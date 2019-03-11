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«Краснодар» упустил победу над «Оренбургом»

вчера, 21:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В поединке 19-го тура РПЛ «Краснодар» не смог обыграть «Оренбург».

Сейчас отставание «Краснодара» от «Зенита» составляет 5 очков, «Оренбург» же сравнялся по очкам с «Динамо» и «Уралом» (10-12 места).

Краснодар, Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Оренбург» 2:2 (0:1)
Голы: Ари 64, Скопинцев 73 - Сутормин 42, Ойеволе 89

Нереализованный пенальти: Ари 10

«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев 46), Газинский, Каборе (Олссон 65), Классон, Перейра, Вандерсон (Сулейманов 80), Ари
Главный тренер: Мусаев Мурад.

«Оренбург»: Фролов, Ойеволе, Бегич, Козлов, Малых, Маляров (Афонин 46), Мишкич, Терехов, Сутормин (Козлов 83), Попович, Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..

Предупреждения: Перейра 24, Козлов 72, Сулейманов 86

Судья: Матюнин Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Зенит» обыграл «Уфу».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   23 / 1076
сегодня в 18:33
Гинер построил стадион на свои и сейчас ЦСКА в долгах по уши. Входит в топ10 Европы по долгам. А Зениту государство стадион построило, как и Локо РЖД. Вот и разница между госклубом и частным
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 1076
сегодня в 18:07
Младший брат подсобил старшему как мог...
Штиль
Штиль ответил Ваня лучший
   377 / 1076
сегодня в 17:42
Главное, что вы сами поняли о чем речь идет. Сами тему нашли, тихо побеседовали и сделали вывод. Мальчики, футбол и фанатизм - это для вас, а для нас зрелых людей футбол - это прекрасная игра, где нужно уметь уважать соперника. Но вам в силу возраста и еще некоторых причин это понять трудно.
Оно и видно твоё уважение - пакостишь в каждой теме Зенита, разжигаешь вражду между болельщиками, к сведению фаны зенита и цска дружественными считаются. Но паршивые овцы видимо везде встречаются.
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   182 / 1076
сегодня в 17:20
Из твоего текста выделю главную мысль. Наличие в РПЛ команд, отличающихся по бюджету в 10, 20 и более раз нарушает спортивный принцип. Все должны быть в равных условиях. Речь о госфинансировании клубов. Его надо запретить. если государство финансирует футбол путь делает это через РФС, РПЛ . чтобы всем доставалось от госпирога : и Зениту, и Локо, и Уфе, и Анжи.( список можно продолжить). Такое неравенство в футболе это тоже самое, что на хоккейное поле (бенди для тебя ближе) вышли бы две команды одна экипированная по высшему классу, а вторая в коньках на валенках , без защитной амуниции. Все должны быть в равных условиях, тогда будет конкуренция, тогда будет футбол.
Что же ЦСА упустил?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Саня Локомотив
   23 / 1076
сегодня в 14:50
Приятно на этом сай е общаться с бухгалтером Локо. Бюджет Локо это 100% госбюджет. В частных клубах госденег 5-7%..И это рекламные расходы. Всё это есть на сайте РФС.
GKN
GKN
   304 / 1076
сегодня в 14:41
Да будет так!
GKN
GKN
   304 / 1076
сегодня в 14:39
В случае прохода дальше в ЛЕ им можно простить всё!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ваня лучший
сегодня в 14:14
Ты думаешь Частные клубы спонсируются только из карманов их владельцев???Я тебя умоляю,нельзя быть таким наивным,а про третий бюджет Локомотива в лиге,я уже писал,что он по бумагам третий,по чистому обороту денежных средств,но на деле всё состоит немного иначе.
Заполярный
Заполярный
   234 / 1076
сегодня в 13:25
ЧТО ТО НАВОДИТ НА МЫСЛИ ПРО ИГРУ С ШУШЕРОЙ. ЛАЗУРНЫМ НА КАЖДОЙ ЖЕРЕБЬЕВКЕ ПОПАДАЮТСЯ САМЫЕ СЛАБЫЕ КЛУБЫ, А ПО ИХ СЛОВАМ ОНИ ХОТЯТ ИГРАТЬ С ГРАНДАМИ. ЛУКАВЯТ ЛАЗУРНЫЕ. ГАЗПРЕМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Саня Локомотив
   23 / 1076
сегодня в 12:15
Только Локо сюда не надо приписывать...Мы,так то,единственный клуб,чей генеральный спонсор соответствует происхождению команды!Локомотив и РЖД были неразделимо связаны,друг с другом,всегда и представить,что Локомотив будет выступать не под спонсорством РЖД,или РЖД будет существовать без Локомотива невозможно и кстате,если ты считаешь,что РЖД в Локомотив вбухивает много денег,то ты глубоко ошибаешься,по бумагам у Нас может и третий бюджет в Премьер-Лиге,но на деле Мы даже в пятёрку,по финансовой части,не входим,устапая,в том числе и ,,Частным" Краснодару и ЦСКА...
Речь не о размере , а о сути. РЖД - это госкорпорация, а значит Локо финансируется государством. В этом суть. Такого быть не должно. В принципе. Хотя я против Локо как футбольного клуба ничего не имею, считаю Семина лучшим тренером из старой школы, но факт есть факт. От госфинансирования футбола надо уходить. такого в мире нет нигде. Или государство должно поддерживать весь футбол, т.е. все клубы в равной степени. К тому же РЖД не только генеральный спонсор, но и владелец клуба. А по размеру бюджета по данным РФС у Локо третий бюджет в лиге после Зенита и Спартака. Можешь уточнить. Хотя дедо и не в размере. а в сути.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ваня лучший
сегодня в 11:44
Только Локо сюда не надо приписывать...Мы,так то,единственный клуб,чей генеральный спонсор соответствует происхождению команды!Локомотив и РЖД были неразделимо связаны,друг с другом,всегда и представить,что Локомотив будет выступать не под спонсорством РЖД,или РЖД будет существовать без Локомотива невозможно и кстате,если ты считаешь,что РЖД в Локомотив вбухивает много денег,то ты глубоко ошибаешься,по бумагам у Нас может и третий бюджет в Премьер-Лиге,но на деле Мы даже в пятёрку,по финансовой части,не входим,устапая,в том числе и ,,Частным" Краснодару и ЦСКА...
viv
viv ответил Jeck Denielse
   41 / 1076
сегодня в 11:41
Матч был увлекательный ...для Краснодара обидно потерять очки в конце практически выигранного матча...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   23 / 1076
сегодня в 10:50
Матч не видел....О чём жалею.... На атакующий Краснодар всегда приятно смотреть... Ну а на дарящий Зениту отрыв в пять очков Оренбург - так вообще загляденье ...))) Здесь как всегда весело....)) Обчитаешься....Обхохочешся....Даже если конкуренты Зенита теряют очки не по вине Зенита - виноват все равно Зенит....)))))) Да ? Вань....))) Бюджеты уровнять...Стадионы разобрать...)))
Я думаю ты понимаешь о чем речь. Речь не идет о частных клубах, владей и вваливай на здоровье. Речь идет о финансировании клубов государством. Миллер - госслужащий, управляющий госкорпорацией, заключающий договора от имени государства. Поэтому если Газпром госкорпорация и лично Миллер любят футбол - на здоровье финансируйте футбол России. Через РФС, РПЛ как угодно. Чем для государства Анжи, Енисей, Уфа или Мордовия хуже Зенита и Локо?Никто не мешает Миллеру по примеру Федуна, Галицкого или Гинера приобреасти футбольный клуб и поднять его бюджет до уровня ПСЖ. А так получается, что нарушен спортивный принцип. Команды не в равных условиях. Одни получает от госпирога огромные куски, а другие крохи. Вот о чем речь. Футбол в стране можно поднять только когда будут все клубы финансово состоятельны. Так что не надо меня переиначивать и толковать с фанатской позиции. PS. слово урАвнять пишется через А, а не урОвнять.
Константин Белых
Константин Белых ответил Ваня лучший
   194 / 1076
сегодня в 10:35
Зато будет душевный подъем после вылета из ЛЕ от суперклуба, идущего на 18 месте. Это важно!!!
Как тут же переобулись бомжи -нам плевать на ЛЕ. Мы ждем на Крестовском Ювентусы да Мансити. А шушерой играть им неинтересно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил санек002
   20 / 1076
сегодня в 10:09
Ага.....)))
И из чемпионата долой.....зенито-армейскую хунту...)))

И что будет ???
Кто ж очки добывать будет в копилку рейтинга ????
Дали уже некоторым почемпионить...)))
За два года две победы в ЛЧ....)))
Сходили в Европы....Не понравилось..))))
Надо теперь за это Зенит с ЦСКА поругать..)))
санек002
санек002 ответил Alladins
   503 / 1076
сегодня в 09:48
Когда уже выгонят с веток приличных команд клонов и болельщиков команд из второй сотни УЕФА, слабых, посредственных, бестрофейных команд, типа ростова, свиней и рубина?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       20 / 1076
    сегодня в 09:45
    Матч не видел....О чём жалею....
    На атакующий Краснодар всегда приятно смотреть...
    Ну а на дарящий Зениту отрыв в пять очков Оренбург - так вообще загляденье ...)))

    Здесь как всегда весело....))
    Обчитаешься....Обхохочешся....Даже если конкуренты Зенита теряют очки не по вине Зенита - виноват все равно Зенит....))))))
    Да ? Вань....)))
    Бюджеты уровнять...Стадионы разобрать...)))
    johncamp
    johncamp ответил Ваня лучший
       579 / 1076
    сегодня в 09:26
    Ну конечно, все болельщики ЦСКА непредвзятые любители и знатоки футбола, а в Питере одни квадратноглазые отмороженные фанатики. Не обобщай, да необобщим будешь ))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       275 / 1076
    сегодня в 09:06
    Такие "неожиданные" результаты ожидаемы в преддверии важных матчей.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Заполярный
       23 / 1076
    сегодня в 08:23
    Именно это я и сказал. Как не подлежат сомнению Фернандес, Головин, Газинский, Черышев
    mihaluch
    mihaluch
       176 / 1076
    сегодня в 08:14
    Куда лезть на Валенсию когда Оренбург не можно обыграть.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       30 / 1076
    сегодня в 08:07
    Подарок для Зенита от младшего брата...
    tims
    tims
       434 / 1076
    сегодня в 07:51
    "Оренбург" вырвал очко у "Краснодара"... Это не просто садизм. Налицо все признаки сексуальной перверзии у оренбуржцев...
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил ATG
       142 / 1076
    сегодня в 07:38
    в этом весь Краснодар. Можем выдать топ-матч , а можем с Уралом или с Оренбургом терять важные очки пздц короче
    А еще он может уже в следующее воскресенье попрощаться и со вторым местом.
    papic337
    papic337 ответил NK_505s
       319 / 1076
    сегодня в 06:40
    от усталости после матча с Валенсией
    Не думаю. Краснодар не остановился и не сбавил темп до самого конца матча.
    papic337
    papic337 ответил AfrikSimon
       319 / 1076
    сегодня в 06:38
    Скорее от поддержки свиней.
    Когда люди хамят они показывают не крутизну, а глупость.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       335 / 1076
    сегодня в 06:07
    Дома нужно выигрывать.
    Kuvkil
    Kuvkil
    сегодня в 05:51
    Оренбург молодцы! Атаку только подтягиаать надо
    Пупсик на спартак
    Пупсик на спартак
       837 / 1076
    сегодня в 05:14
    Зато тарасовка ликует, все сюда прибежали.
    112910415
    112910415
       103 / 1076
    сегодня в 05:00
    простецкий вывод на остаток сезона.
    кто будет реже других терять "лишние" очки ( а терять-то все будут! ), тот внезапно и непредсказуемо взлетит к сверкающим высотам !
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