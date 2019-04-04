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Джикия: «Будем играть с ЦСКА на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев»

сегодня, 18:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА06.04.2019 в 19:00 Не начался

Защитник Георгий Джикия, признанный болельщиками лучшим игроком «Спартака» в марте, поделился ожиданиями от московского дерби с ЦСКА. Матч состоится 6 апреля в рамках 22-го тура РПЛ.

Нас ждет важнейший матч. Будем играть на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев.

Из-за дисквалификации против ЦСКА не сыграет Сальваторе Боккетти. Не исключено, что в паре с вами на поле выйдет Самуэль Жиго, который не провел еще ни одной встречи после серьезной травмы. Помогаете ему настроиться?

Конечно. Самуэль большой профессионал, мы ждали его возвращения. И даже хорошо, что впереди такой соперник. Значит — сразу в бой!

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   32 / 904
сегодня в 19:09
Победители... без Лапочкина и левых стандартов ничего не могут хрюши
Footbolista
Footbolista
   10 / 904
сегодня в 19:08
Нафиг нам страна без мяса?)...как коням овес что ли жевать или крышу клевать как бакланы?)...
Мясо -это сила!...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Рыжая Борода
   8 / 904
сегодня в 19:03
Вся страна болеет за Спартак!...сейчас на сайте начнуть минусовать, хамить, но ни один фанат команды соперников не сможет так написать про своих, да-с
Тарасовка - это не вся страна!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   356 / 904
сегодня в 18:54
Вся страна болеет за Спартак!...сейчас на сайте начнуть минусовать, хамить, но ни один фанат команды соперников не сможет так написать про своих, да-с
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   833 / 904
сегодня в 18:51
ЦСКА тоже будет играть на победу.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 18:47
Вы без судьи ничто! Позор пищевику!
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 18:41
Очередной раз насмешил гурузин.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   44 / 904
сегодня в 18:35
Знаем мы ваши лампочкины победы.
Nafnafik
Nafnafik
   187 / 904
сегодня в 18:27
Ничья для свиней будет огромным успехом.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 904
сегодня в 18:22
Пупсик не знает как рада будет вся страна, если свиньи продуют. Гыгыгы
1 команда
1 команда
   155 / 904
сегодня в 18:21
Примерно как с Ахматом и Зенитом, главное, чтобы судьишка вовремя подсуживал, стыдно за спартак уже до начала матча.
Sunny.
Sunny.
   78 / 904
сегодня в 18:19
пупсик снова всех огорчит
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