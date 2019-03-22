Баринов довызван в сборную России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вызван в сборную России для подготовки к матчу отбора Евро-2020 с Казахстаном. Ситуацию прокомментировал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Первоначально мы вызвали в команду достаточное количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане.

Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы недосчитались уже четверых игроков - защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова.

Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Сёминым, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии.