Парижский Сборник Жадин

вчера, 22:10

ПСЖ из Лиги чемпионов снова вылетел со свистом, изобретательно и эффектно. Этого не отнять. «Соккер.ру» оценивает безнадежность богачей.

Отчаяние. Кричащее отчаяние – это то ощущение, которое накрыло боссов ПСЖ после встречи с «Манчестер Юнайтед» в Париже. Верно заметил главный тренер «Лиона» Бруно Женезио: все напрочь забыли думать об ответной игре, уже перебирая потенциальных соперников, если не жертв, для парижан в четвертьфинале Лиги чемпионов.

После уверенной победы ПСЖ на «Олд Траффорд» со счетом 2:0 над МЮ , который был практически на идеальном ходу, казался нереальным сценарий, при котором вроде бы потерявший уверенность «Юнайтед» на выезде в обескровленном состоянии сможет отыграться и вырваться в четвертьфинал. Но жизнь дарит те еще сюжеты.

Теперь ПСЖ нужно понять, как жить дальше. И это очень сложный вопрос. Кто-то говорил, что для «Реала» сезон, по сути, завершен. Но это замечание скорее справедливо для ПСЖ . Без Лиги чемпионов для парижан точно нет смысла играть в нынешнем сезоне. Поскольку на внутренней арене конкурентов нет даже на горизонте, победы в Лиге 1 уже осточертели всем в клубе и даже болельщикам, которые не испытывают особого восторга от всыпания очередному «Дижону» пятерки голов на любой вкус.

Не для этого ПСЖ тратил такие деньги, не для этого приобретал ультразвездных игроков с баснословными зарплатами. Но футбол – это не только классные отдельные исполнители, футбол – это игра команды, пресловутый командных дух, когда каждый на поле идентифицирует себя с клубом.

Про парижских футболистов такого сказать нельзя. Поэтому среди них нет особых любимчиков во Франции, разве что Килиан Мбаппе, но парня любят, кстати, за его беспримерную искренность, открытость и самоотдачу в любом матче, даже с тем же самым «Дижоном». Его даже не с ПСЖ скорее ассоциируют, а со статусом самого талантливого юного француза.

Среди большинства любителей футбола во Франции ПСЖ стал одним из наиболее ненавистных клубов. Своей игрой, своим отношением к делу он теперь усердно выбил такое же чувство и со стороны собственных фанатов. Ультрас ПСЖ уже выступили с ярким письмом:

После недавнего позора, в результате которого ПСЖ стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова. Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!

Руководство ПСЖ может сколько угодно принимать нелепые решения, вкачивая невероятные суммы и перегревая рынок. Может сколько угодно менять тренеров, будто дело исключительно в них. Но дело в той атмосфере, которая создана этим искусственно раздутым колоссом, который действительно стоит на глиняных ногах.

Во Франции могли бы мириться с тем, что он фактически уничтожил внутренний чемпионат, ликвидировав там на многие годы всякий намек на интригу. Но если бы взамен парижский клуб, который чаще называют катарским, а не французским, все-таки хотя бы формально поддерживал статус и имидж Лиги 1 на европейской арене.

Этого не происходит, и каждый раз обманутые ожидания, причем особо изощренными способами, создают все более крепнущую волну недовольства. Этот проект мог бы легко существовать в чемпионате Болгарии, Румынии, Чехии – где угодно. По большому счету, те звезды, которые приезжают в ПСЖ зарабатывать деньги, едут туда именно за нулями в контракте, а не ради детской мечты выиграть Лигу 1 или сроднится с легендарным клубом – кстати, то, чем мог всегда привлечь любую звезду тот же «Манчестер Юнайтед», даже будучи в кризисном состоянии.

И гастролерами наподобие Неймара как наиболее яркого представителя компании, игра в ПСЖ воспринимается не чем-то более статусным, чем доигрывание ради набивания карманов в ОАЭ , Саудовской Аравии, где, как известно, даже самые техничные и ответственные футболисты расслабляются и перестают зачастую «ловить мышей». Они не «бьются за ромбик» или, точнее сказать, не сражаются за башенку.

Их победы внутри Франции кажутся техническими и суррогатными, оставляя ощущение симуляции, а не игры – что-то из FIFA Manager. Попытки руководства клуба создать семейную атмосферу выглядят смешными, потому что лишь добавляют лицемерия. Совсем не по-семейному поступили с талантливым Адриеном Рабьо, отправив в ссылку из основного состава и начав гнобить лишь за отказ от продления контракта.

Спортивный директор Антеро Энрике тем самым компенсирует какие-то свои неудовлетворенные детские амбиции, а не думает о пользе, которую могли бы принести конструктивные отношения с Рабьо. Причем даже если общественное мнение изначально разделилось, то теперь все больше людей считают Адриена жертвой, а не зазнавшимся юнцом. И смешны претензии Энрике к тому, что Рабьо пошел в клуб после поражения от МЮ . А чего вы ждали от человека, которого лишили футбола почти на целый сезон из-за своей неспособности договориться?

Плюс эта возня вокруг главных звезд, битва за кормушку, по сути, это набор чужих друг другу людей, ничем не объединенных внутри своей головы. А эмоциональные вопли после игры скорее напоминают крик истерических особ, которые собирались лететь бизнес-классом, а вынуждены были отправляться в полет экономом. В них нет трагедии, в них нет боли за поражения. Там только попытка свалить свой громогласный провал на посторонние обстоятельства, несправедливость судьбы и судейства – как иначе.