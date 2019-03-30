Инсинье рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» из-за травмы
СМИ сообщают, что нападающий «Наполи» рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» в Лиге Европы.
Две недели назад форвард получил травму. В ходе восстановления футболист получил мышечное растяжение. Есть подозрения, что Лоренцо пропустит еще несколько недель.
