Н'Диай: «Моя цель - забивать голы в составе ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай рассказал о своих целях и задачах в составе московского клуба.

Если мне доведется провести свой первый матч за ЦСКА именно сейчас, я сделаю все от меня зависящее чтобы или забить, или отдать голевой пас. Вообще, моя цель — заиграть в новой команде, выходить на поле в официальных матчах, помогать побеждать и, конечно, забивать голы.