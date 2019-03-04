«Милан» и «Интер» построят новый «Сан-Сиро»

«Милан» и «Интер» начнут работу над постройкой нового «Сан-Сиро», который будет расположен в нескольких сотнях метров от старого стадиона.
Итальянские СМИ сообщают, что миланские клубы вдохновила поездка в США, где они приметили «Метлайф-стэдиум». На его основе будет создана новая арена, вмещающая 60 тыс. зрителей.
Инициатором строительства выступил «Милан», теперь осталось дать зеленый свет «Интеру». Старый «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») будет снесен.
Строительство нового стадиона обойдется в сумму около 600 млн евро.
В прошлом году сообщалось, что «Интер» и «Милан» планируют реконструировать «Сан-Сиро», а не менять арену.
https://youtu.be/jsBZpJMXVzc
https://youtu.be/iLWzc81F9Zk
https://спам/images/Fc7HW1
https://спам/images/Fc7HW1
Инициатива делить стадион возникла у Интера в 1947 году, Милан согласился.
Инициатива делить стадион возникла у Интера в 1947 году, Милан согласился.
Если есть деньги и потребность, - строить новый... Бренд оставить...
Если есть деньги и потребность, - строить новый... Бренд оставить...