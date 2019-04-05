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Градский: «„Спартаку“ сейчас очень не хватает Дзюбы»

сегодня, 11:59

Известный певец, поэт и композитор, болельщик «Спартака» Александр Градский считает, что «красно-белые» не показывают должной игры из-за проблем в руководстве клуба.

Наверху бардак, и он выливается в бардак на поле. Организация игры очень слабая. Каждый делает, что хочет. Если везет, команда выигрывает, если нет – проигрывает. Просто в РПЛ 12 команд из 16 делают, что хотят, поэтому за счет индивидуального мастерства «Спартак» держится в пятерке. Даже в «Зените» нет организации, Сергей Семак не заставил футболистов делать то, что он хочет. И все делают то, что хочет Дзюба.

Или другой пример. Как можно было за 15 лет «Спартаку» потерять четырех супернападающих уровня сборной России: Дзюбу, молодого Дмитрия Сычева, Павла Погребняка и Романа Павлюченко? Они хорошие бомбардиры, а клуб не сумел их удержать. Дзюбы сейчас «Спартаку» очень сильно не хватает.

А все от жадности. Это все история из серии «французик из Бордо», которая мне всегда была отвратительна, и сейчас она видна как никогда. Какому-то заезжему игрочишке платят в два-три раза больше, чем нашему талантливому парню. Плюс сумма за трансфер. И делается это с легкостью.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 916
сегодня в 13:13
А что у Дзюбы и Семака разные цели и задачи ???

И почему бы не платить много и исправно парню если он Халк или Азмун ???
VIC2
VIC2
   730 / 916
сегодня в 12:49
Дзюба уже свой звёздный час отыграл да и ты, Градский, свой давным давно отыграл...
Теперь с этого пенки слизываете и вас не жалко
kust07
kust07
   422 / 916
сегодня в 12:38
Спартаку не хватает своих воспитанников
Konst56
Konst56
сегодня в 12:33
Вот уж что-что, а этого не надо... Еще бы овчинникова предложил...
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Литейный 4
   212 / 916
сегодня в 12:32
Дзюба исправно и стабильно шлет приветы Федуну, забивая почти в каждом матче свиньям. Гыгыгы
Кабаны возмущаются.
kingoffam
kingoffam ответил Scuderia Ferrari
   190 / 916
сегодня в 12:28
Ого, то есть уже не все достойны болеть за пищевик? Есть избранные и неизбранные?
Включи мозг-я просто хотел сказать,что его песни тоже не всем нравятся.Вот Зе выступит на страницах какого-нибудь музыкального издания и разнесет Градского в пух и прах.Только Зе вообще не знает о существовании этого великого знатока футбола.
vovan32
vovan32
   432 / 916
сегодня в 12:26
Да уж...такие нападающие,которые не забивают по несколько месяцев действительно на вес золота...Пусть это "золотко" в зените плавает...
bojarind
bojarind
   351 / 916
сегодня в 12:25
Глушаков ведет пупусиков в никуда, а физрук Кононов ему помогает.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил kingoffam
   3 / 916
сегодня в 12:24
Ого, то есть уже не все достойны болеть за пищевик?
Есть избранные и неизбранные?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 916
сегодня в 12:19
Журнал Forbes представил лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт». В данном рейтинге отмечаются люди, еще не достигшие 30 лет, но добившиеся профессионального признания на российском или даже глобальном уровне.

Номинанты:
Алина Загитова (Фигурное катание);
Хабиб Нурмагомедов (ММА);
Мурат Гассиев (Бокс);
Александр Большунов (Лыжные гонки);
Карен Хачанов (Теннис);
Александр Головин (Футбол);
Дмитрий Кулагин (Баскетбол);
Кирилл Капризов (Хоккей);
Роман RAMZES666 Кушнарев (Киберспорт, Dota 2);
Мария Ласицкене(Легкая атлетика).
☆☆☆☆☆☆
Помогите найти Зобнина, Кутепова, Максименко и других дарований пищевика
161регион
161регион
   52 / 916
сегодня в 12:18
Считаю что дзюбинье не чем не лучше зелуиша....зависимый игрочишка от попадания в голову мячишкой....зелуиш хоть ногами играть умеет в отличии от артемки.....но градский жгет....ухахаха...его поставь тренером,так он по голосу набирать состав будет....ухахаха
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 916
сегодня в 12:16
ДЕМИ ДЕЗУВА НЕ ХВАТАЕТ !
ГЛУШАКОВ КАК НИ СТАРАЕТСЯ А НА 100% ЕГО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ !!!

ГЫ-ГЫ
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   5 / 916
сегодня в 12:15
Сычев и его папаша - неблагодарные сычи...
kingoffam
kingoffam
   190 / 916
сегодня в 12:13
А я вот считаю,что песни у Градского лютое го...ище,и певец он такой же.
LOpp
LOpp
   10 / 916
сегодня в 12:11
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   5 / 916
сегодня в 12:11
Бревно - домик - дырофеев...улавливаешь связь?)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 916
сегодня в 12:11
Или другой пример. Как можно было за 15 лет «Спартаку» потерять четырех супернападающих уровня сборной России: Дзюбу, молодого Дмитрия Сычева, Павла Погребняка и Романа Павлюченко? Они хорошие бомбардиры, а клуб не сумел их удержать. Дзюбы сейчас «Спартаку» очень сильно не хватает.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Сычёва ветераны пищевика травили, писали пасквили на него, позор!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 916
сегодня в 12:10
Дзюба исправно и стабильно шлет приветы Федуну, забивая почти в каждом матче свиньям. Гыгыгы
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   3 / 916
сегодня в 12:10
А при чём тут "Дырофеев" или лишь бы ляпнуть? В том, что за 15 лет федун взял только 2 трофея, тоже гинер виноват?
Footbolista
Footbolista
   5 / 916
сегодня в 12:09
По вопросам построения деревянного домика это к дырофеичу...Спартаку бревна не нужны)...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   35 / 916
сегодня в 12:07
Свиням пока хватает глушакова.
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