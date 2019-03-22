«Аякс» запросил у «Барселоны» 20 млн евро за Тальяфико

«Барселона» отправила запрос в «Аякс» по левому защитнику команды Николасу Тальяфико.
Амстердамцы затребовали за игрока 20 млн евро, что огорчило каталонцев, поскольку они рассчитывали на меньшую сумму.
Бесспорным основным игроком на позиции левого бека у «Барсы» является Жорди Альба, а покупать резервиста за 20 млн клуб не хочет.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Реал».
АХа-ха)
АХа-ха)
Да счас аренда инроков дороже стоит, кажется соккер забыл нолик добавить
Да счас аренда инроков дороже стоит, кажется соккер забыл нолик добавить
Вот, что пишут испанские СМИ: Мадридский "Атлетико" сделал официальное предложение амстердамскому "Аяксу" с целью приобретения 26-летнего аргентинского латераля Николаса Тальяфико и предложил за него сумму в размере €20 миллионов. Однако руководство голландского клуба ожидает, что данная ставка продолжит увеличиваться, сообщает АS.
Вот, что пишут испанские СМИ: Мадридский "Атлетико" сделал официальное предложение амстердамскому "Аяксу" с целью приобретения 26-летнего аргентинского латераля Николаса Тальяфико и предложил за него сумму в размере €20 миллионов. Однако руководство голландского клуба ожидает, что данная ставка продолжит увеличиваться, сообщает АS.
УХХАХАХАХАХАХ обиженки каталажские, мешок хтьфу.
УХХАХАХАХАХАХ обиженки каталажские, мешок хтьфу.