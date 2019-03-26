Маркизио рассказал забавную историю из своей жизни в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о случае из жизни в Санкт-Петербурге, о котором никто не знает.

На третий день моего пребывания в Петербурге приключилась забавная история. Я выучил дорогу от моего отеля до базы. Клуб дал мне машину, чтобы я мог самостоятельно приезжать на тренировки. Подъезжаю я к отелю, паркуюсь и поднимаюсь к себе в номер.

Утром позавтракал, вышел на улицу и не смог найти машину. И тут подумал: «Ну нет, я же не Неаполе! Неужели у меня в первый же день угнали машину?» Но потом оказалось, что ее просто эвакуировали, потому что я припарковался слишком близко к пешеходному переходу.