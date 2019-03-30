Top.Mail.Ru
Инсинье рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» из-за травмы

30 марта 2019, 13:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

СМИ сообщают, что нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» в Лиге Европы. 

Две недели назад форвард получил травму. В ходе восстановления футболист получил мышечное растяжение. Есть подозрения, что Лоренцо пропустит еще несколько недель. 

Zenit_84
Zenit_84
30 марта 2019 в 17:52
Выздоровления!
Penokkio
Penokkio
30 марта 2019 в 13:35
Шансов тогда совсем мало((
Гость
