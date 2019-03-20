Менотти: «Месси испытывает сильную эмоциональную усталость»

Бывший аргентинский футболист и тренер Сесар Луис Менотти заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси испытывает сильную эмоциональную усталость.
Я вижу, что Месси испытывает сильную эмоциональную усталость. Он хочет выступать за национальную команду лучше, но у него слишком много обязательств и ответственности за спиной.
Напомним, что недавно Месси презентовал новую форму сборной Аргентины.
Он считается величайшим футболистом современности и возможно всех времён, даже его хейтеры так считают на самом деле, поэтому так пристально следят за ним в надежде найти ошибку в его игре и потом на всех сайтах глорить.
На соккере таких море.
Так вот, его проблема в том что от лучшего игрока ждут чудес каждый день.
Кто удивиться если месси сделает хет-трик или покер?? Да никто.
Мир уже привык что месси отыгрывает всю команду как он это делал регулярно с реалькой, с миланом, с МЮ, с Сити и др. топ клубами, промтые голы уже не удивляют.
От его ждут чудес всегда! Поэтому когда пеналду сделал хет-трик, все орали что он великий))😂 и так будет с каждым.
Но если бы это был Месси, написали бы что Месси просто сделал хет-трик))
Он своей гениальностью поднял планку на космический уровень и пытается соответствовать, хотя ему уже 32 и как в 20 уже не может играть.
И не всегда справляется с давлением. Ведь в сборной в окружении кривоногих от него ждут чудес поэтому он морально не выдерживает иногда.
Вот и все.
Он считается величайшим футболистом современности и возможно всех времён, даже его хейтеры так считают на самом деле, поэтому так пристально следят за ним в надежде найти ошибку в его игре и потом на всех сайтах глорить.
На соккере таких море.
Так вот, его проблема в том что от лучшего игрока ждут чудес каждый день.
Кто удивиться если месси сделает хет-трик или покер?? Да никто.
Мир уже привык что месси отыгрывает всю команду как он это делал регулярно с реалькой, с миланом, с МЮ, с Сити и др. топ клубами, промтые голы уже не удивляют.
От его ждут чудес всегда! Поэтому когда пеналду сделал хет-трик, все орали что он великий))😂 и так будет с каждым.
Но если бы это был Месси, написали бы что Месси просто сделал хет-трик))
Он своей гениальностью поднял планку на космический уровень и пытается соответствовать, хотя ему уже 32 и как в 20 уже не может играть.
И не всегда справляется с давлением. Ведь в сборной в окружении кривоногих от него ждут чудес поэтому он морально не выдерживает иногда.
Вот и все.