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Н'Диай: «Моя цель - забивать голы в составе ЦСКА»

вчера, 15:57

Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай рассказал о своих целях и задачах в составе московского клуба.

Если мне доведется провести свой первый матч за ЦСКА именно сейчас, я сделаю все от меня зависящее чтобы или забить, или отдать голевой пас. Вообще, моя цель — заиграть в новой команде, выходить на поле в официальных матчах, помогать побеждать и, конечно, забивать голы.

18-летний Н'Диай, перешедший в команду в октябре, пока не дебютировал за «армейцев».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 998
вчера в 23:48
Давай уже,ты нам нужен!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил tolctoy
   2 / 998
вчера в 22:59
Если мне доведется провести свой первый матч за ЦСКА именно сейчас, я сделаю все от меня зависящее чтобы не забить, или не отдать голевой пас. Вообще, моя цель — не заиграть в новой команде,не выходить на поле в официальных матчах, не помогать побеждать и, конечно,не забивать голы.Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай рассказал о своих целях и задачах в составе московского клуба.
Если пищевику доведется выиграть еврокубок ..., хотя нет, не доведется :)
tolctoy
tolctoy
   227 / 998
вчера в 22:36
Если мне доведется провести свой первый матч за ЦСКА именно сейчас, я сделаю все от меня зависящее чтобы не забить, или не отдать голевой пас. Вообще, моя цель — не заиграть в новой команде,не выходить на поле в официальных матчах, не помогать побеждать и, конечно,не забивать голы.Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай рассказал о своих целях и задачах в составе московского клуба.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Заполярный
   20 / 998
вчера в 22:20
Спартак - кони - 6 - 0. живи с этим конь.
Называй все точно. Открытие. Хряки - ЦСКА 0:4
Юрниекс
Юрниекс
   144 / 998
вчера в 21:27
Закатишь свинохрюкам чтучки 3.будешь своим в команде...
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   154 / 998
вчера в 20:02
Мне на К да? Копенгаген.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил ЦCКА навсегда
       22 / 998
    вчера в 19:48
    +++ !!!
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 998
    вчера в 19:11
    ЭТО У КОНИФЕЕВА МЕЖДУ НОГ ТЫ ЧТО ТО ПУТАЕШЬ.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 998
    вчера в 19:09
    Спартак - кони - 6 - 0. живи с этим конь.
    Вечный бестрофейник 1:18 - живи с этим :)
    Заполярный
    Заполярный ответил Багров-брат
       133 / 998
    вчера в 19:03
    Зависть не украшает мужчину...))) Хотя в заполярье, ...))))
    ТЫ ХОТЬ САМ ТО ПОНЯЛ ЧТО НАПИСАЛ.
    Заполярный
    Заполярный ответил Jum13
       133 / 998
    вчера в 19:00
    Паутина между ног - твой клон? Теперь понятно происхождение этих ников
    ЭТО У КОНИФЕЕВА МЕЖДУ НОГ ТЫ ЧТО ТО ПУТАЕШЬ.
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       133 / 998
    вчера в 18:57
    1:18, 4, 3:10, 16, 2:8, 9333, 0:7
    Спартак - кони - 6 - 0. живи с этим конь.
    SHMEL
    SHMEL
       58 / 998
    вчера в 18:47
    Очень хочу увидеть его официальный дебют в паре с Федей Чаловым.
    LOpp
    LOpp ответил RIR68
       13 / 998
    вчера в 18:29
    Мне на К да?
    Копенгаген.
    mangoх12
    mangoх12
       19 / 998
    вчера в 18:03
    Пора бы уже его подключать
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил cska plus
       289 / 998
    вчера в 17:52
    Им этого не понять, они и в ЛЕ то попадают в пятилетку раз и то в вместо кого нибудь.
    С 5-го места хрюшатнику будет не реально попасть в ЛЧ
    cska plus
    cska plus ответил Красно Синий воин
       5 / 998
    вчера в 17:47
    4-ое место в ЛЧ это мечта спартака, обычно бывает вот так 😄😄😄😄 спартак сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) сезон 2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Им пофиг, хоть с...сы в глаза.
    cska plus
    cska plus ответил viv
       5 / 998
    вчера в 17:44
    4-ое место в ЛЧ это тебе не 4-ое место в ЛЕ с антирекордом 7партака после 18-ой команды Ла Лиги Вильярреала......как говорится почувствуй разницу...
    Им этого не понять, они и в ЛЕ то попадают в пятилетку раз и то в вместо кого нибудь.
    cska plus
    cska plus
       5 / 998
    вчера в 17:42
    Может скоро выпустят тебя игрсть с хрющами, дадут возможность как зулусу забить зулусам.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       22 / 998
    вчера в 17:35
    Удачных игр в ЦСКА Лассана.
    Ждём твой дебютный гол.
    RIR68
    RIR68 ответил LOpp
       154 / 998
    вчера в 17:32
    Н Диай: " моя цель - занять с цска 4-ое место в ЛЧ"
    ПАОК!!!
    ermak6848
    ermak6848
       214 / 998
    вчера в 17:29
    Мысль Хорошая Лассана, осталось во платить Мечту ....
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       100 / 998
    вчера в 17:22
    Успехов тебе, парень! Ты попал туда, где дай Бог обретешь славу и выиграешь трофеи. И естественно будешь расти как футболист!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил LOpp
       289 / 998
    вчера в 17:07
    Н Диай: " моя цель - занять с цска 4-ое место в ЛЧ"
    4-ое место в ЛЧ это мечта спартака, обычно бывает вот так

    😄😄😄😄
    спартак
    сезон 2018/19
    занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
    сезон 2018/19
    не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
    сезон 2017/18
    Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
    сезон 2016/17
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
    сезон 2013/14
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
    сезон 2012/13
    занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
    сезон 2011/12
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
    сезон 2010/11
    уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
    сезон 2008/09
    не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
    сезон 2007/08
    не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
    сезон 2006/07
    вылетел от Сельты в кубке УЕФА
    сезон 2003/04
    Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
    сезон 2002/03
    Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Заполярный
       2 / 998
    вчера в 17:04
    И СТАНЕШЬ КАК ЛОСИНА ТРАОРЕ
    1:18, 4, 3:10, 16, 2:8, 9333, 0:7
    Гавроша
    Гавроша ответил Багров-брат
       28 / 998
    вчера в 16:59
    Зависть не украшает мужчину...))) Хотя в заполярье, ...))))
    Пупсики везде остаются пупсиками, хоть на северном полюсе.
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил LOpp
       17 / 998
    вчера в 16:57
    Тю, 4 место в ЛЧ - это полуфинал, цска занимает 25-32! Гыгыгы!
    Jum13
    Jum13 ответил LOpp
       12 / 998
    вчера в 16:56
    Н Диай: " моя цель - занять с цска 4-ое место в ЛЧ"
    Ну - для спартака попадание в ЛЧ уже само по себе достижение )))
    viv
    viv ответил LOpp
       208 / 998
    вчера в 16:56
    4-ое место в ЛЧ это тебе не 4-ое место в ЛЕ с антирекордом 7партака после 18-ой команды Ла Лиги Вильярреала......как говорится почувствуй разницу...
    Jum13
    Jum13 ответил Заполярный
       12 / 998
    вчера в 16:55
    И СТАНЕШЬ КАК ЛОСИНА ТРАОРЕ
    Паутина между ног - твой клон? Теперь понятно происхождение этих ников
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