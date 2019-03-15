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Эрнани: «Теперь „Зенит“ сконцентрируется на РПЛ»

вчера, 21:51

Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2).

Тяжёлый матч, но шансы у нас появлялись. Забей мы, и было бы проще. Но в результате пропустил не соперник, а мы. И в такой ситуации было уже сложно отыгрываться. Нам не удалось.

Сидело ли где-то в голове перед матчем, что скоро важная игра со «Спартаком»? Нет, мы думали о том, как пройти дальше в Лиге Европы. У нас были хорошие результаты, хорошие повороты в турнире, но есть какой-то лимит наших возможностей. Теперь мы не прошли дальше, сконцентрируемся на РПЛ.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил 112910415
   216 / 1082
сегодня в 09:29
вот-вот начнут концентрироваться на подготовке к летнему отдыху !
Если бы ему сами конкуренты не помогали - уже " концентрировался " бы.
112910415
112910415
   110 / 1082
сегодня в 07:49
вот-вот начнут концентрироваться на подготовке к летнему отдыху !
161регион
161регион
   30 / 1082
сегодня в 05:27
Ухахаха....сначала они концентрировались на кубке России,потом на ЛЕ,теперь на ЧР.....тухлые отмазки!!!
Tostao
Tostao
   341 / 1082
сегодня в 01:19
...а руководству надо сконцентрироваться на поиски нового тренера.
Т34
Т34
   88 / 1082
вчера в 23:21
Зенит каждый год концентрируется на РПЛ. Результаты концентрации всем известны.
handreb
handreb ответил пердун из Тарасовки
   71 / 1082
вчера в 23:20
Для нас этот трофей самый важный. Всякие чашки вроде кубка ЛЧ нам не нужны.
Свиньям вообще чашки не нужны, им корыто подавай, соли или тины.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки ответил Nikola45
   155 / 1082
вчера в 22:49
Для нас этот трофей самый важный. Всякие чашки вроде кубка ЛЧ нам не нужны.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   276 / 1082
вчера в 22:47
Зенин РПЛ выйграет
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 22:47
Не понятно, это Славнов или Литейный главные клоноводы? Скорее всего, Славнов, хотя и у Литейного есть несколько фейков.
Nikola45
Nikola45 ответил Санкт-Ватутинки
   10 / 1082
вчера в 22:42
"с бестрофейной историей" - гыгыгы!
Зря вы так о Тарасовке! А кубок Канделаки? ))
Bjuik
Bjuik
   60 / 1082
вчера в 22:40
Пупсики задергалсь, думали Зенит и Краснодар вечно в еврокубках, в отличие от них, играть будут.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   155 / 1082
вчера в 22:26
Пусть мой Спартак крупно обыграют. Чтоб полную авоську.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1082
вчера в 22:21
Ага! А потом на чём сконцентрируется?! Оказывается заморские бакланы приехали в лазурятню, чтобы навечно застрять в болоте, а не в Европу трамплином затесаться! Бабло в приоритете!
Evilhuman
Evilhuman ответил Литейный 4
   22 / 1082
вчера в 22:19
Для них любой турнир побочный, что только не сделают ради 5-6 места РФПЛ, знают что кругом отрапидят
Balanenok
Balanenok ответил Литейный 4
   103 / 1082
вчера в 22:19
Свиньи самыми первыми сконцентрировались на РПЛ, повылетав как пробка из всех турниров с позором. Гыгыгы
Только на Актобе, Муру и Шерифов заточены, Рапид уже не по карману.
Evilhuman
Evilhuman ответил Ваня лучший
   22 / 1082
вчера в 22:17
Так и им всем с Зенитом трудновато будет, да и между собой ещё почти всем играть.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 22:17
Свиньи самыми первыми сконцентрировались на РПЛ, повылетав как пробка из всех турниров с позором. Гыгыгы
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Glodor
   20 / 1082
вчера в 22:13
Семисчастливо-ливерпульские с бестрофейной историей всегда смешно пишут.
"с бестрофейной историей" - гыгыгы!
Glodor
Glodor ответил Санкт-Ватутинки
   87 / 1082
вчера в 22:12
Это плохо для них, ибо всё, на чем концентрируется зенит, им не покоряется!
Семисчастливо-ливерпульские с бестрофейной историей всегда смешно пишут.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   20 / 1082
вчера в 22:10
Это плохо для них, ибо всё, на чем концентрируется зенит, им не покоряется!
pavkur
pavkur
   42 / 1082
вчера в 22:06
Теперь Зенит будет драть давно выдавленных из кубков опозоренных десятилетиями свиней.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ваня лучший
   58 / 1082
вчера в 22:02
Трудновато будет. Соперник Спартак, Локо, Краснодар, ЦСКА, да и Ростов с Рубином (в гостях) не подарок.
С Рубином Зенит больше не сыграет в этом сезоне
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 22:02
Первыми под раздачу попадут свиньи. Гыгыгы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 22:01
Эрнани: «Теперь „Зенит“ сконцентрируется на вылете из тройки РПЛ»
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   404 / 1082
вчера в 22:01
Что ещё делать?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 22:00
опозорил страну и ищет оправдания
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   49 / 1082
вчера в 22:00
Бразильский иждивенец. Откровенный балласт.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   105 / 1082
вчера в 21:55
Негр ты не понял наверное еще куда попал!Зарабатывай денег и беги летом с проекта,не то потом Китай
Ваня лучший
Ваня лучший
   34 / 1082
вчера в 21:54
Трудновато будет. Соперник Спартак, Локо, Краснодар, ЦСКА, да и Ростов с Рубином (в гостях) не подарок.
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 21:53
потом на пердиве...
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