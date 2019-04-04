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Овчинников: «Капелло не догадывался о существовании Головина и Чернова»

сегодня, 18:47

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своих задачах в московском клубе, а также о том, при каких обстоятельствах Александр Головин и Никита Чернов оказались в сборной России.

Мой функционал в ЦСКА – работа с вратарями, курирование молодёжной команды и то, что пожелает Виктор Михайлович. Анализ матчей, соперника. Каждый в штабе наделён примерно одинаковым кругом обязанностей. В современном футболе нет отдельных тренеров по защитникам, по нападающим. Наверное, я лучше Онопко или Ермаковича буду заниматься с вратарями. Других задач это не отменяет.

Штаб – это же не только поле. За полем тоже море работы. Посмотрите, сколько ребят из «молодёжки» у нас зашло. Я помню, как просил Леонида Викторовича взять Федю Чалова в главную команду. А как Головин попал в сборную при Капелло? Дон Фабио спросил: «Серёжа, у тебя есть два футболиста для тренировок?» Опа – Чернов, Головин. Капелло вообще не догадывался об их существовании. Откуда он мог знать игроков дубля? Фабио попросил пару ребят из ЦСКА, чтобы не вызывать из других городов. Я и «пролоббировал» Сашу с Никитой. Видите, как хорошо получилось: Головин сейчас в «Монако», Чернов – в обойме ЦСКА. Понятно, что Головин и без меня был талантливым парнем – сам себя сделал. Но всё же приятно осознавать, что и мы определённый толчок ему дали.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил parallels
   32 / 904
сегодня в 19:08
отдельно обращаю внимание, что, находясь в москве, капелло не пошёл просить игроков в спартаке.
а разве у свиней есть игроки?
ДСА
ДСА
   142 / 904
сегодня в 19:07
О Чернове многие не догадывались.
parallels
parallels
   3 / 904
сегодня в 19:00
отдельно обращаю внимание, что, находясь в москве, капелло не пошёл просить игроков в спартаке.
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