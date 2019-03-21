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Белоголовцев: «Наша сборная сегодня не сможет обыграть бельгийцев»

вчера, 16:17
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский телеведущий Сергей Белоголовцев поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Бельгии в квалификации Евро-2020.

Наша сборная сегодня не сможет обыграть бельгийцев, наш предел мечтаний в данном случае — ничья. Наверное, это нам не по силам, потому что бельгийцы невероятно хороши. Вполне возможно, это будущие чемпионы Европы, а может быть, и следующего чемпионата мира. 

В сборной Бельгии все игроки, начиная от защитников и заканчивая Лукаку, очень мощные и серьёзные ребята. Каждый из них несёт в себе угрозу. Не надо концентрироваться на ком-то отдельно. Нам нужно очень грамотно построить игру от обороны. 

Центр обороны — наша проблемная зона. Может, позвать играть Серёжу Игнашевича? Никак нам не удаётся вырастить двух-трёх хороших защитников. При всей моей любви к спартаковцу Кутепову, ему не хватает уровня: надо работать над резкостью и стартовой скоростью. Хотя, наверное, уже поздно. 

Беляев? Хоть я человек из другой сферы жизни, но помню свои первые появления на сцене, выходы перед большими залами. Тебя просто разрывает от страха, тошнит. Молишься, чтобы выключилось электричество в зале и концерт отменили. Со временем лишь испытываешь волнение. Опыт в таких вещах очень нужен. Излишнее старание может привести к нарушениям правил, каким-то необдуманным действиям, а этого допускать с таким соперником нельзя.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил saha100
   2 / 1015
вчера в 23:37
Сказал фан пищевика, которого дважды раскатала восьмая команда Австрии :)
legendsofsails
legendsofsails
   522 / 1015
вчера в 21:54
Счетовод хренов...
VV V
VV V
   317 / 1015
вчера в 20:39
Хорошо сказал : " надо работать над резкостью и стартовой скоростью. Хотя, наверное, уже поздно." ....я бы поправил: кто играет в Спартаке, тому уже всё поздно....
saha100
saha100 ответил ЦCКА навсегда
   277 / 1015
вчера в 19:48
На своем поле плзени может проиграть только цска
Robinson
Robinson ответил ЦCКА навсегда
   316 / 1015
вчера в 19:41
Ой не зарекайся)!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Adonius
   163 / 1015
вчера в 19:32
Будем болеть за сборную.
А как же? Обязательно!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   163 / 1015
вчера в 19:32
Ещё один псевдооракул...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил saha100
   2 / 1015
вчера в 18:59
Как пищевик на Энфилде сборная точно не сыграет :)
Adonius
Adonius
   276 / 1015
вчера в 18:51
Будем болеть за сборную.
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 18:33
Боюсь будет примерно то же, что и в товарняке с Германией, то есть кроме стыда и позора - ничего.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
вчера в 18:22
Удачи сборной России .
saha100
saha100 ответил ЦCКА навсегда
   277 / 1015
вчера в 18:17
Достойно как цска с Викторией в Лужниках)))))
112910415
112910415
   97 / 1015
вчера в 18:14
можно и нужно рассчитывать на успех во всех остальных матчах...не в этом
Footbolista
Footbolista ответил lobsterdam
   6 / 1015
вчера в 17:48
Так же как и лазурный болельщик "доктор" шац...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1015
вчера в 17:46
Посмотрим, главное сыграть достойно!
Багров-брат
Багров-брат
   94 / 1015
вчера в 17:43
Ну вот уже и комики записываются в футбольные аналитики...))) А почему нет, Паша Погребняк передал заявку на переход в комики, Серёжа Белоголовцев ответил...)))
shur
shur ответил cska plus
   211 / 1015
вчера в 17:40
В первом матче, что угодно может произойти у игроков времени сыграться было недостаточно, белоголовцев выдумывает.
...у нас к сожалению первый как последний и всю жизнь сыгрываемся,сыгрываемся и сыгрываемся....ну никак не сыграемся,разве
что то в 2008 что промелькнуло....!
ДСА
ДСА
   191 / 1015
вчера в 17:13
Ничьей достаточно.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1015
вчера в 17:08
Может и обыграет. Но это будет явно неожиданностью для всех.
lobsterdam
lobsterdam
   254 / 1015
вчера в 17:02
клоун с 33-х кв.метров разбирается в футболе?
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 16:53
Гнать его с телеэкрана!
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 16:39
Время покажет, много гадателей развелось.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 16:23
В первом матче, что угодно может произойти у игроков времени сыграться было недостаточно, белоголовцев выдумывает.
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