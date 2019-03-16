Вайсс: «Города России очень изменились»

Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс признался, что ему нравится в России.
В целом у чемпионата России весьма высокий уровень. Также нельзя не сказать и о чемпионате мира, который станет важным толчком к еще большему развитию футбола в вашей стране. Думаю, в России провели лучший мундиаль в истории. Я присутствовал на играх ЧМ в Питере и Москве — всё было просто великолепно. Города России очень изменились. Мне всегда приятно вернуться в вашу страну.
Все говорят...говорят...
Или это из вежливости ???
Все говорят...говорят...
Или это из вежливости ???
Ему никто не говорил, что городов в России очень много и Питер с Москвой не единственные населённые пункты, по которым можно судить о "великолепии" в стране? В Красноярск бы что ли сгонял. Там-то он точно бы закипел от счастья.
Печально это всё...
Ему никто не говорил, что городов в России очень много и Питер с Москвой не единственные населённые пункты, по которым можно судить о "великолепии" в стране? В Красноярск бы что ли сгонял. Там-то он точно бы закипел от счастья.
Печально это всё...