Градский: «„Спартаку“ сейчас очень не хватает Дзюбы»

Известный певец, поэт и композитор, болельщик «Спартака» Александр Градский считает, что «красно-белые» не показывают должной игры из-за проблем в руководстве клуба.

Наверху бардак, и он выливается в бардак на поле. Организация игры очень слабая. Каждый делает, что хочет. Если везет, команда выигрывает, если нет – проигрывает. Просто в РПЛ 12 команд из 16 делают, что хотят, поэтому за счет индивидуального мастерства «Спартак» держится в пятерке. Даже в «Зените» нет организации, Сергей Семак не заставил футболистов делать то, что он хочет. И все делают то, что хочет Дзюба.

Или другой пример. Как можно было за 15 лет «Спартаку» потерять четырех супернападающих уровня сборной России: Дзюбу, молодого Дмитрия Сычева, Павла Погребняка и Романа Павлюченко? Они хорошие бомбардиры, а клуб не сумел их удержать. Дзюбы сейчас «Спартаку» очень сильно не хватает.

А все от жадности. Это все история из серии «французик из Бордо», которая мне всегда была отвратительна, и сейчас она видна как никогда. Какому-то заезжему игрочишке платят в два-три раза больше, чем нашему талантливому парню. Плюс сумма за трансфер. И делается это с легкостью.