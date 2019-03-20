Менотти: «Месси испытывает сильную эмоциональную усталость»

Бывший аргентинский футболист и тренер Сесар Луис Менотти заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси испытывает сильную эмоциональную усталость.

Я вижу, что Месси испытывает сильную эмоциональную усталость. Он хочет выступать за национальную команду лучше, но у него слишком много обязательств и ответственности за спиной.