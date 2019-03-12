Агент: «Каррера приехал в Москву к друзьям, а не на матч „Спартака“»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера не будет реагировать на приглашение «красно-белых» на матч против «Зенита». Об этом заявил официальный представитель итальянца Тимур Гурцкая.

Мы понимаем, что «Спартак» быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение «Спартака» – потому что не «Спартак» его сюда приглашал. Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет – хотя бы, эконом-класса, и номер в гостинице у стадиона. Это можно было бы расценивать, как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве – почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба... Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь – а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое – это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать.

Мы категорически против такого подхода. Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение.