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Маркизио рассказал забавную историю из своей жизни в Санкт-Петербурге

вчера, 23:18

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о случае из жизни в Санкт-Петербурге, о котором никто не знает.

На третий день моего пребывания в Петербурге приключилась забавная история. Я выучил дорогу от моего отеля до базы. Клуб дал мне машину, чтобы я мог самостоятельно приезжать на тренировки. Подъезжаю я к отелю, паркуюсь и поднимаюсь к себе в номер.

Утром позавтракал, вышел на улицу и не смог найти машину. И тут подумал: «Ну нет, я же не Неаполе! Неужели у меня в первый же день угнали машину?» Но потом оказалось, что ее просто эвакуировали, потому что я припарковался слишком близко к пешеходному переходу.

В ГИБДД не ходил. Никогда бы с этим не справился. Мне помогли. Чувствовал себя ужасно неловко. Мне было непросто рассказать сотрудникам клуба, в какую ситуацию я попал — всего третий день, а уже влип в историю!

Ранее Маркизио также рассказал о русской кухне. 

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   138 / 850
сегодня в 10:02
А на машине был противоэвакуатор?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 850
сегодня в 09:35
Забавней истории не слышал .....
ABir
ABir
   446 / 850
сегодня в 05:59
Да, с пробками и парковками в России беда
Заполярный
Заполярный
   120 / 850
сегодня в 00:22
даже машину припарковать не может
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 850
сегодня в 00:18
Машину Дыркинфеев угнал! Гыгыгы!
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 23:50
Трансфер Маркизио - "трансфер года"
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 23:39
Маркизио : скажу честно ,в зенит пришел из-за денег
iri13
iri13 ответил Palex
   97 / 850
вчера в 23:39
А тебе то,какое до этого дело?
..вот именно..что то дурной стишок на эту тему вспомнился-
По стене ползет карпич,
В алюминиевых штанах,
А кому какое дело
Может он из контрразведки.(прости Господи)

РС. реально бесит..человек просто рассказал забавный для него, случай..нет надо прибежать, вспомнить о карточке, попрекнуть травмой, и довольно удалиться...ох.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Аксинья
   275 / 850
вчера в 23:36
Но сейчас тебе машина и не нужна, да и дорогу на базу ты давно забыл...Ну а деньги они сами на карточку приходят...Жизнь удалась...Потом будешь внукам рассказывать как ты развёл лохов из Зенита...
8 в тарасовке, а в Зените менеджеры.
Palex
Palex ответил Аксинья
   149 / 850
вчера в 23:31
А тебе то,какое до этого дело?
Аксинья
Аксинья
   26 / 850
вчера в 23:23
Но сейчас тебе машина и не нужна, да и дорогу на базу ты давно забыл...Ну а деньги они сами на карточку приходят...Жизнь удалась...Потом будешь внукам рассказывать как ты развёл лохов из Зенита...
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