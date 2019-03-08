Парижский Сборник Жадин

ПСЖ из Лиги чемпионов снова вылетел со свистом, изобретательно и эффектно. Этого не отнять. «Соккер.ру» оценивает безнадежность богачей.
Отчаяние. Кричащее отчаяние – это то ощущение, которое накрыло боссов ПСЖ после встречи с «Манчестер Юнайтед» в Париже. Верно заметил главный тренер «Лиона» Бруно Женезио: все напрочь забыли думать об ответной игре, уже перебирая потенциальных соперников, если не жертв, для парижан в четвертьфинале Лиги чемпионов.
После уверенной победы ПСЖ на «Олд Траффорд» со счетом 2:0 над МЮ, который был практически на идеальном ходу, казался нереальным сценарий, при котором вроде бы потерявший уверенность «Юнайтед» на выезде в обескровленном состоянии сможет отыграться и вырваться в четвертьфинал. Но жизнь дарит те еще сюжеты.
Теперь ПСЖ нужно понять, как жить дальше. И это очень сложный вопрос. Кто-то говорил, что для «Реала» сезон, по сути, завершен. Но это замечание скорее справедливо для ПСЖ. Без Лиги чемпионов для парижан точно нет смысла играть в нынешнем сезоне. Поскольку на внутренней арене конкурентов нет даже на горизонте, победы в Лиге 1 уже осточертели всем в клубе и даже болельщикам, которые не испытывают особого восторга от всыпания очередному «Дижону» пятерки голов на любой вкус.
Не для этого ПСЖ тратил такие деньги, не для этого приобретал ультразвездных игроков с баснословными зарплатами. Но футбол – это не только классные отдельные исполнители, футбол – это игра команды, пресловутый командных дух, когда каждый на поле идентифицирует себя с клубом.
Про парижских футболистов такого сказать нельзя. Поэтому среди них нет особых любимчиков во Франции, разве что Килиан Мбаппе, но парня любят, кстати, за его беспримерную искренность, открытость и самоотдачу в любом матче, даже с тем же самым «Дижоном». Его даже не с ПСЖ скорее ассоциируют, а со статусом самого талантливого юного француза.
Среди большинства любителей футбола во Франции ПСЖ стал одним из наиболее ненавистных клубов. Своей игрой, своим отношением к делу он теперь усердно выбил такое же чувство и со стороны собственных фанатов. Ультрас ПСЖ уже выступили с ярким письмом:
После недавнего позора, в результате которого ПСЖ стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова.
Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!
Руководство ПСЖ может сколько угодно принимать нелепые решения, вкачивая невероятные суммы и перегревая рынок. Может сколько угодно менять тренеров, будто дело исключительно в них. Но дело в той атмосфере, которая создана этим искусственно раздутым колоссом, который действительно стоит на глиняных ногах.
Во Франции могли бы мириться с тем, что он фактически уничтожил внутренний чемпионат, ликвидировав там на многие годы всякий намек на интригу. Но если бы взамен парижский клуб, который чаще называют катарским, а не французским, все-таки хотя бы формально поддерживал статус и имидж Лиги 1 на европейской арене.
Этого не происходит, и каждый раз обманутые ожидания, причем особо изощренными способами, создают все более крепнущую волну недовольства. Этот проект мог бы легко существовать в чемпионате Болгарии, Румынии, Чехии – где угодно. По большому счету, те звезды, которые приезжают в ПСЖ зарабатывать деньги, едут туда именно за нулями в контракте, а не ради детской мечты выиграть Лигу 1 или сроднится с легендарным клубом – кстати, то, чем мог всегда привлечь любую звезду тот же «Манчестер Юнайтед», даже будучи в кризисном состоянии.
И гастролерами наподобие Неймара как наиболее яркого представителя компании, игра в ПСЖ воспринимается не чем-то более статусным, чем доигрывание ради набивания карманов в ОАЭ, Саудовской Аравии, где, как известно, даже самые техничные и ответственные футболисты расслабляются и перестают зачастую «ловить мышей». Они не «бьются за ромбик» или, точнее сказать, не сражаются за башенку.
Их победы внутри Франции кажутся техническими и суррогатными, оставляя ощущение симуляции, а не игры – что-то из FIFA Manager. Попытки руководства клуба создать семейную атмосферу выглядят смешными, потому что лишь добавляют лицемерия. Совсем не по-семейному поступили с талантливым Адриеном Рабьо, отправив в ссылку из основного состава и начав гнобить лишь за отказ от продления контракта.
Спортивный директор Антеро Энрике тем самым компенсирует какие-то свои неудовлетворенные детские амбиции, а не думает о пользе, которую могли бы принести конструктивные отношения с Рабьо. Причем даже если общественное мнение изначально разделилось, то теперь все больше людей считают Адриена жертвой, а не зазнавшимся юнцом. И смешны претензии Энрике к тому, что Рабьо пошел в клуб после поражения от МЮ. А чего вы ждали от человека, которого лишили футбола почти на целый сезон из-за своей неспособности договориться?
Плюс эта возня вокруг главных звезд, битва за кормушку, по сути, это набор чужих друг другу людей, ничем не объединенных внутри своей головы. А эмоциональные вопли после игры скорее напоминают крик истерических особ, которые собирались лететь бизнес-классом, а вынуждены были отправляться в полет экономом. В них нет трагедии, в них нет боли за поражения. Там только попытка свалить свой громогласный провал на посторонние обстоятельства, несправедливость судьбы и судейства – как иначе.
Руководству ПСЖ предстоит многое обдумать, времени до старта следующей Лиги чемпионов полно. Но проблема клуба кроется в самом его фундаменте, в принципе построения. Должно пройти немало времени, чтобы постоянно тасуемый набор звезд удачно сложился в хорошую команду «с яйцами», как выразились фанаты ПСЖ, а пока сложить слово «вечность» из этого набора букв не получается.
Старая поговорка гласит, сделал дело гуляй смело, а тут куражились как над сельскими дурачками..
Про пенальти - читайте ,что ответила федерация!
Если лень. Неприжатая рука в штрафной площади блокирует мяч пущеный соперником - чистый пендаль
Старая поговорка гласит, сделал дело гуляй смело, а тут куражились как над сельскими дурачками..
Про пенальти - читайте ,что ответила федерация!
Если лень. Неприжатая рука в штрафной площади блокирует мяч пущеный соперником - чистый пендаль
они вышли , как на тренировку и не забили свои голы, более того подарили Манчестеру парочку. А пенальти уже наказание от судьбы--футбола за заносчивость.
А пенальти был, это была умышленная игра рукой. Кимпембе успел оглянуться на бьющего, оценил траекторию и "оставил " руку. Посмотрите повторы, особенно начальную стадию.
Футболист чётко посмотрел на мяч.
они вышли , как на тренировку и не забили свои голы, более того подарили Манчестеру парочку. А пенальти уже наказание от судьбы--футбола за заносчивость.
А пенальти был, это была умышленная игра рукой. Кимпембе успел оглянуться на бьющего, оценил траекторию и "оставил " руку. Посмотрите повторы, особенно начальную стадию.
Футболист чётко посмотрел на мяч.
Самонадеянность , посчитали, что дело сделано.
И лень, Юнайтед наглухо закрылся , а взламывать было неохота,
понадеялись на запас в два гола. и обман , Сольскяер приехал со вторым составом,
и первый был слабенький, а тут Манчестер был похож на рыбу , уже вынутую из проруби.
Но рыба трепыхнулась, махнула хвостом и свалила рыбака за борт.
ПСЖ проиграл самому себе, состав интернационал, а безалаберность чисто французская.
Французы, что с них возмьёшь. а с Рабьо они бы не проиграли, Рабьо боец и куда смотрят гранды !
Самонадеянность , посчитали, что дело сделано.
И лень, Юнайтед наглухо закрылся , а взламывать было неохота,
понадеялись на запас в два гола. и обман , Сольскяер приехал со вторым составом,
и первый был слабенький, а тут Манчестер был похож на рыбу , уже вынутую из проруби.
Но рыба трепыхнулась, махнула хвостом и свалила рыбака за борт.
ПСЖ проиграл самому себе, состав интернационал, а безалаберность чисто французская.
Французы, что с них возмьёшь. а с Рабьо они бы не проиграли, Рабьо боец и куда смотрят гранды !
А вот они правила игры рукой:
Игра рукой.
Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:
• движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)
• расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)
• положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение
• касание мяча предметом, который находится в руке (предмет одежды, щиток и т.д.) означает, что имеет место нарушение
• удар по мячу брошенным предметом (бутса, щиток и т.д.) считается нарушением.
А вот они правила игры рукой:
Игра рукой.
Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:
• движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)
• расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)
• положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение
• касание мяча предметом, который находится в руке (предмет одежды, щиток и т.д.) означает, что имеет место нарушение
• удар по мячу брошенным предметом (бутса, щиток и т.д.) считается нарушением.