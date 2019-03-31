«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евро

Пресса сообщает, что «Реал» продолжает вести переговоры о приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Президент английского клуба Дэниэл Леви хочет выручить с продажи не менее 150 млн евро.
Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года.
Плюс, Рабьо бесплатно можно взять в конце этого сезона. А потом Эриксена и Азара после следующего сезона бесплатно. Плюс Де Хеа бесплатно можно убедить перейти в Реал! Всё таки Навас не молодеет, поэтому Де Хеа может согласиться! И все деньги направить на атаку! Так что Зидан может обвести всех.
там контракта осталось полтора года всего, если летом не продадут за 30-50 - то уже зимой, при желании и наличии мозгов, парень сможет договариваться бесплатно и с кем угодно))
