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Вайсс: «Города России очень изменились»

вчера, 09:57

Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс признался, что ему нравится в России.

В целом у чемпионата России весьма высокий уровень. Также нельзя не сказать и о чемпионате мира, который станет важным толчком к еще большему развитию футбола в вашей стране. Думаю, в России провели лучший мундиаль в истории. Я присутствовал на играх ЧМ в Питере и Москве — всё было просто великолепно. Города России очень изменились. Мне всегда приятно вернуться в вашу страну.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
вчера в 10:39
Да когда уж он наконец придёт......этот "важный толчок к большему развития футбола".....
Все говорят...говорят...
Или это из вежливости ???
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   44 / 1092
вчера в 10:24
Если заглянуть в провинцию, то можно попасть в 1991 год
galem72
galem72
   224 / 1092
вчера в 10:12
"...я присутствовал на играх ЧМ в Питере и Москве — всё было просто великолепно. Города России очень изменились..."

Ему никто не говорил, что городов в России очень много и Питер с Москвой не единственные населённые пункты, по которым можно судить о "великолепии" в стране? В Красноярск бы что ли сгонял. Там-то он точно бы закипел от счастья.
Печально это всё...
Aчиститель
Aчиститель
   96 / 1092
вчера в 10:01
Нравится деньги получать на шару.
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