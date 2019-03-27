«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном

Сообщается, что «Арсенал» в ближайшее время собирается устроить «чистку» в клубе.
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери.
Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
И Мики тоже по делу, первый сезон он неплохо отыграл, но все-таки он не топ-уровень.
Айвоби, кстати, немного прибавляет, а Гендузи юнец еще.
Я лучше буду за "Арсенал" вроде ВХЮ с половиной списанных ветеранов болеть, но которые играют, чем за всяких Ходилов и Возилов, которые могут позволить себе класть на команду с высокой колокольни.
Еще Моур раскусил Озила и выгнал из основы в "Реале".
И Мики тоже по делу, первый сезон он неплохо отыграл, но все-таки он не топ-уровень.
Айвоби, кстати, немного прибавляет, а Гендузи юнец еще.
Я лучше буду за "Арсенал" вроде ВХЮ с половиной списанных ветеранов болеть, но которые играют, чем за всяких Ходилов и Возилов, которые могут позволить себе класть на команду с высокой колокольни.
Еще Моур раскусил Озила и выгнал из основы в "Реале".
Или он решил сделать ставку на супергениальность Ивоби?))
Или он решил сделать ставку на супергениальность Ивоби?))
Всякие Ивоби, Уэлбеки, Джаки и не заигравшие Суаресы соответствуют ожиданиям разве??? Боюсь подумать что же там за ожидания...
Озила продать, Мхитаряна продать, Ремзи уйдёт... ммм а кто же будет творить и атаки придумывать спрашивается...
Всякие Ивоби, Уэлбеки, Джаки и не заигравшие Суаресы соответствуют ожиданиям разве??? Боюсь подумать что же там за ожидания...
Озила продать, Мхитаряна продать, Ремзи уйдёт... ммм а кто же будет творить и атаки придумывать спрашивается...