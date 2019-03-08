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Парижский Сборник Жадин

вчера, 22:10

ПСЖ из Лиги чемпионов снова вылетел со свистом, изобретательно и эффектно. Этого не отнять. «Соккер.ру» оценивает безнадежность богачей.

Отчаяние. Кричащее отчаяние – это то ощущение, которое накрыло боссов ПСЖ после встречи с «Манчестер Юнайтед» в Париже. Верно заметил главный тренер «Лиона» Бруно Женезио: все напрочь забыли думать об ответной игре, уже перебирая потенциальных соперников, если не жертв, для парижан в четвертьфинале Лиги чемпионов.

После уверенной победы ПСЖ на «Олд Траффорд» со счетом 2:0 над МЮ, который был практически на идеальном ходу, казался нереальным сценарий, при котором вроде бы потерявший уверенность «Юнайтед» на выезде в обескровленном состоянии сможет отыграться и вырваться в четвертьфинал. Но жизнь дарит те еще сюжеты.

Теперь ПСЖ нужно понять, как жить дальше. И это очень сложный вопрос. Кто-то говорил, что для «Реала» сезон, по сути, завершен. Но это замечание скорее справедливо для ПСЖ. Без Лиги чемпионов для парижан точно нет смысла играть в нынешнем сезоне. Поскольку на внутренней арене конкурентов нет даже на горизонте, победы в Лиге 1 уже осточертели всем в клубе и даже болельщикам, которые не испытывают особого восторга от всыпания очередному «Дижону» пятерки голов на любой вкус.

Не для этого ПСЖ тратил такие деньги, не для этого приобретал ультразвездных игроков с баснословными зарплатами. Но футбол – это не только классные отдельные исполнители, футбол – это игра команды, пресловутый командных дух, когда каждый на поле идентифицирует себя с клубом.

Про парижских футболистов такого сказать нельзя. Поэтому среди них нет особых любимчиков во Франции, разве что Килиан Мбаппе, но парня любят, кстати, за его беспримерную искренность, открытость и самоотдачу в любом матче, даже с тем же самым «Дижоном». Его даже не с ПСЖ скорее ассоциируют, а со статусом самого талантливого юного француза.

Среди большинства любителей футбола во Франции ПСЖ стал одним из наиболее ненавистных клубов. Своей игрой, своим отношением к делу он теперь усердно выбил такое же чувство и со стороны собственных фанатов. Ультрас ПСЖ уже выступили с ярким письмом:

После недавнего позора, в результате которого ПСЖ стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова.

Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!

Руководство ПСЖ может сколько угодно принимать нелепые решения, вкачивая невероятные суммы и перегревая рынок. Может сколько угодно менять тренеров, будто дело исключительно в них. Но дело в той атмосфере, которая создана этим искусственно раздутым колоссом, который действительно стоит на глиняных ногах.

Во Франции могли бы мириться с тем, что он фактически уничтожил внутренний чемпионат, ликвидировав там на многие годы всякий намек на интригу. Но если бы взамен парижский клуб, который чаще называют катарским, а не французским, все-таки хотя бы формально поддерживал статус и имидж Лиги 1 на европейской арене.

Этого не происходит, и каждый раз обманутые ожидания, причем особо изощренными способами, создают все более крепнущую волну недовольства. Этот проект мог бы легко существовать в чемпионате Болгарии, Румынии, Чехии – где угодно. По большому счету, те звезды, которые приезжают в ПСЖ зарабатывать деньги, едут туда именно за нулями в контракте, а не ради детской мечты выиграть Лигу 1 или сроднится с легендарным клубом – кстати, то, чем мог всегда привлечь любую звезду тот же «Манчестер Юнайтед», даже будучи в кризисном состоянии.

И гастролерами наподобие Неймара как наиболее яркого представителя компании, игра в ПСЖ воспринимается не чем-то более статусным, чем доигрывание ради набивания карманов в ОАЭ, Саудовской Аравии, где, как известно, даже самые техничные и ответственные футболисты расслабляются и перестают зачастую «ловить мышей». Они не «бьются за ромбик» или, точнее сказать, не сражаются за башенку.

Их победы внутри Франции кажутся техническими и суррогатными, оставляя ощущение симуляции, а не игры – что-то из FIFA Manager. Попытки руководства клуба создать семейную атмосферу выглядят смешными, потому что лишь добавляют лицемерия. Совсем не по-семейному поступили с талантливым Адриеном Рабьо, отправив в ссылку из основного состава и начав гнобить лишь за отказ от продления контракта.

Спортивный директор Антеро Энрике тем самым компенсирует какие-то свои неудовлетворенные детские амбиции, а не думает о пользе, которую могли бы принести конструктивные отношения с Рабьо. Причем даже если общественное мнение изначально разделилось, то теперь все больше людей считают Адриена жертвой, а не зазнавшимся юнцом. И смешны претензии Энрике к тому, что Рабьо пошел в клуб после поражения от МЮ. А чего вы ждали от человека, которого лишили футбола почти на целый сезон из-за своей неспособности договориться?

Плюс эта возня вокруг главных звезд, битва за кормушку, по сути, это набор чужих друг другу людей, ничем не объединенных внутри своей головы. А эмоциональные вопли после игры скорее напоминают крик истерических особ, которые собирались лететь бизнес-классом, а вынуждены были отправляться в полет экономом. В них нет трагедии, в них нет боли за поражения. Там только попытка свалить свой громогласный провал на посторонние обстоятельства, несправедливость судьбы и судейства – как иначе.

Руководству ПСЖ предстоит многое обдумать, времени до старта следующей Лиги чемпионов полно. Но проблема клуба кроется в самом его фундаменте, в принципе построения. Должно пройти немало времени, чтобы постоянно тасуемый набор звезд удачно сложился в хорошую команду «с яйцами», как выразились фанаты ПСЖ, а пока сложить слово «вечность» из этого набора букв не получается.

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Все комментарии
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил Persenchik
   788 / 1052
сегодня в 10:52
Не было бы придуманного пенальти, все содержание статьи было бы абсолютно другое. :-)
Persenchik! Ну посмотри внимательно эпизод. А первый гол?! Он хотел поиграться с мячом и не заметил рядом ну совсем неприметного Лукаку. Пижоны,которых надо штрафануть на 1 миллион евро каждого,а, если обидятся, просто выгнать из команды.
bsww
bsww
   393 / 1052
сегодня в 09:50
Да покупайте через Катарские клубы у конкурентов, что попали в еврокубки по итогам сезона по одному игроку за 20-25 млн евро и отдавайте обратно в аренду на сезон (с правом выкупа за 1 евро)
Crooclin
Crooclin
   856 / 1052
сегодня в 09:08
Катарцам надо вложиться хотя бы в ещё 2 французских НЕтоп клуба, чтобы создать хоть какую-то конкуренцию и азарт в Лиге 1
bublikyo
bublikyo
   152 / 1052
сегодня в 08:23
2016-й год, 1.4 финала, в битве мешков за респект победил Ман Сити и вышел в полуфинал. Так что ПСЖ сначала по статусу нужно догнать "голубых" а потом уже зарываться на дедов ЛЧ(Барса, Реал, МЮ)
борька
борька
   168 / 1052
сегодня в 08:23
Один матч в неделю пусть играют в российском чемпионате и трибуны у нас будут полные и парижанам будет радость в Росии побывать!
112910415
112910415
   60 / 1052
сегодня в 08:11
ну...богатые тоже плачут, простите за банальность
t2k
t2k
   451 / 1052
сегодня в 03:11
Париж «вц» гонял в первой игре, во второй хотелось заплевать альвеса и ди марию.. по обеим играм должны были побеждать 6:0, получили знатного леща за пасы пятками и игру на оле на олд траффорд.

Старая поговорка гласит, сделал дело гуляй смело, а тут куражились как над сельскими дурачками..


Про пенальти - читайте ,что ответила федерация!

Если лень. Неприжатая рука в штрафной площади блокирует мяч пущеный соперником - чистый пендаль
Persenchik
Persenchik
   539 / 1052
сегодня в 01:21
Не было бы придуманного пенальти, все содержание статьи было бы абсолютно другое. :-)
evge78
evge78 ответил Roman73
   385 / 1052
сегодня в 00:51
ПСЖ проиграл не из-за пенальти,Париж подвело отсутствие концентрации, они вышли , как на тренировку и не забили свои голы, более того подарили Манчестеру парочку. А пенальти уже наказание от судьбы--футбола за заносчивость. А пенальти был, это была умышленная игра рукой. Кимпембе успел оглянуться на бьющего, оценил траекторию и "оставил " руку. Посмотрите повторы, особенно начальную стадию. Футболист чётко посмотрел на мяч.
Ну, нет. Я повтор смотрел много раз, посмотрел только что ещё раз. В момент, когда Далот замахнулся для удара, защитник принял боковую позицию. Правая рука не была опущена, была согнута в локтевом суставе, т. е. в положении человека бегущего. Он смотрел на мяч, и в момент удара стал разворачиваться влево, в прыжке выставляя правую ногу, как преграду для удара. Его рука в этот момент не совершала дополнительных движений, а лишь следовала за движением тела и правой ноги. В таком положении прижать руку к корпусу или опустить вдоль тела вряд ли возможно. Он мог бы успеть завести руку влево, если бы не выставил правую ногу в сторону, а так - тяжесть тела пошла влево, а нога вправо, поэтому рука и задержалась на мгновение, которое поймал мяч. Поймал мяч, но не рука умышленно вытянулась, преграждая путь к мячу. Другое дело, что можно было просто пригнуться, но, ведь он защитник. Его обязанность защищать ворота. Нет, это слишком мало, чтобы квалифицировать эпизод, как намеренную игру рукой, это была намеренная игра ногой в прыжке, и скрутка влево, куда бы он мог деть руку. В истории футбола было множество настоящих, классических эпизодов намеренной игры рукой, этот не из них.
Roman73
Roman73
   458 / 1052
сегодня в 00:08
ПСЖ проиграл не из-за пенальти,Париж подвело отсутствие концентрации,
они вышли , как на тренировку и не забили свои голы, более того подарили Манчестеру парочку. А пенальти уже наказание от судьбы--футбола за заносчивость.
А пенальти был, это была умышленная игра рукой. Кимпембе успел оглянуться на бьющего, оценил траекторию и "оставил " руку. Посмотрите повторы, особенно начальную стадию.
Футболист чётко посмотрел на мяч.
Roman73
Roman73
   458 / 1052
вчера в 23:53
ПСЖ сильный клуб и второй раз Манчестеру не проиграет.
Самонадеянность , посчитали, что дело сделано.
И лень, Юнайтед наглухо закрылся , а взламывать было неохота,
понадеялись на запас в два гола. и обман , Сольскяер приехал со вторым составом,
и первый был слабенький, а тут Манчестер был похож на рыбу , уже вынутую из проруби.
Но рыба трепыхнулась, махнула хвостом и свалила рыбака за борт.
ПСЖ проиграл самому себе, состав интернационал, а безалаберность чисто французская.
Французы, что с них возмьёшь. а с Рабьо они бы не проиграли, Рабьо боец и куда смотрят гранды !
evge78
evge78 ответил Т34
   385 / 1052
вчера в 23:49
А как надо выстраивать отношения с ФИФА? Не уж то ФИФА пенальти назначает?
Как выстраивать? Нужных людей с чемоданчиками направлять к нужным людям из ФИФА, которые уже столько лет их ждут. Вы верите в чистый спорт? Вспомните недавнее дело Блаттера-Платини). А насчет пенальти, то ФИФА инструктируют арбитров таким образом, чтобы они назначили пенальти даже вопреки правилам, которые являются действующими. Вот Клаттенбург сказал: «Такой пенальти никогда бы не назначили в АПЛ, но в Лиге чемпионов это возможно из-за недавних поправок УЕФА для судей, которые были даны после аналогичных эпизодов в матче «Шальке» - «Манчестер Сити». УЕФА требует, чтобы игра рукой наказывалась всегда, если рука находится в неестественном положении. В этом отношении Скомина был последовательным».
А вот они правила игры рукой:
Игра рукой.
Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:

• движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)
• расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)
• положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение
• касание мяча предметом, который находится в руке (предмет одежды, щиток и т.д.) означает, что имеет место нарушение
• удар по мячу брошенным предметом (бутса, щиток и т.д.) считается нарушением.
Т34
Т34 ответил evge78
   23 / 1052
вчера в 23:32
Не такой уж и слабый чемпионат во Франции, чтобы лидировать с отрывом 20 очков. Хорошо играет ПСЖ, они даже Ливерпуль обыграли 2:1. Не проиграли Наполи, обыграли Црвену Звезду, которая обыграла Ливерпуль, обыграли Манчестер Юнайтед. Просто пока не научились выстраивать отношения с ФИФА, чтобы не получать пенальти на 90-й минуте, но ничего, всё впереди. Тренер только первый год работает.
А как надо выстраивать отношения с ФИФА? Не уж то ФИФА пенальти назначает?
evge78
evge78
   385 / 1052
вчера в 23:07
Не такой уж и слабый чемпионат во Франции, чтобы лидировать с отрывом 20 очков. Хорошо играет ПСЖ, они даже Ливерпуль обыграли 2:1. Не проиграли Наполи, обыграли Црвену Звезду, которая обыграла Ливерпуль, обыграли Манчестер Юнайтед. Просто пока не научились выстраивать отношения с ФИФА, чтобы не получать пенальти на 90-й минуте, но ничего, всё впереди. Тренер только первый год работает.
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