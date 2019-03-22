Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти

вчера, 13:45

Защитник «Реала» Рафаэль Варан сообщил своим одноклубникам, что он хочет покинуть клуб. Варан намерен попробовать свои силы в новом месте.

Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет сохранить игрока, но в то же время понимает, что если футболист уже принял решение, то переубедить его вряд ли удастся.

Отметим, что ранее о возможном уходе Варана сообщали французские СМИ , а сегодня появилась аналогичная информация из Испании.

Контракт 25-летнего бека рассчитан до лета 2022 года. Сумма отступных в его договоре составляет 500 млн евро.