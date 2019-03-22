Газзаев: «Россия и Бельгия - два явных фаворита нашей группы»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги матча отбора к Евро-2020 с Бельгией (1:3), а также в целом оценил перспективы выхода российской сборной на чемпионат Европы.

Сборная Бельгии является фаворитом нашей группы, на чемпионате мира команда стала бронзовым призером. Даже несмотря на отсутствие многих игроков, это очень укомплектованная команда, практически все футболисты которой играют в ведущих клубах Европы. Сборная очень серьезная и нацеленная на результат. Высокое исполнительское мастерство бельгийских игроков позволило им добиться результата.

Вчера сборная России сумела сравнять счет, после чего игра выровнялась, но роковую роль в матче сыграл пенальти. Но и после него до самого конца матча у нашей сборной были неплохие моменты. Сейчас нашей команде нужно готовиться к матчу со сборной Казахстана, это тоже непростой соперник, особенно после феерической победы над шотландцами (3:0). На матче в Казахстане, конечно, будет полный стадион и невероятный ажиотаж, но наша сборная должна сыграть удачно.

Перед сборной России стоит задача выйти из группы, это главное. И наша сборная, и бельгийская, - это два явных фаворита, которые, на мой взгляд, и выйдут из группы. На дистанции отборочного турнира могут быть и поражения, но есть стратегия турнирной борьбы. Поэтому будем надеяться, что наша сборная решит задачу выхода на чемпионат Европы, несмотря на это поражение.