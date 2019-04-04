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Гендиректор «Крыльев»: «Клубы РПЛ не готовы к внедрению VAR»

вчера, 19:37

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков считает, что клубы РПЛ не в состоянии обеспечить финансирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.

В целом отношение к введению системы VAR положительное, вопрос в другом: за чей счет, сколько стоит и как это делать, потому что пока к общему знаменателю не пришли. 600 млн рублей - это очень большая цифра, нереально вешать это на клубы. По большому счету, проводящая организация - судейский корпус Российского футбольного союза, при чем здесь клубы? Естественно, мы готовы оказать какую-то помощь, но мы не можем брать всё на себя, у нас нет таких свободных средств.

Было общее собрание, на котором поручили проработать этот вопрос и дать конкретные цифры. Ни к чему новому мы не пришли, дали время доработать эту тему. VAR на матчах чемпионата России нужен, но мы к этому не готовы, потому что существует масса проблем.

Отметим, что использование VAR в матчах Кубка России было профинансировано РФС.

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cska plus
cska plus
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вчера в 19:43
Кроме федуна все готовы.
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