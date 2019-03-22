«Аякс» запросил у «Барселоны» 20 млн евро за Тальяфико

вчера, 12:12

«Барселона» отправила запрос в «Аякс» по левому защитнику команды Николасу Тальяфико.

Амстердамцы затребовали за игрока 20 млн евро, что огорчило каталонцев, поскольку они рассчитывали на меньшую сумму.

Бесспорным основным игроком на позиции левого бека у «Барсы» является Жорди Альба, а покупать резервиста за 20 млн клуб не хочет.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Реал».