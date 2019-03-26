Маркизио рассказал забавную историю из своей жизни в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о случае из жизни в Санкт-Петербурге, о котором никто не знает.
На третий день моего пребывания в Петербурге приключилась забавная история. Я выучил дорогу от моего отеля до базы. Клуб дал мне машину, чтобы я мог самостоятельно приезжать на тренировки. Подъезжаю я к отелю, паркуюсь и поднимаюсь к себе в номер.
Утром позавтракал, вышел на улицу и не смог найти машину. И тут подумал: «Ну нет, я же не Неаполе! Неужели у меня в первый же день угнали машину?» Но потом оказалось, что ее просто эвакуировали, потому что я припарковался слишком близко к пешеходному переходу.
В ГИБДД не ходил. Никогда бы с этим не справился. Мне помогли. Чувствовал себя ужасно неловко. Мне было непросто рассказать сотрудникам клуба, в какую ситуацию я попал — всего третий день, а уже влип в историю!
Ранее Маркизио также рассказал о русской кухне.
По стене ползет карпич,
В алюминиевых штанах,
А кому какое дело
Может он из контрразведки.(прости Господи)
РС. реально бесит..человек просто рассказал забавный для него, случай..нет надо прибежать, вспомнить о карточке, попрекнуть травмой, и довольно удалиться...ох.
По стене ползет карпич,
В алюминиевых штанах,
А кому какое дело
Может он из контрразведки.(прости Господи)
РС. реально бесит..человек просто рассказал забавный для него, случай..нет надо прибежать, вспомнить о карточке, попрекнуть травмой, и довольно удалиться...ох.