Месси - лучший игрок чемпионата Испании в марте

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте. В прошлом месяце аргентинец забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за «Барселону».
Всего же на счету Лео в этом сезоне 42 гола и 21 результативная передача в 39 матчах.
Накануне президент «Барсы» Хосеп Бартомеу сообщил, что Месси продолжит работать с клубом по завершении карьеры футболиста.
Пока Лео в отличной форме
Пока Лео в отличной форме
У нашей хваленной рояльки за 100 лет нет ни одного.
Требл это удел великих команд а не денежных проектов.
У нашей хваленной рояльки за 100 лет нет ни одного.
Требл это удел великих команд а не денежных проектов.