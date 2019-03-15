Эрнани: «Теперь „Зенит“ сконцентрируется на РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2).

Тяжёлый матч, но шансы у нас появлялись. Забей мы, и было бы проще. Но в результате пропустил не соперник, а мы. И в такой ситуации было уже сложно отыгрываться. Нам не удалось.