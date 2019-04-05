Фейспалм в кубе. Манчини – тренер года в Италии

В Италии все очень плохо, раз премию Энцо Беарзота вручают тренеру, занявшему пятое место в РПЛ с «Зенитом» и не сумевшему вывести «Скуадра Адзурру» в финал Лиги Наций.
Премия Энцо Беарзота. Истоки и значение
На самом деле, «тренером года в Италии» называют не только обладателя Премии Энцо Беарзота, есть еще награда «Migliore allenatore», которая вручается в рамках церемонии Оскар де Кальчо. Но это, как вы уже догадались, только для тренеров, работающих в Серии A, приз лучшему тренеру футбольного сезона в Италии. Но ведь итальянские тренеры работают и добиваются успехов не только на Апеннинах, и вот для них-то и предусмотрена Премия Энцо Беарзота. В смысле не только для тех, кто трудится за рубежом, награда может достаться любому тренеру-итальянцу.
Учредили ее в 2011 году, на следующий год после смерти великого тренера, который выиграл для Италии ЧМ-1982 и удерживает рекорд по количеству матчей у руля «Скуадры Адзурры» - 104 поединка между 1975 и 1986 годами. Невероятный факт: два тренера, выигравших для Италии три чемпионата мира на двоих, – Витторио Поццо и Энцо Беарзот, ушли из жизни в один день – 21 декабря, с разницей в 42 года. Интересно, знает ли об этом Марчелло Липпи?
Нужно сказать еще пару слов о Премии Энцо Беарзота, чтобы вы понимали, насколько она значима и престижна. Учредители – Итальянская федерация футбола и Спортивный союз христианских ассоциаций итальянских рабочих. Во главе жюри всегда глава ИФФ, сейчас это Габриэле Гравина, помогают ему журналисты ведущих СМИ страны. Все очень и очень серьезно. Ах да, не забудем и о том, что Премия Энцо Беарзота вручается в торжественной обстановке в зале славы Национального олимпийского комитета Италии. Да, все серьезно. Кроме выбора лауреата.
Победители предыдущих лет
Быть может, обладателями Премии Энцо Беарзота всегда становятся оригинальные персонажи с какими-то не совсем очевидными достижениями? Что ж, давайте посмотрим на победителей предыдущих лет, возможно, их имена раскроют некий сакральный смысл.
2011 год. Чезаре Пранделли (сборная Италии). Пранделли вывел «Скуадра Адзурру» на Евро-2012, в отборочной группе сборная Италии не потерпела ни одного поражения, да и выступления в финальной части турнира подтвердили правильность выбора: Чезаре довел сборную Италии до финала.
2012 год. Вальтер Маццарри («Наполи»). Маццарри в тот период очень высоко котировался в Италии, работая в «Наполи», дослужился до предложения из «Интера». Впрочем, Антонио Конте, у которого до сих пор нет Премии Беарзота заслужил больше – сделал «Ювентус» чемпионом после долгого перерыва. А еще Роберто Ди Маттео в тот год выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а Роберто Манчини взял АПЛ с «Манчестер Сити». И как Маццарри удалось их всех опередить?
2013 год. Винченцо Монтелла («Фиорентина»). И снова Антонио Конте «обнесли». Награда досталась Монтелле, который действительно показал внятную тренерскую работу и сделал «Фиорентину» четвертой в Серии A.
2014 год. Карло Анчелотти («Реал»). В этот год Антонио Конте выиграл третье подряд Скудетто с «Ювентусом», но здесь выбор лауреата логичен: Анчелотти привел «Реал» к долгожданной десятой победе в Лиге чемпионов.
2015 год. Массимилиано Аллегри («Ювентус»). А вот нового главного тренера «Ювентуса» наградили, правда, Макс не только чемпионство выиграл, но и вывел «Старую Синьору» в финал Лиги чемпионов.
2016 год. Клаудио Раньери («Лестер»). Здесь тоже без вопросов. Было бы странно не отметить Раньери, написавшего сказку с «Лестером».
2017 год. Маурицио Сарри («Наполи»). Ну да, Сарри построил очень и очень симпатичный «Наполи», который даже обозначал борьбу за Скудетто с «Ювентусом», но Конте в тот год выиграл АПЛ с «Челси» - это разве не считается? Такое ощущение, что жюри премии намеренно игнорирует успехи Антонио.
2018 год. Эусебио Ди Франческо («Рома»). Уже уволенный из «Ромы» наставник в прошлом году вывел «волков» в полуфинал Лиги чемпионов, даже «Ювентус» вылетел раньше. Было за что наградить.
Резюме. В большинстве случаев выбор лауреатов безапелляционен, особенно, если учесть, что премию Энцо Беарзота можно получить лишь раз в карьере, по негласному сговору членов жюри. Однако есть моменты, с которыми невозможно смириться: в первую очередь, почему премии Беарзота до сих пор нет у Антонио Конте – одного из самых успешных итальянских тренеров последнего десятилетия? И что за сбой случился в 2012 году, когда Маццари, занявший пятое место в Серии A, сумел опередить чемпионов Италии и Англии, а также триумфатора Лиги чемпионов? Загадка.
Все остальные случаи объяснимы: понятно, что жюри не всегда ставило в приоритет исключительно результаты, оценивалась глубина погружения тренеров в футбольный процесс, их репутация, новаторские идеи и так далее. Но вручать Манчини награду за прошлый год – это решение, обесценивающее премию Энцо Беарзота и порочащее память великого тренера, это апофеоз лицемерия, тупости и кумовства. Человек или группа людей (жюри) в здравом уме и с чистой совестью не включили бы Роберто даже в десятку лучших итальянских тренеров года, не говоря о вручении ему высокой награды.
Успешный тренер по версии жюри премии Беарзота
Факт остается фактом: Манчини – тренер года в Италии. Давайте зачитаем формулировку, посвященную лауреату, может быть, у нас откроются глаза:
Роберто бесконечно любит хороший футбол и доверяет молодым футболистам. Мы надеемся, что он не отступит от своих принципов и пойдет по стопам великого Беарзота. Манчини – это тот человек, который сможет вернуть итальянцам любовь к национальной дружине.
А давайте напомним об успехах тренера Манчини в 2018 году. Роберто гнобит в «Зените» Артема Дзюбу, который потом всем всё докажет на чемпионате мира. Роберто наплевательски относится к работе с «Зенитом», ведя за спиной у клуба переговоры с Итальянской федерацией футбола. Манекен с шарфиком справился бы не хуже. При Манчини «Зенит» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала и занял пятое место в РПЛ – худший результат за последние 10 лет. И это с учетом грандиозных трансферных вливаний «под Манчини». Успехи у руля сборной Италии тоже более чем сомнительны. Результаты в Лиге Наций – 1:1, 0:1, 1:0, 0:0. Второе место в группе и непопадание в финальный турнир. И?
Прости их, Энцо…
Сам Манчини много улыбался и поблагодарил жюри за оказанную честь: «Получить Премию Энцо Беарзота – это огромная честь, особенно потому, что именно Беарзот впервые дал мне шанс сыграть за „Скуадра Адзурру“ в 1984 году». Ага. Держите напоследок правдивую историю, которую вы, скорее всего, не слышали.
Энцо Беарзот, будучи тренером сборной Италии, заприметил талантливого форварда «Болоньи» по фамилии Манчини еще до победного ЧМ-1982. Юнец Роберто даже рассматривался в числе кандидатов, но Беарзот предпочел опытных форвардов, в том числе героя мундиаля Росси. Манчини попал в сборную Италии только в 1984 году, отправился с командой в североамериканское турне, сыграл по тайму против сборных Канады и США.
После матча с американцами 19-летний Манчини пошел гулять по ночному Нью-Йорку с чемпионами мира Клаудио Джентиле и Марко Тарделли, футболисты посетили культовый клуб «Студия 54», вернулись в расположение сборной глубокой ночью и навеселе. Опытные футболисты извинились и отделались проповедью Беарзота, с молодого Манчини спрос был особый, к тому же, он повел себя не вполне адекватно – сначала вроде бы извинился, потом стал качать права.
В итоге, после двухдневного конфликта Беарзот вышвырнул Роберто из сборной и больше не приглашал, пока был тренером. Из-за этого Манчини пропустил ЧМ-1986, вернулся в «Скуадра Адзурру» он только после ухода дона Энцо, который мог бы простить провинность в виде ночного загула, но конфликтная ситуация раскрыла перед ним Роберто во всей красе, и, как говорят, Беарзот оказался, мягко говоря, не совсем впечатлен человеческими качествами молодого футболиста. И вот, 35 лет спустя Роберто Манчини становится обладателем премии Беарзота. И ладно бы заслуженно. Прости их, Энцо…