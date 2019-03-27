Защитник «Челси» Омеруо хочет стать полноценным игроком «Леганеса»

Защитник «Челси» Кеннет Омеруо, на правах аренды выступающий за «Леганес», заявил, что хочет остаться в испанском клубе. В текущем сезоне 25-летний нигериец принял участие в 21 матче Примеры.

Футбол в Испании соответствует моему стилю, а клуб даёт мне стабильность. У меня есть потрясающая возможность играть против лучших футболистов мира. «Леганес» может подписать полноценный контракт со мной, и я надеюсь, что это произойдёт.

Я заслуживаю стабильности. «Леганес» и испанский футбол обеспечивают мне постоянную практику и подходящую среду для карьерного роста. После длительного периода без стабильности с различными арендами пришло время мне и моей молодой семье где-нибудь осесть, и я бы хотел остаться в «Леганесе».