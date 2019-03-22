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Баринов довызван в сборную России

вчера, 14:32
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вызван в сборную России для подготовки к матчу отбора Евро-2020 с Казахстаном. Ситуацию прокомментировал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Первоначально мы вызвали в команду достаточное количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане.

Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы недосчитались уже четверых игроков - защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова.

Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Сёминым, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Александр Светличный
   107 / 998
вчера в 18:32
эта сборная и сборная гуса хиддинга, день и ночь! на чм попалась слабая группа и это спасло, а Черчесова вознесли в ранг великого тренера, но на самом деле игра во всех линиях-пожар, с выходом из обороны тупизна, а в атаке , просто пожар! нет шавы, кержака , игнашевича, братьев березуцких, короче сборная с такой тупой игрой_ беда!
Хиддинку и другой подбор игроков достался, не будем об этом забывать. Где нынешние Аршавины и Павлюченки? Так что свалить все на Черчесова - самое простое.
Брулин
Брулин
   34 / 998
вчера в 18:29
очень слабое поколение.таких игроков близко к сборной нельзя подпускать
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:24
Не от хорошей жизни это все делается, мда! Ладно, успешного дебюта Дмитрию в составе национальной команды.
Александр Светличный
Александр Светличный
вчера в 17:07
эта сборная и сборная гуса хиддинга, день и ночь! на чм попалась слабая группа и это спасло, а Черчесова вознесли в ранг великого тренера, но на самом деле игра во всех линиях-пожар, с выходом из обороны тупизна, а в атаке , просто пожар! нет шавы, кержака , игнашевича, братьев березуцких, короче сборная с такой тупой игрой_ беда!
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 17:05
Пригодится - гол забьёт с острого угла!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   213 / 998
вчера в 16:23
Желаю Баринову успехов в сборной
pomor45
pomor45
   225 / 998
вчера в 16:16
Барин вспомнил о Баринове.
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 998
вчера в 16:00
Удачи сборной России .
Ваня лучший
Ваня лучший
   20 / 998
вчера в 15:37
Давно пора. Игрок качественный, значительно лучше например Оздоева
Шуnя771
Шуnя771 ответил Байкал-38
   143 / 998
вчера в 15:10
Глядя на вчерашний пожар нашей обороны впору Игнашевича с братьями Березуцкими вызывать! Точно хуже не будет, а может и лучше будет!
Соглашусь, на один тайм Сереги и Васятки хватило бы...)
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   226 / 998
вчера в 15:10
тот,самый,который "я никогда не устану повторять"?
Байкал-38
Байкал-38 ответил Шуnя771
   92 / 998
вчера в 15:08
1. Столица Казахстана официально перестала быть Астаной и получило свое новое название – Нурсултан... 2. Баринов... Черчесов сетовал на отсутствие у него возможности подготавливать игроков к играм за 30 дней... (И в этом видел "неуспех" игры сборной..) В таком случае почему не пригласил проверенных ребят - Березуцких...)
Глядя на вчерашний пожар нашей обороны впору Игнашевича с братьями Березуцкими вызывать! Точно хуже не будет, а может и лучше будет!
Байкал-38
Байкал-38
   92 / 998
вчера в 15:06
Дима своей игрой заслужил этот вызов, удачи!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   117 / 998
вчера в 15:04
Короче Черчесов не знает что делает вот и все, одни понты после ЧМ. Ждать нечего хорошего от сборной России.
Шуnя771
Шуnя771
   143 / 998
вчера в 14:58
1. Столица Казахстана официально перестала быть Астаной и получило свое новое название – Нурсултан...

2. Баринов...
Черчесов сетовал на отсутствие у него возможности подготавливать игроков к играм за 30 дней... (И в этом видел "неуспех" игры сборной..) В таком случае почему не пригласил проверенных ребят - Березуцких...)
Erlov
Erlov
   265 / 998
вчера в 14:49
Удачи Баринову, хороший игрок!
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 14:44
Лучше бы Каннуникова с Кс вызвал,и пошли бы дела в гору.
pavkur
pavkur
   29 / 998
вчера в 14:44
Не свиной и то хорошо.
anfield1984
anfield1984 ответил Scuderia Ferrari
   192 / 998
вчера в 14:41
Подарить усы накладные
Аксинья
Аксинья
   51 / 998
вчера в 14:38
И Дзюбе какая-никакая разрядка - устроит прописку по полной...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 998
вчера в 14:37
Надо его достойно поприветствовать💪💪💪💪💪💪
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