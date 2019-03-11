«Краснодар» упустил победу над «Оренбургом»

В поединке 19-го тура РПЛ «Краснодар» не смог обыграть «Оренбург».
Сейчас отставание «Краснодара» от «Зенита» составляет 5 очков, «Оренбург» же сравнялся по очкам с «Динамо» и «Уралом» (10-12 места).
Краснодар, Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Оренбург» 2:2 (0:1)
Голы: Ари 64, Скопинцев 73 - Сутормин 42, Ойеволе 89
Нереализованный пенальти: Ари 10
«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев 46), Газинский, Каборе (Олссон 65), Классон, Перейра, Вандерсон (Сулейманов 80), Ари
Главный тренер: Мусаев Мурад.
«Оренбург»: Фролов, Ойеволе, Бегич, Козлов, Малых, Маляров (Афонин 46), Мишкич, Терехов, Сутормин (Козлов 83), Попович, Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..
Предупреждения: Перейра 24, Козлов 72, Сулейманов 86
Судья: Матюнин Алексей.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура «Зенит» обыграл «Уфу».
И из чемпионата долой.....зенито-армейскую хунту...)))
И что будет ???
Кто ж очки добывать будет в копилку рейтинга ????
Дали уже некоторым почемпионить...)))
За два года две победы в ЛЧ....)))
Сходили в Европы....Не понравилось..))))
Надо теперь за это Зенит с ЦСКА поругать..)))
И из чемпионата долой.....зенито-армейскую хунту...)))
И что будет ???
Кто ж очки добывать будет в копилку рейтинга ????
Дали уже некоторым почемпионить...)))
За два года две победы в ЛЧ....)))
Сходили в Европы....Не понравилось..))))
Надо теперь за это Зенит с ЦСКА поругать..)))
На атакующий Краснодар всегда приятно смотреть...
Ну а на дарящий Зениту отрыв в пять очков Оренбург - так вообще загляденье ...)))
Здесь как всегда весело....))
Обчитаешься....Обхохочешся....Даже если конкуренты Зенита теряют очки не по вине Зенита - виноват все равно Зенит....))))))
Да ? Вань....)))
Бюджеты уровнять...Стадионы разобрать...)))
На атакующий Краснодар всегда приятно смотреть...
Ну а на дарящий Зениту отрыв в пять очков Оренбург - так вообще загляденье ...)))
Здесь как всегда весело....))
Обчитаешься....Обхохочешся....Даже если конкуренты Зенита теряют очки не по вине Зенита - виноват все равно Зенит....))))))
Да ? Вань....)))
Бюджеты уровнять...Стадионы разобрать...)))
кто будет реже других терять "лишние" очки ( а терять-то все будут! ), тот внезапно и непредсказуемо взлетит к сверкающим высотам !
кто будет реже других терять "лишние" очки ( а терять-то все будут! ), тот внезапно и непредсказуемо взлетит к сверкающим высотам !