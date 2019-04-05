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Месси - лучший игрок чемпионата Испании в марте

сегодня, 14:09

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте. В прошлом месяце аргентинец забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за «Барселону».

Всего же на счету Лео в этом сезоне 42 гола и 21 результативная передача в 39 матчах.

Накануне президент «Барсы» Хосеп Бартомеу сообщил, что Месси продолжит работать с клубом по завершении карьеры футболиста.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
   15 / 920
сегодня в 20:16
Федерация футбола поздравила Мосечку с 8 марта. Аха-ха)
League1
League1
   147 / 920
сегодня в 18:24
Мне меська представляется таким шкетом: кода шобла пацанов выходит на маленькую компанию, то говорит: ну давай, малыш, разберись с ними. И малыш идёт и стукает амбалов своими маленькими кулачками. И пара-тройка амбалов видят, что за меськой стоят тридцать других амбалов и понимают, что любой выпендрёж смерти подобен и поэтому терпят. Так и с меськой. Сам вообще нулище полное, но многомиллиардный состав за спиной позволяет издеваться над маленькими командами.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   100 / 920
сегодня в 16:42
Месси - лучший, второй - Суарес!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   37 / 920
сегодня в 14:46
Ну тут все по делу.
Пока Лео в отличной форме
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   258 / 920
сегодня в 14:43
Поздравляю Месси с таким достижением
ДСА
ДСА
   135 / 920
сегодня в 14:18
Месси - лучший. Дальше можно не продолжать.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   123 / 920
сегодня в 14:15
Месси может сделать 3 требл за свою карьеру и установить такой рекорд который 1000 будет держаться.
У нашей хваленной рояльки за 100 лет нет ни одного.
Требл это удел великих команд а не денежных проектов.
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