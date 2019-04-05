Месси - лучший игрок чемпионата Испании в марте

сегодня, 14:09

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте. В прошлом месяце аргентинец забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за «Барселону».

Всего же на счету Лео в этом сезоне 42 гола и 21 результативная передача в 39 матчах.

Накануне президент «Барсы» Хосеп Бартомеу сообщил, что Месси продолжит работать с клубом по завершении карьеры футболиста.