Вайсс: «Города России очень изменились»

Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс признался, что ему нравится в России.

В целом у чемпионата России весьма высокий уровень. Также нельзя не сказать и о чемпионате мира, который станет важным толчком к еще большему развитию футбола в вашей стране. Думаю, в России провели лучший мундиаль в истории. Я присутствовал на играх ЧМ в Питере и Москве — всё было просто великолепно. Города России очень изменились. Мне всегда приятно вернуться в вашу страну.