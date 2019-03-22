ГлавнаяНовости

Газзаев: «Россия и Бельгия - два явных фаворита нашей группы»

вчера, 12:02
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги матча отбора к Евро-2020 с Бельгией (1:3), а также в целом оценил перспективы выхода российской сборной на чемпионат Европы.

Сборная Бельгии является фаворитом нашей группы, на чемпионате мира команда стала бронзовым призером. Даже несмотря на отсутствие многих игроков, это очень укомплектованная команда, практически все футболисты которой играют в ведущих клубах Европы. Сборная очень серьезная и нацеленная на результат. Высокое исполнительское мастерство бельгийских игроков позволило им добиться результата.

Вчера сборная России сумела сравнять счет, после чего игра выровнялась, но роковую роль в матче сыграл пенальти. Но и после него до самого конца матча у нашей сборной были неплохие моменты. Сейчас нашей команде нужно готовиться к матчу со сборной Казахстана, это тоже непростой соперник, особенно после феерической победы над шотландцами (3:0). На матче в Казахстане, конечно, будет полный стадион и невероятный ажиотаж, но наша сборная должна сыграть удачно.

Перед сборной России стоит задача выйти из группы, это главное. И наша сборная, и бельгийская, - это два явных фаворита, которые, на мой взгляд, и выйдут из группы. На дистанции отборочного турнира могут быть и поражения, но есть стратегия турнирной борьбы. Поэтому будем надеяться, что наша сборная решит задачу выхода на чемпионат Европы, несмотря на это поражение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Алекс не раскрылся до конца из-за ситуации в семье»
Сегодня, 13:12 Комментарии5
Баринов: «Очень рад приехать в сборную России»
Сегодня, 13:01 Комментарии1
Самедов: «В молодости прогуливал всё, что зарабатывал»
Сегодня, 10:52 Комментарии3
Самедов: «Невозможно быть хорошим человеком и при этом тренером „Спартака“»
Сегодня, 10:43 Комментарии38
Жо: «У меня была возможность вернуться в ЦСКА»
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Бородюк: «Головин подвел команду, так делать ему недопустимо»
Вчера, 16:17 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:30
Да, это именно так! Но в матчах с той же сборной Шотландии это еще предстоит доказать. Да и Казахстан с Кипром не такие уж и донные сборные! Короче, группа довольная интересная)
mangoх12
mangoх12
   19 / 998
вчера в 16:08
забирай своего зему и валите в Аланию
Гавроша
Гавроша
   28 / 998
вчера в 16:06
Пупсики опять опозорились.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Великолепный
   112 / 998
вчера в 15:18
Если не обыгрывать сборную Казахстана То на выход на евро можно не рассчитывать.
Подождём до воскресенья ! Вот смеху -то будет !!! Казахи казахами ,а у нас всё равно забивать некому !!! )))))) Так что - ничейка ,в лучшем случае ! ))))))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил МКС
   276 / 998
вчера в 14:36
"Россия выйдет из группы с первого места" Доложил пес Президенту .............. и прослезился
Из фильма "ДМБ":
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- Я тоже. А он есть.
=============
Опять школа Петросяна?
Определённая часть спамеров веселит постоянно... ;)
ZA POROGA
ZA POROGA
   632 / 998
вчера в 14:36
чего только из пустой головы уссатого Газзая ни вылетит на свет божий ...
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 998
вчера в 14:35
вроде не 1 апреля
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил cska plus
   220 / 998
вчера в 14:34
Нам нужно в двух матчах обыграть Казахстак, как минимум не проиграть шотландцам а ещё лучше в одном матче обыграть их, вот тогда будет шанс побороться за второе место.
А если сольем казахам уже в первом же матче, тогда какой расклад будет ?
МКС
МКС
   74 / 998
вчера в 14:19
"Россия выйдет из группы с первого места"

Доложил пес Президенту

.............. и прослезился
janka bulka
janka bulka
   945 / 998
вчера в 14:10
"Россия явный фаворит", а есть такие кто это без улыбки прочёл?
Erlov
Erlov
   265 / 998
вчера в 13:40
Опять сказал ни о чем.
4RT
4RT
   244 / 998
вчера в 13:15
У него наверное волшебный телевизор,там наши всегда играют хорошо.Да и вообще-всё хорошо...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Сетка между ног
   276 / 998
вчера в 13:11
Мы живём, под собою не чуя страны Наши речи в 43 шагах не слышны А всем рулит бесчинствуя Гинер И израильский подданный Миллер Бомж привёз? Промолчи промолчи промолчи А иначе дорога тебе в спартачи Гинер купит коробку трофеев Свою стату набьёт Дырофеев Он с Андоррой, Фарерами будет король А с Кореей, Молдавией - ужас и боль А когда наберётся немного, То объявит себя ногобогом А ещё есть в команде санёк галавин Он считает всю жизнь, что в России один Что ни матч, то кальян, и малина, И стальные усы осетина
Как всё запущено... Но ведь Спартак же Чемпион Всех Времён и Народов? И какого кляпа в Сборной делают все, кроме "гладиаторов"? Где Кутепов???? Где вся молодая российская плеяда Спартака, разгромившая бы отстойную Бельгию "в пух и прах"?!!! Усатого - в печь!!! ;)
=D =D =D
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Сетка между ног
   276 / 998
вчера в 13:08
А ведь страшно правду говорить сейчас, жандармерия не дремлет, в чёрный, точнее, в красно-синий воронок любой мыслящий человек может загреметь
Паря, тебе ник на "сетка в голове" пора поменять...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил 15511551
   276 / 998
вчера в 13:06
Газзаев и Черчесов всё смешнее и смешнее в своих интервью, то ли не понимают, то ли делают вид, что не понимают реальности. Нет желания комментировать сказанное
"Нет желания комментировать сказанное"
=====================

А чё комментируешь? "Немножко беременна"? ;)
Башмакоса
Башмакоса
   572 / 998
вчера в 13:05
У нас не было " хороших моментов" во втором тайме - обычные подходы к чужой штрафной. Надо признать, что этот матч мы проиграли почти вчистую и в этом нет ничего зазорного.
777dimon86
777dimon86 ответил 25процентный клоун
вчера в 13:00
Раасствайся
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 998
вчера в 12:50
Удачи сборной России .
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 12:43
Если не обыгрывать сборную Казахстана
То на выход на евро можно не рассчитывать.
15511551
15511551
   44 / 998
вчера в 12:31
Газзаев и Черчесов всё смешнее и смешнее в своих интервью, то ли не понимают, то ли делают вид, что не понимают реальности. Нет желания комментировать сказанное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 998
вчера в 12:25
Усатый раз за разом всё смешнее. Фаворит, да ещё явный?
Вот встрянем казахам на выезде и будем наравне с Санмариной по очкам.
А может, и по разнице...
pavkur
pavkur
   29 / 998
вчера в 12:23
Загнул немного.
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 12:19
А ведь страшно правду говорить сейчас, жандармерия не дремлет, в чёрный, точнее, в красно-синий воронок любой мыслящий человек может загреметь
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   17 / 998
вчера в 12:16
Веллитона затравили, НКВД российского футбола работает бесперебойно
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 12:15
Мы живём, под собою не чуя страны
Наши речи в 43 шагах не слышны
А всем рулит бесчинствуя Гинер
И израильский подданный Миллер

Бомж привёз? Промолчи промолчи промолчи
А иначе дорога тебе в спартачи
Гинер купит коробку трофеев
Свою стату набьёт Дырофеев

Он с Андоррой, Фарерами будет король
А с Кореей, Молдавией - ужас и боль
А когда наберётся немного,
То объявит себя ногобогом

А ещё есть в команде санёк галавин
Он считает всю жизнь, что в России один
Что ни матч, то кальян, и малина,
И стальные усы осетина
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сетка между ног
   11 / 998
вчера в 12:15
Гулиев нужен ,Глушаков и Газинский
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:14
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил 25процентный клоун
       17 / 998
    вчера в 12:14
    Не надо, даже Кутьин сильнее охметова
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 998
    вчера в 12:13
    Игра в стране Султанов даст ответ, кто фаворит!
    Степка питерский
    Степка питерский
       268 / 998
    вчера в 12:12
    собака лает караван идет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100