Белоголовцев: «Наша сборная сегодня не сможет обыграть бельгийцев»

Российский телеведущий Сергей Белоголовцев поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Бельгии в квалификации Евро-2020.

Наша сборная сегодня не сможет обыграть бельгийцев, наш предел мечтаний в данном случае — ничья. Наверное, это нам не по силам, потому что бельгийцы невероятно хороши. Вполне возможно, это будущие чемпионы Европы, а может быть, и следующего чемпионата мира.



В сборной Бельгии все игроки, начиная от защитников и заканчивая Лукаку, очень мощные и серьёзные ребята. Каждый из них несёт в себе угрозу. Не надо концентрироваться на ком-то отдельно. Нам нужно очень грамотно построить игру от обороны.



Центр обороны — наша проблемная зона. Может, позвать играть Серёжу Игнашевича? Никак нам не удаётся вырастить двух-трёх хороших защитников. При всей моей любви к спартаковцу Кутепову, ему не хватает уровня: надо работать над резкостью и стартовой скоростью. Хотя, наверное, уже поздно.



Беляев? Хоть я человек из другой сферы жизни, но помню свои первые появления на сцене, выходы перед большими залами. Тебя просто разрывает от страха, тошнит. Молишься, чтобы выключилось электричество в зале и концерт отменили. Со временем лишь испытываешь волнение. Опыт в таких вещах очень нужен. Излишнее старание может привести к нарушениям правил, каким-то необдуманным действиям, а этого допускать с таким соперником нельзя.