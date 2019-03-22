Баринов довызван в сборную России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вызван в сборную России для подготовки к матчу отбора Евро-2020 с Казахстаном. Ситуацию прокомментировал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Первоначально мы вызвали в команду достаточное количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане.
Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы недосчитались уже четверых игроков - защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова.
Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Сёминым, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии.
2. Баринов...
Черчесов сетовал на отсутствие у него возможности подготавливать игроков к играм за 30 дней... (И в этом видел "неуспех" игры сборной..) В таком случае почему не пригласил проверенных ребят - Березуцких...)
2. Баринов...
Черчесов сетовал на отсутствие у него возможности подготавливать игроков к играм за 30 дней... (И в этом видел "неуспех" игры сборной..) В таком случае почему не пригласил проверенных ребят - Березуцких...)