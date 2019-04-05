Фейспалм в кубе. Манчини – тренер года в Италии

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В Италии все очень плохо, раз премию Энцо Беарзота вручают тренеру, занявшему пятое место в РПЛ с «Зенитом» и не сумевшему вывести «Скуадра Адзурру» в финал Лиги Наций.

Премия Энцо Беарзота. Истоки и значение

На самом деле, «тренером года в Италии» называют не только обладателя Премии Энцо Беарзота, есть еще награда «Migliore allenatore», которая вручается в рамках церемонии Оскар де Кальчо. Но это, как вы уже догадались, только для тренеров, работающих в Серии A, приз лучшему тренеру футбольного сезона в Италии. Но ведь итальянские тренеры работают и добиваются успехов не только на Апеннинах, и вот для них-то и предусмотрена Премия Энцо Беарзота. В смысле не только для тех, кто трудится за рубежом, награда может достаться любому тренеру-итальянцу.

Учредили ее в 2011 году, на следующий год после смерти великого тренера, который выиграл для Италии ЧМ -1982 и удерживает рекорд по количеству матчей у руля «Скуадры Адзурры» - 104 поединка между 1975 и 1986 годами. Невероятный факт: два тренера, выигравших для Италии три чемпионата мира на двоих, – Витторио Поццо и Энцо Беарзот, ушли из жизни в один день – 21 декабря, с разницей в 42 года. Интересно, знает ли об этом Марчелло Липпи?

Нужно сказать еще пару слов о Премии Энцо Беарзота, чтобы вы понимали, насколько она значима и престижна. Учредители – Итальянская федерация футбола и Спортивный союз христианских ассоциаций итальянских рабочих. Во главе жюри всегда глава ИФФ, сейчас это Габриэле Гравина, помогают ему журналисты ведущих СМИ страны. Все очень и очень серьезно. Ах да, не забудем и о том, что Премия Энцо Беарзота вручается в торжественной обстановке в зале славы Национального олимпийского комитета Италии. Да, все серьезно. Кроме выбора лауреата.

Победители предыдущих лет

Быть может, обладателями Премии Энцо Беарзота всегда становятся оригинальные персонажи с какими-то не совсем очевидными достижениями? Что ж, давайте посмотрим на победителей предыдущих лет, возможно, их имена раскроют некий сакральный смысл.

2011 год. Чезаре Пранделли (сборная Италии). Пранделли вывел «Скуадра Адзурру» на Евро-2012, в отборочной группе сборная Италии не потерпела ни одного поражения, да и выступления в финальной части турнира подтвердили правильность выбора: Чезаре довел сборную Италии до финала.

2012 год. Вальтер Маццарри («Наполи»). Маццарри в тот период очень высоко котировался в Италии, работая в «Наполи», дослужился до предложения из «Интера». Впрочем, Антонио Конте, у которого до сих пор нет Премии Беарзота заслужил больше – сделал «Ювентус» чемпионом после долгого перерыва. А еще Роберто Ди Маттео в тот год выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а Роберто Манчини взял АПЛ с «Манчестер Сити». И как Маццарри удалось их всех опередить?

2013 год. Винченцо Монтелла («Фиорентина»). И снова Антонио Конте «обнесли». Награда досталась Монтелле, который действительно показал внятную тренерскую работу и сделал «Фиорентину» четвертой в Серии A.

2014 год. Карло Анчелотти («Реал»). В этот год Антонио Конте выиграл третье подряд Скудетто с «Ювентусом», но здесь выбор лауреата логичен: Анчелотти привел «Реал» к долгожданной десятой победе в Лиге чемпионов.

2015 год. Массимилиано Аллегри («Ювентус»). А вот нового главного тренера «Ювентуса» наградили, правда, Макс не только чемпионство выиграл, но и вывел «Старую Синьору» в финал Лиги чемпионов.

2016 год. Клаудио Раньери («Лестер»). Здесь тоже без вопросов. Было бы странно не отметить Раньери, написавшего сказку с «Лестером».

2017 год. Маурицио Сарри («Наполи»). Ну да, Сарри построил очень и очень симпатичный «Наполи», который даже обозначал борьбу за Скудетто с «Ювентусом», но Конте в тот год выиграл АПЛ с «Челси» - это разве не считается? Такое ощущение, что жюри премии намеренно игнорирует успехи Антонио.

2018 год. Эусебио Ди Франческо («Рома»). Уже уволенный из «Ромы» наставник в прошлом году вывел «волков» в полуфинал Лиги чемпионов, даже «Ювентус» вылетел раньше. Было за что наградить.

Резюме. В большинстве случаев выбор лауреатов безапелляционен, особенно, если учесть, что премию Энцо Беарзота можно получить лишь раз в карьере, по негласному сговору членов жюри. Однако есть моменты, с которыми невозможно смириться: в первую очередь, почему премии Беарзота до сих пор нет у Антонио Конте – одного из самых успешных итальянских тренеров последнего десятилетия? И что за сбой случился в 2012 году, когда Маццари, занявший пятое место в Серии A, сумел опередить чемпионов Италии и Англии, а также триумфатора Лиги чемпионов? Загадка.

Все остальные случаи объяснимы: понятно, что жюри не всегда ставило в приоритет исключительно результаты, оценивалась глубина погружения тренеров в футбольный процесс, их репутация, новаторские идеи и так далее. Но вручать Манчини награду за прошлый год – это решение, обесценивающее премию Энцо Беарзота и порочащее память великого тренера, это апофеоз лицемерия, тупости и кумовства. Человек или группа людей (жюри) в здравом уме и с чистой совестью не включили бы Роберто даже в десятку лучших итальянских тренеров года, не говоря о вручении ему высокой награды.

Успешный тренер по версии жюри премии Беарзота

Факт остается фактом: Манчини – тренер года в Италии. Давайте зачитаем формулировку, посвященную лауреату, может быть, у нас откроются глаза:

Роберто бесконечно любит хороший футбол и доверяет молодым футболистам. Мы надеемся, что он не отступит от своих принципов и пойдет по стопам великого Беарзота. Манчини – это тот человек, который сможет вернуть итальянцам любовь к национальной дружине.

🥇 Roberto Mancini wins the Enzo Bearzot Award. And award given by representatives of major Italian sports newspapers. Established in 2011, The award is in honor of Enzo Bearzot, the 1982 World Cup winning manager for italy. pic.twitter.com/GLtmQUvwzI — Absolute Azzurri (@AbsoluteAzzurri) 4 апреля 2019 г.

А давайте напомним об успехах тренера Манчини в 2018 году. Роберто гнобит в «Зените» Артема Дзюбу, который потом всем всё докажет на чемпионате мира. Роберто наплевательски относится к работе с «Зенитом», ведя за спиной у клуба переговоры с Итальянской федерацией футбола. Манекен с шарфиком справился бы не хуже. При Манчини «Зенит» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала и занял пятое место в РПЛ – худший результат за последние 10 лет. И это с учетом грандиозных трансферных вливаний «под Манчини». Успехи у руля сборной Италии тоже более чем сомнительны. Результаты в Лиге Наций – 1:1, 0:1, 1:0, 0:0. Второе место в группе и непопадание в финальный турнир. И?

Прости их, Энцо…

Сам Манчини много улыбался и поблагодарил жюри за оказанную честь: «Получить Премию Энцо Беарзота – это огромная честь, особенно потому, что именно Беарзот впервые дал мне шанс сыграть за „Скуадра Адзурру“ в 1984 году». Ага. Держите напоследок правдивую историю, которую вы, скорее всего, не слышали.

Энцо Беарзот, будучи тренером сборной Италии, заприметил талантливого форварда «Болоньи» по фамилии Манчини еще до победного ЧМ -1982. Юнец Роберто даже рассматривался в числе кандидатов, но Беарзот предпочел опытных форвардов, в том числе героя мундиаля Росси. Манчини попал в сборную Италии только в 1984 году, отправился с командой в североамериканское турне, сыграл по тайму против сборных Канады и США .

После матча с американцами 19-летний Манчини пошел гулять по ночному Нью-Йорку с чемпионами мира Клаудио Джентиле и Марко Тарделли, футболисты посетили культовый клуб «Студия 54», вернулись в расположение сборной глубокой ночью и навеселе. Опытные футболисты извинились и отделались проповедью Беарзота, с молодого Манчини спрос был особый, к тому же, он повел себя не вполне адекватно – сначала вроде бы извинился, потом стал качать права.