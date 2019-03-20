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Менотти: «Месси испытывает сильную эмоциональную усталость»

вчера, 10:04

Бывший аргентинский футболист и тренер Сесар Луис Менотти заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси испытывает сильную эмоциональную усталость.

Я вижу, что Месси испытывает сильную эмоциональную усталость. Он хочет выступать за национальную команду лучше, но у него слишком много обязательств и ответственности за спиной. 

Напомним, что недавно Месси презентовал новую форму сборной Аргентины. 

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   508 / 1081
вчера в 17:15
Ему позволительно.
Kempes78
Kempes78
вчера в 17:06
Месси испытывает сильнейшее эмоциональное давление. Надо относится к нему также, как и к другим игрокам и не предъявлять повышенных требований и ожиданий. В этом случае его талант игрока раскроется ещё ярче. Хотя, до матча с Бетисом, казалось, что он уже всё показал. На самом деле это НЕ так. Он способен показать гораздо больше и в сборной Аргентины. Надо лишь просто оставить его в покое. Учить его уже нечему - он умеет ВСЁ ! Но это не значит, что он может в каждой игре играть одинаково блестяще. Но он обязательно ещё продемонстрирует свой высший класс и поможет Аргентине взять Кубок Америки!
League1
League1
   134 / 1081
вчера в 15:34
Значит надо увеличить дозу соматрпина. Всё равно уж соматропин и меська - близнецы-братья. Главное догнать и перегнать Роналду. Не важно, что умереть придётся лет в 48...
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 12:25
Ничо - пройдёт!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   103 / 1081
вчера в 12:16
Проблема Месси в одном:
Он считается величайшим футболистом современности и возможно всех времён, даже его хейтеры так считают на самом деле, поэтому так пристально следят за ним в надежде найти ошибку в его игре и потом на всех сайтах глорить.
На соккере таких море.
Так вот, его проблема в том что от лучшего игрока ждут чудес каждый день.
Кто удивиться если месси сделает хет-трик или покер?? Да никто.
Мир уже привык что месси отыгрывает всю команду как он это делал регулярно с реалькой, с миланом, с МЮ, с Сити и др. топ клубами, промтые голы уже не удивляют.
От его ждут чудес всегда! Поэтому когда пеналду сделал хет-трик, все орали что он великий))😂 и так будет с каждым.
Но если бы это был Месси, написали бы что Месси просто сделал хет-трик))
Он своей гениальностью поднял планку на космический уровень и пытается соответствовать, хотя ему уже 32 и как в 20 уже не может играть.
И не всегда справляется с давлением. Ведь в сборной в окружении кривоногих от него ждут чудес поэтому он морально не выдерживает иногда.
Вот и все.
BARCDJIN
BARCDJIN
   146 / 1081
вчера в 12:12
конечно он же не кристинка которая евро за счет партнеров выйграла, и даже в финале не играла..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   332 / 1081
вчера в 11:25
Пора заканчивать в сборной.
Zimmer
Zimmer
   769 / 1081
вчера в 11:02
Такую же усталость он испытывал на ЧМ 2018.
ОПС
ОПС
   378 / 1081
вчера в 11:00
А кому сейчас легко?
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 10:39
Ой-ой-ой, отправьте его на курорт.
Project Pandora
Project Pandora
   651 / 1081
вчера в 10:14
Может ложку поменять? Какие ни какие, а новые впечатления.
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