основе будет создана новая арена, вмещающая 60 тыс. зрителей.

Инициатором строительства выступил «Милан», теперь осталось дать зеленый свет «Интеру». Старый «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») будет снесен.

Строительство нового стадиона обойдется в сумму около 600 млн евро.

В прошлом году сообщалось, что «Интер» и «Милан» планируют реконструировать «Сан-Сиро», а не менять арену.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
   613 / 887
сегодня в 07:45
Думаю лучше провести реконструкцию легендарного стадиона.....
wingback
wingback
   172 / 887
сегодня в 02:04
Картонный...
milan-f
milan-f ответил Don Nerazzurri
   143 / 887
сегодня в 00:29
Если не спиться и не можешь заснуть, то у меня хорошая сказка есть для тебя. Посмотри. Ахаххахв
milan-f
milan-f ответил Don Nerazzurri
   143 / 887
сегодня в 00:25
А 3 ты не спишь, ахахвх
milan-f
milan-f
   143 / 887
сегодня в 00:24
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил milan-f
       144 / 887
    сегодня в 00:24
    Снести. Меаццу, а принтер в серию с навсегда ахахах
    Ложись спать!Аха)))
    milan-f
    milan-f ответил Don Nerazzurri
       143 / 887
    сегодня в 00:19
    Снести. Меаццу, а принтер в серию с навсегда ахахах
    Сантус
    Сантус
       76 / 887
    сегодня в 00:13
    Местом наверное будет ипподром который рядом,а зовут стадик Джузеппе Меацца.Можно спорить по названию,для Милана он Сан Сиро,для Интера Меацца.Оф название второе,в честь чела дважды бравшего ЧМ.Все согласились тогда,как будет сейчас бог его знает,но договориться будет архисложно...)но стадион убитый...
    beefs
    beefs
       116 / 887
    вчера в 23:37
    А стоимость какая то смешная по сравнению с нашими шедеврами...
    kotmyshka
    kotmyshka
       167 / 887
    вчера в 22:35
    хорошая мысль
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       37 / 887
    вчера в 22:15
    Вильям, а в чем правда, если там была деза? Гуглить самому лениво...
    Вильям Уолесс
    Вильям Уолесс ответил Ангел неБесГрешен
       357 / 887
    вчера в 21:54
    Звезда по имени Солнце, спасибо за инфу. Не знал этого.
    Он тебе закинул дезу)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       37 / 887
    вчера в 21:47
    Звезда по имени Солнце, спасибо за инфу. Не знал этого.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       37 / 887
    вчера в 21:39
    Насколько я понимаю, под новый стадион нужен приличный участок земли. Неужели в нескольких сотнях метров от старого стадиона найдется такой участок? Или будут что то сносить?
    Вильям Уолесс
    Вильям Уолесс
       357 / 887
    вчера в 21:26
    Бред. Хоть и играют они на лапу, но это уже перебор.)
    drug01
    drug01
       123 / 887
    вчера в 21:23
    Строить быстро и не дорого!
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил obana777
       263 / 887
    вчера в 21:10
    Еще неизвестно будет ли зеленый свет от "Интера".
      altin
      altin ответил Звезда по имени Солнце
         433 / 887
      вчера в 20:43
      Они с 1955 года играют на одном стадионе. Фактически "Сан Сиро" пренадлежит Милану, но это домашняя арена обеих команд. Инициатива делить стадион возникла у Интера в 1947 году, Милан согласился.
      не совсем. Сан Сиро принадлежит городу, как и большинство стадионов в Италии. отсюда и запредельный доход Юве, потому что у них как раз стадион свой, и они с него бабки имеют, а не муниципалитет
      obana777
      obana777
         338 / 887
      вчера в 20:39
      Еще неизвестно будет ли зеленый свет от "Интера".
      dok66
      dok66
         372 / 887
      вчера в 20:35
      Всегда построить - дешевле , чем реконструировать , да и простоит дольше . И это правильно
      Felipe Rivera CVBP
      Felipe Rivera CVBP
         50 / 887
      вчера в 20:02
      Посмотрел я фотки этого "Метлайф Стэдиум" и фиг знает, чем там можно вдохновиться. Может, изнутри он устроен по уму, его выгодно эксплуатировать, но чисто внешне выглядит как долбаный сарай, ещё и крыши нет по сути, маленький козырек только.
      нечитайло
      нечитайло
         780 / 887
      вчера в 20:00
      Не плохо
      h8you
      h8you
         84 / 887
      вчера в 19:59
      хахаха а эти все лупят друг друга в .....
      VIPded
      VIPded
         108 / 887
      вчера в 19:56
      Лучше бы разделились...
      Abverin
      Abverin
         117 / 887
      вчера в 19:54
      Давно пора.
      Sergey Z
      Sergey Z
         241 / 887
      вчера в 19:54
      Удачи в строительстве!!!
      Великий Государь
      Великий Государь ответил Брулин
         311 / 887
      вчера в 19:52
      Опять одна арена на двоих? Семейные узы..
      Как ни крути две китайские провинции)
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответил Ангел неБесГрешен
         510 / 887
      вчера в 19:51
      Я нипонял, один стадион на двоих штоле?
      Они с 1955 года играют на одном стадионе. Фактически "Сан Сиро" пренадлежит Милану, но это домашняя арена обеих команд.
      Инициатива делить стадион возникла у Интера в 1947 году, Милан согласился.
      Великий Государь
      Великий Государь
         311 / 887
      вчера в 19:49
      Сиро Сан. Аха-ха)
      particular
      particular
         8 / 887
      вчера в 19:44
      Реконструкция стадиона, как апгрейд компа, - вроде, лепишь и улучшаешь, но в конце концов, купишь новый... Только общие затраты будут запредельны...
      Если есть деньги и потребность, - строить новый... Бренд оставить...
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