Гендиректор «Крыльев»: «Клубы РПЛ не готовы к внедрению VAR»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков считает, что клубы РПЛ не в состоянии обеспечить финансирование системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) в чемпионате России.

В целом отношение к введению системы VAR положительное, вопрос в другом: за чей счет, сколько стоит и как это делать, потому что пока к общему знаменателю не пришли. 600 млн рублей - это очень большая цифра, нереально вешать это на клубы. По большому счету, проводящая организация - судейский корпус Российского футбольного союза, при чем здесь клубы? Естественно, мы готовы оказать какую-то помощь, но мы не можем брать всё на себя, у нас нет таких свободных средств.