Джикия: «Будем играть с ЦСКА на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев»

Защитник Георгий Джикия, признанный болельщиками лучшим игроком «Спартака» в марте, поделился ожиданиями от московского дерби с ЦСКА. Матч состоится 6 апреля в рамках 22-го тура РПЛ.
Нас ждет важнейший матч. Будем играть на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев.
Из-за дисквалификации против ЦСКА не сыграет Сальваторе Боккетти. Не исключено, что в паре с вами на поле выйдет Самуэль Жиго, который не провел еще ни одной встречи после серьезной травмы. Помогаете ему настроиться?
Конечно. Самуэль большой профессионал, мы ждали его возвращения. И даже хорошо, что впереди такой соперник. Значит — сразу в бой!
Мясо -это сила!...
Мясо -это сила!...