Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2018/2019

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евро

31 марта 2019, 13:13

Пресса сообщает, что «Реал» продолжает вести переговоры о приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Президент английского клуба Дэниэл Леви хочет выручить с продажи не менее 150 млн евро.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСульшер хочет подписать вингера «Кристал Пэлас»
31 марта 2019
СлухиЗидан хочет видеть в своей команде игрока «Ромы»
30 марта 2019
Слухи«Рома» предложила «Ювентусу» Джеко в обмен на Игуаина
30 марта 2019
Слухи«Интер» рассматривает возможность приобретения двух хавбеков «Барселоны»
30 марта 2019
Слухи«Арсенал» согласовал сделку по Мартинелли
30 марта 2019
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить защитника «Реала»
30 марта 2019
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
31 марта 2019 в 18:40, ред.
Когда к лету Тотен опять везде пролетит в турнирах, возможно не только Эриксен захочет уйти, 150 млн это слишком много с учетом что год по контракту остался.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
31 марта 2019 в 18:03
молодцы что просят столько,меньше денег останется на подкупы))) хотя конечно столько не дадут,максимум 100-120 с учётом того,что в следующем году будет свободным.
95-shishani-95
95-shishani-95
31 марта 2019 в 16:42, ред.
Пусть Реал подождёт, пока у него закончится контракт, Модрич сможет доиграть и следующий сезон! К тому же, есть ещё игроки в составе, при необходимости!
Плюс, Рабьо бесплатно можно взять в конце этого сезона. А потом Эриксена и Азара после следующего сезона бесплатно. Плюс Де Хеа бесплатно можно убедить перейти в Реал! Всё таки Навас не молодеет, поэтому Де Хеа может согласиться! И все деньги направить на атаку! Так что Зидан может обвести всех.
cannongun
cannongun
31 марта 2019 в 15:26
все правильно делает
ДСА
ДСА
31 марта 2019 в 14:54
Такой вариант не пройдет.
dzvinka
dzvinka
31 марта 2019 в 14:12, ред.
хотеть то леви хочет, дак кто ж ему эти 150 лямов то даст?!))) ахахахаха
там контракта осталось полтора года всего, если летом не продадут за 30-50 - то уже зимой, при желании и наличии мозгов, парень сможет договариваться бесплатно и с кем угодно))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
31 марта 2019 в 14:05, ред.
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️. Подписать в этом сезоне рабьо бесплатно, а в след сезоне Эриксена бесплатно. Пускай подавится Леви. Бесплатно уже обновить полузащиту. Все бабки надо пустить на атаку. Бензема, бэйл, васкес на выход.
Soccer2016
Soccer2016
31 марта 2019 в 13:58
Он не стоит этих денег
Ruslan3132
Ruslan3132
31 марта 2019 в 13:43
65 максимум )
football_
football_
31 марта 2019 в 13:20
правильно! у них 500 лямов есть, нужно драть по полной, 150 мало, можно и 180 поставить. погба - 200, мбаппе - 350, мане - 250.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 