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Мама Облякова: «После матча с „Реалом“ я ревела от счастья»

сегодня, 12:27

Нина Облякова, мама полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, рассказала о том, как проходил переезд из Уфы и о своих эмоциях после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

Виктор Ганчаренко звонил ему один раз, второй — но вроде бы долго не могли договориться о цене с руководителем «Уфы» Шамилем Газизовым. После игры (Лиги Европы c «Рейнджерс») мы с дочерьми гостили у Вани в Уфе. В двенадцать ночи он приехал домой и объявил: «Я подписал контракт с ЦСКА! Все — договорились». Я на радостях: «Ваня, давай шампанского, раз у тебя все получилось». — «Нет. В шесть утра улетаю в Москву». Ну, раз ему нельзя, выпили мы с девчонками — по чуть-чуть.

Он улетел, а мы остались в Уфе — надо же было вещи собирать. Долго решали — переезжать ли Ване из Уфы; он же там учится в педагогическом университете имени Акмуллы. Решили переезжать, а то в Уфу больно долго добираться. Вечером сели смотреть ЦСКА — «Урал». Видим: замена, выходит Обляков. Я ахнула: «Боже мой, только утром от нас уехал, а уже в Москве играет». Без единой тренировки с ЦСКА!

Мы так волновались, так радовались… Видите, даже от воспоминаний слезы выступили. А после «Реала» я вообще ревела от счастья. После неудач, правда, тоже реву. До сих пор перед глазами момент из игры «Зенит» — «Уфа» 2016 года. Мы пришли на гостевой сектор с плакатом «Вындин Остров». Кричали, когда Ваня вышел на замену, а через несколько минут он потерял мяч, пас-пас-пас, и «Зенит» забил.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   3 / 916
сегодня в 13:05
Не порть аппетит. Мама - это святое.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   4 / 916
сегодня в 12:47
согласен,приятно когда парень делать шаги большие в футболе из глубинки,рад за него,почему и включаю его в свои хейтпосты первым . Но посмотри что кобылы про него писали походу чемпа(((( стыдно
don_surio
don_surio ответил Left Boy
   821 / 916
сегодня в 12:42
А после матча с Викторией от горя. Ахахахахаха))))
Вот обязательно все испортить нужно.Тьфу,на Вас.
la-respect0
la-respect0
   622 / 916
сегодня в 12:39
Прям сериал российский посмотрел)
Left Boy
Left Boy
   650 / 916
сегодня в 12:36
А после матча с Викторией от горя. Ахахахахаха))))
161регион
161регион
   52 / 916
сегодня в 12:34
Мамы они такие
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 916
сегодня в 12:30
Как приятно, когда у человека с семьёй всё хорошо, когда его любят, уважают, переживают за него!
Долгих лет маме Ивана (жаль, что не знаю по отчеству)!
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