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«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном

вчера, 10:21

Сообщается, что «Арсенал» в ближайшее время собирается устроить «чистку» в клубе. 

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери

Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».

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Все комментарии
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 15:43
Пусть этот мхитарян в свою армению возвращается, в наш чемпионат очередной пиявки не надо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ZaZizu
   93 / 835
вчера в 13:53
Да что за бред? а кто оправдывает его ожидания:Джака и Гендузи, делающие по сто касаний и наверное тупое бревно Джэнки ? вот кого надо чистить,а не людей,имеющих быстрый футбольный ум! во что мы без них будем играть или может быть усатый нам купит Модрича и вернет Гнабри?
А я рад, Озил - я могу принять, чтобы такой лентяй был в команде, но с зарплатой тогда миллионов в 5, все равно он на больше не наиграет. Если бы у "Арсенала" был бюджет МЮ и он мог бы игрока за 16 миллионов на лавке держать, одно дело.

И Мики тоже по делу, первый сезон он неплохо отыграл, но все-таки он не топ-уровень.

Айвоби, кстати, немного прибавляет, а Гендузи юнец еще.

Я лучше буду за "Арсенал" вроде ВХЮ с половиной списанных ветеранов болеть, но которые играют, чем за всяких Ходилов и Возилов, которые могут позволить себе класть на команду с высокой колокольни.

Еще Моур раскусил Озила и выгнал из основы в "Реале".
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 13:18
А кто играть будет ?
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 835
вчера в 12:45
Они оба сильно сдали.
allemz
allemz
   53 / 835
вчера в 12:20
Мне интересно, как Эмери собирается строить игру без креативных полузащитников вроде Озила и Микки.
Или он решил сделать ставку на супергениальность Ивоби?))
peleneym
peleneym
   648 / 835
вчера в 12:14
Давно пора. Озила-наверняка.Посредственность,которая не стоит и трети трансферной суммы. Поэтому и сидит всё время на скамейке.
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 12:12
все может быть...
galem72
galem72
   178 / 835
вчера в 11:34
Может, они себе чилийца вернут, а? ((
Artuom
Artuom
   188 / 835
вчера в 11:06
Нубство... или утка...
Всякие Ивоби, Уэлбеки, Джаки и не заигравшие Суаресы соответствуют ожиданиям разве??? Боюсь подумать что же там за ожидания...

Озила продать, Мхитаряна продать, Ремзи уйдёт... ммм а кто же будет творить и атаки придумывать спрашивается...
Don trambon
Don trambon
   88 / 835
вчера в 11:00
Мхитарян один это дно тащит, а от него избавиться хотят( Тренеришка.)
shur
shur
   173 / 835
вчера в 10:53
...новый тренер,новые идеи,закономерно...! А мужикам если играть хочется,надо дальше двигаться!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   225 / 835
вчера в 10:39
В "Зените" может и заиграть.
ZaZizu
ZaZizu
   657 / 835
вчера в 10:27
Да что за бред? а кто оправдывает его ожидания:Джака и Гендузи, делающие по сто касаний и наверное тупое бревно Джэнки ? вот кого надо чистить,а не людей,имеющих быстрый футбольный ум! во что мы без них будем играть или может быть усатый нам купит Модрича и вернет Гнабри?
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