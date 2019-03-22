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Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти

вчера, 13:45

Защитник «Реала» Рафаэль Варан сообщил своим одноклубникам, что он хочет покинуть клуб. Варан намерен попробовать свои силы в новом месте.

Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет сохранить игрока, но в то же время понимает, что если футболист уже принял решение, то переубедить его вряд ли удастся.

Отметим, что ранее о возможном уходе Варана сообщали французские СМИ, а сегодня появилась аналогичная информация из Испании.

Контракт 25-летнего бека рассчитан до лета 2022 года. Сумма отступных в его договоре составляет 500 млн евро.

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Все комментарии
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   634 / 998
сегодня в 03:37
500 кк на стол и свободен на все стороны. А так, будь добр отрабатывай контракт и заверни хотелку.
cevin cigan
cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
   63 / 998
вчера в 21:45
Варану лучше пойти чабановать,свежий воздух в горах,звезды итд,
Выводить на пастбище Пике и КО?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   139 / 998
вчера в 20:19
Варану лучше пойти чабановать,свежий воздух в горах,звезды итд,
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   354 / 998
вчера в 20:12
пареньку просто оста 66 ел этот Реал вот и все...
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 998
вчера в 19:34
Парень почувствовал свою значимость и решил приподнять в бабле1(это ясен перец). Но в Реале есть свой,настоящий ПЕРЕЦ,который хрен пойдёт на повышение зарплаты "супер" ЦЗ Варану! Хочет бобла-пусть валит на Родину в псж! Стать в 25 лет обладателем ЧЕТЫРЁХ Лиг Чемпионов( барсуки за всю историю пять раз),стать Чемпионом Мира(быть в номинации на ЗМ!) и.........повестись тупо на бабло ??????????
рус фан
рус фан
   461 / 998
вчера в 19:13
Если Рафаэль хочет уйти, то пожалуй надо его продавать, 100+ млн цена должна быть на мой взгляд, не меньше, в Реале француз взял 4 ЛЧ и примеру неоднократно, так что можно сказать ему только спасибо и удачи.
nnb199O
nnb199O
   618 / 998
вчера в 19:08
В Арсенал этого таланта
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   323 / 998
вчера в 18:42
Ван Дейка бы на его место, но это не реально. Поэтому лучше взять кулибали. Достойная замена.
Bayern Best
Bayern Best
   84 / 998
вчера в 18:03
Все бегут из этой подбитой подводной лодки.
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:20
В свое время именно Зидан обратил внимание на Рафу, когда тот играл за Ланс! Так что какой смысл Варану менять клубную прописку и уходить от своего соотечественника? Надеюсь, что он еще надолго в мадридском Реале.
NOVA
NOVA
   424 / 998
вчера в 16:34
ну плохо терьть конечно классного защитника + еще и молодого!! ну если продавать то за хорошее бабло, что бы купить тоже классного тогда цз!! ну надеюсь Зизу убедит его остаться!!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Artuom
   97 / 998
вчера в 16:20
Плохо для Реала... опять всё на косячнике Рамосе будет... В общем как пропускали дохрена, так и будут... Ещё и Марсело вернули в основу - а это дополнительное давление на защиту...
Хуже оставлять игрока, который хочет уйти ) Всегда говорил, кто хочет уйти - вперед. И так должно быть, нельзя уговаривать, толку не будет.
Ruslan3132
Ruslan3132
   97 / 998
вчера в 16:19
Удачи, здоровья и счастья в личной жизни! Пусть покупатель платит норм копейку и забирает.
NGY
NGY ответил YNWA
   50 / 998
вчера в 15:38
Губу закатай!
Попроси кого-нибудь другого тебе её закатать.
4ел
4ел
вчера в 15:28
За сумму отступных его отдадите и подпишите мбапе и парижского кукареееку-симулянта. 500млн ребята с дубы рухнули?А чего сразу не лярд? Чтобы не мелочитьсч
Steven Gerrard_008
Steven Gerrard_008
   723 / 998
вчера в 15:06
Лососьните тунца, Ван дейка молочники захотели...
YNWA
YNWA ответил NGY
   729 / 998
вчера в 14:58
В ливерпуль его, а Реалу вместо него Ван Дейка. Ждем когда Рамос объявит о своем уходе и уже строить нормальную защиту!
Губу закатай!
Букмекер920
Букмекер920
вчера в 14:52
Ну и хрен с ним, Кулибали купят.
NGY
NGY
   50 / 998
вчера в 14:38
В ливерпуль его, а Реалу вместо него Ван Дейка.

Ждем когда Рамос объявит о своем уходе и уже строить нормальную защиту!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   217 / 998
вчера в 14:34
Правильно делает, надо тикать оттуда.
Artuom
Artuom
   264 / 998
вчера в 14:25
Плохо для Реала... опять всё на косячнике Рамосе будет... В общем как пропускали дохрена, так и будут... Ещё и Марсело вернули в основу - а это дополнительное давление на защиту...
Сантус
Сантус ответил cska plus
   83 / 998
вчера в 14:10
Час назад Варан: я никогда не хочу обсуждать своё будущее.
Ну,это и есть ответ.Профи не кричат на каждом углу о своих планах,учитывая действующий контракт,но между строк можно прочитать.)
Сантус
Сантус
   83 / 998
вчера в 14:07
Вольному-воля...всё ещё подаёт надежды...
KaiserRM
KaiserRM
   327 / 998
вчера в 14:04
Надеюсь это правда,бездарный игрок.Сколько уже играет в Реале,до сих пор надежды подаёт,второй Кокорин.В ПыСэЖе его надо,лямов за 150.
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   417 / 998
вчера в 14:04
Давно пора, нормальные игроки давно свалили
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 13:56
Ну его дело. Всё равно не однозначное впечатление он о себе, по крайней мере для меня, производит. Реал может найти игрока и получше.

Ну а так. Му интересуется Вараном, Реал Де Хеей. Можно и обменяться. Но решение конечно за клубами.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 13:53
Час назад Варан: я никогда не хочу обсуждать своё будущее.
grisser
grisser
   66 / 998
вчера в 13:52
Удачи Варану!
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