Джикия: «Будем играть с ЦСКА на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев»

сегодня, 18:13

Защитник Георгий Джикия, признанный болельщиками лучшим игроком «Спартака» в марте, поделился ожиданиями от московского дерби с ЦСКА . Матч состоится 6 апреля в рамках 22-го тура РПЛ .

Нас ждет важнейший матч. Будем играть на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев.

Из-за дисквалификации против ЦСКА не сыграет Сальваторе Боккетти. Не исключено, что в паре с вами на поле выйдет Самуэль Жиго, который не провел еще ни одной встречи после серьезной травмы. Помогаете ему настроиться?