Овчинников: «Капелло не догадывался о существовании Головина и Чернова»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своих задачах в московском клубе, а также о том, при каких обстоятельствах Александр Головин и Никита Чернов оказались в сборной России.
Мой функционал в ЦСКА – работа с вратарями, курирование молодёжной команды и то, что пожелает Виктор Михайлович. Анализ матчей, соперника. Каждый в штабе наделён примерно одинаковым кругом обязанностей. В современном футболе нет отдельных тренеров по защитникам, по нападающим. Наверное, я лучше Онопко или Ермаковича буду заниматься с вратарями. Других задач это не отменяет.
Штаб – это же не только поле. За полем тоже море работы. Посмотрите, сколько ребят из «молодёжки» у нас зашло. Я помню, как просил Леонида Викторовича взять Федю Чалова в главную команду. А как Головин попал в сборную при Капелло? Дон Фабио спросил: «Серёжа, у тебя есть два футболиста для тренировок?» Опа – Чернов, Головин. Капелло вообще не догадывался об их существовании. Откуда он мог знать игроков дубля? Фабио попросил пару ребят из ЦСКА, чтобы не вызывать из других городов. Я и «пролоббировал» Сашу с Никитой. Видите, как хорошо получилось: Головин сейчас в «Монако», Чернов – в обойме ЦСКА. Понятно, что Головин и без меня был талантливым парнем – сам себя сделал. Но всё же приятно осознавать, что и мы определённый толчок ему дали.