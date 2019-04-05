Мама Облякова: «После матча с „Реалом“ я ревела от счастья»

Нина Облякова, мама полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, рассказала о том, как проходил переезд из Уфы и о своих эмоциях после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

Виктор Ганчаренко звонил ему один раз, второй — но вроде бы долго не могли договориться о цене с руководителем «Уфы» Шамилем Газизовым. После игры (Лиги Европы c «Рейнджерс») мы с дочерьми гостили у Вани в Уфе. В двенадцать ночи он приехал домой и объявил: «Я подписал контракт с ЦСКА ! Все — договорились». Я на радостях: «Ваня, давай шампанского, раз у тебя все получилось». — «Нет. В шесть утра улетаю в Москву». Ну, раз ему нельзя, выпили мы с девчонками — по чуть-чуть.

Он улетел, а мы остались в Уфе — надо же было вещи собирать. Долго решали — переезжать ли Ване из Уфы; он же там учится в педагогическом университете имени Акмуллы. Решили переезжать, а то в Уфу больно долго добираться. Вечером сели смотреть ЦСКА — «Урал». Видим: замена, выходит Обляков. Я ахнула: «Боже мой, только утром от нас уехал, а уже в Москве играет». Без единой тренировки с ЦСКА !

Мы так волновались, так радовались… Видите, даже от воспоминаний слезы выступили. А после «Реала» я вообще ревела от счастья. После неудач, правда, тоже реву. До сих пор перед глазами момент из игры «Зенит» — «Уфа» 2016 года. Мы пришли на гостевой сектор с плакатом «Вындин Остров». Кричали, когда Ваня вышел на замену, а через несколько минут он потерял мяч, пас-пас-пас, и «Зенит» забил.