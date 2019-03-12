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Агент: «Каррера приехал в Москву к друзьям, а не на матч „Спартака“»

вчера, 21:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера не будет реагировать на приглашение «красно-белых» на матч против «Зенита». Об этом заявил официальный представитель итальянца Тимур Гурцкая.

Мы понимаем, что «Спартак» быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение «Спартака» – потому что не «Спартак» его сюда приглашал. Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет – хотя бы, эконом-класса, и номер в гостинице у стадиона. Это можно было бы расценивать, как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве – почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба... Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь – а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое – это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать.

Мы категорически против такого подхода. Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение.

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Все комментарии
viv
viv
   43 / 1090
сегодня в 11:30
Физрук-турист что может быть смешнее....разве что СЕМЕРОЧКА на Энфилде...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   104 / 1090
сегодня в 10:51
У него тут один друг это Назаров!😂😂😂😂
GKN
GKN
   265 / 1090
сегодня в 09:46
Некрасивая ситуация
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ziborock
   25 / 1090
сегодня в 08:57
А может просто не пррреагировать. Что он и сделает и будет прав.
Nikola45
Nikola45
   8 / 1090
сегодня в 08:13
Смешно смотреть на потуги быть красивыми в поступках! ))
Объявить что Каррера уже прийдет на игру! (Вот какие мы хорошие поступки делаем)
А тут оказывается ни кто и не собирается куда либо приходить! ))
Я приехал за вещами ( Инкогнито). )))
А то выгнали с одним чемоданчиком ))
Смотреть футбол Кононова, физрука который хуже меня не собираюсь))
Вот это поворот ))
mihaluch
mihaluch
   194 / 1090
сегодня в 07:49
Симоняну не с кем бухнуть, вот и пригласил Кукареку.
ziborock
ziborock ответил Ваня лучший
   68 / 1090
сегодня в 07:38
Ты даже не понял о чем речью Карера приехал в Москву к друзьям. И Спартак его пригласил , когда он уже был в Москве. Ясно, что если человек приехал к кому то в гости, то у него и у тех к кому он приехал , есть какие то планы. И вдруг ему на голову сваливается предложение посетить матч. А его кто нибудь из Спартака спросил свободен ли он в это время. Человека поставили в дурацкое положение. Вот о чем речь.
Приглашение - это всего лишь приглашение! Человек может принять, может отказаться!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   437 / 1090
сегодня в 06:03
Слишком сложно.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил yasukuni
   36 / 1090
сегодня в 06:02
Почему поздно? Нольтрофеич с Татарином должны забашлять ментам, чтобы те при досмотре заставили Карреру снять штаны. Это будет круто!!!
Так Каррера видать знает, что можно ожидать от Спартака.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   499 / 1090
сегодня в 05:49
посмотрим в какой компании будет Массимо на дерби и продолжим свои догадки и остроты
yasukuni
yasukuni ответил Байкал-38.
сегодня в 05:47
Согласен поздняк Спартаку метаться! Поступили по свински с человеком, а теперь пытаются как то загладить вину. Вот только опять по свински получается.
Почему поздно? Нольтрофеич с Татарином должны забашлять ментам, чтобы те при досмотре заставили Карреру снять штаны. Это будет круто!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Footbolista
   36 / 1090
сегодня в 05:19
Поздняк метаться))...
Согласен поздняк Спартаку метаться! Поступили по свински с человеком, а теперь пытаются как то загладить вину. Вот только опять по свински получается.
cska plus
cska plus
   16 / 1090
сегодня в 04:20
Каррера хрен положил на такой спартак.
grisser
grisser
   57 / 1090
сегодня в 01:37
Скоро Кононов поедет принимать Енисей.
hardpony
hardpony
   710 / 1090
сегодня в 01:09
Все по гостям катается. Работать когда
Юрниекс
Юрниекс
   103 / 1090
сегодня в 00:54
Приехал к друзьям, а теперь от свиней отбивается..Держись макаронник!
Derranius
Derranius
вчера в 23:57
лично я приглашаю Массимо. Может его в чёрный список для въезда в РФ?? Вы совсем кю...сь?? Человек несколько лет прожил у нас. Привёл Спартак к чемпионству. Отстаньте от него
parallels
parallels ответил 311
   3 / 1090
вчера в 23:19
Кто пригласил Карреру, тот его и танцует!)
))
Шуnя771
Шуnя771
   340 / 1090
вчера в 23:01
Что то мутит Тимур....))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   654 / 1090
вчера в 22:56
Это измайлов с глушаком позвали небось на игру,56оиды хотели посмеятся над ним
korn3512
korn3512
   544 / 1090
вчера в 22:43
Покорители Вильяреалов и тут стонут)
hamster1979
hamster1979 ответил ziborock
   980 / 1090
вчера в 22:39
То есть если Слуцкого пригласят на матч ЦСКА, то он как "мужик" должен отказаться?!
Кто тебе сказал что он не придет на матч? Другое дело что он сделает это как частное лицо, а не по приглашению клуба. Даже скорее всего изначально планировал быть на матче. Просто пресслужба клуба примазалась к его САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ визиту в Москву - что они его ЯКОБЫ пригласили.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   102 / 1090
вчера в 22:31
Хочешь к друзьям, не ходи к спартачам. Народная итальянская мудрость.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   233 / 1090
вчера в 22:29
К глушаку в баньку приехал, к гадалке не ходи
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ziborock
   25 / 1090
вчера в 22:28
То есть если Слуцкого пригласят на матч ЦСКА, то он как "мужик" должен отказаться?!
Ты даже не понял о чем речью Карера приехал в Москву к друзьям. И Спартак его пригласил , когда он уже был в Москве. Ясно, что если человек приехал к кому то в гости, то у него и у тех к кому он приехал , есть какие то планы. И вдруг ему на голову сваливается предложение посетить матч. А его кто нибудь из Спартака спросил свободен ли он в это время. Человека поставили в дурацкое положение. Вот о чем речь.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   102 / 1090
вчера в 22:25
Друзья друзьями, а спартачи спартачами. Старинная итальянская поговорка.
311
311
   48 / 1090
вчера в 22:14
Кто пригласил Карреру, тот его и танцует!)
Evilhuman
Evilhuman
   23 / 1090
вчера в 22:14
Придет поржать над цирком ,которым руководил и посмотреть как банщик пятые точки под зенитовские мячи подставляет
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   31 / 1090
вчера в 22:11
Всё правильно сказал! Тебя сплавляют, в новости об увольнении вместо твоей фотографии ставят фотографию стадиона, всячески избегают упоминаний о тебе, а потом якобы что-то для тебя приготовили! В таком Великом и сильном клубе такое бездарное руководство!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 1090
вчера в 22:09
Купил билет,надел шарфик,сел рядом с болельщиками,поорал...
Никому ничего не должен.
Самая простая и честная политика.
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