Овчинников: «Капелло не догадывался о существовании Головина и Чернова»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своих задачах в московском клубе, а также о том, при каких обстоятельствах Александр Головин и Никита Чернов оказались в сборной России.

Мой функционал в ЦСКА – работа с вратарями, курирование молодёжной команды и то, что пожелает Виктор Михайлович. Анализ матчей, соперника. Каждый в штабе наделён примерно одинаковым кругом обязанностей. В современном футболе нет отдельных тренеров по защитникам, по нападающим. Наверное, я лучше Онопко или Ермаковича буду заниматься с вратарями. Других задач это не отменяет.