ГлавнаяНовости

«Аякс» запросил у «Барселоны» 20 млн евро за Тальяфико

вчера, 12:12

«Барселона» отправила запрос в «Аякс» по левому защитнику команды Николасу Тальяфико.

Амстердамцы затребовали за игрока 20 млн евро, что огорчило каталонцев, поскольку они рассчитывали на меньшую сумму.

Бесспорным основным игроком на позиции левого бека у «Барсы» является Жорди Альба, а покупать резервиста за 20 млн клуб не хочет.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Реал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Арсенал» может приобрести Ковачича
Сегодня, 13:15 Комментарии1
Слухи«Эвертон» хочет подписать защитника «Тоттенхэма»
Сегодня, 12:42 Комментарии1
Слухи«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Борнмута»
Сегодня, 12:34 Комментарии0
Слухи«Интер» навяжет борьбу «Ювентусу» за Тонали
Сегодня, 11:55 Комментарии2
СлухиЭррера хочет остаться в МЮ, несмотря на интерес ПСЖ
Сегодня, 11:47 Комментарии9
Слухи«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Челси»
Сегодня, 11:44 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   34 / 998
сегодня в 00:41
Отличный вариант, но хочется чтобы такой хороший игрок почаще играл, потому что Тальяфико одно из открытий этого сезона. Хороший защитник, умеет играть в атаке и в пас. Если Барса его купит буду только рад
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 19:02
И тут зажлобили.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил ФанГалактикоса
   69 / 998
вчера в 15:59
20 лям за норм защитника?чтоооо...? Да счас аренда инроков дороже стоит, кажется соккер забыл нолик добавить
с чего ты взял что он норм защитник?
BARCDJIN
BARCDJIN
   164 / 998
вчера в 14:48
Богатые мешки возмущаются что почему? Как они посмели его не купить!

АХа-ха)
Bayern Best
Bayern Best
   84 / 998
вчера в 13:56
Почти даром.
NOVA
NOVA
   424 / 998
вчера в 13:43
где Реал там и каталашки свой нос суют!! хотят за бесценок всех скупить. лишь бы Реалу не достался игрок!!
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   370 / 998
вчера в 13:37
20 лям за норм защитника?чтоооо...?
Да счас аренда инроков дороже стоит, кажется соккер забыл нолик добавить
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 13:05
Барса до того жадная,хотели за 3 копейки купить,одно слово-жмоты.
Максим Маслюк
Максим Маслюк
   839 / 998
вчера в 12:46
Вот что я сейчас за бред прочитал!))) Ни Барса, ни Реал не делали официального запроса по Нико! Деза и чушь полная.
Вот, что пишут испанские СМИ: Мадридский "Атлетико" сделал официальное предложение амстердамскому "Аяксу" с целью приобретения 26-летнего аргентинского латераля Николаса Тальяфико и предложил за него сумму в размере €20 миллионов. Однако руководство голландского клуба ожидает, что данная ставка продолжит увеличиваться, сообщает АS.
la_masia
la_masia
   282 / 998
вчера в 12:26
Почему нельзя вернуть Кукарелью??? Зачем покупать кого то?
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:23
Мало, мешок можно и на большую сумму разорить, не обеднеет.
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 12:16
мало запросили...
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 12:15
Амстердамцы затребовали за игрока 20 млн евро, что огорчило каталонце

УХХАХАХАХАХАХ обиженки каталажские, мешок хтьфу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100