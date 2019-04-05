Симеоне: «Если хотим стать чемпионами, то нужно обыгрывать „Барселону“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках Примеры.

Я знаю, что при мне «Атлетико» ни разу не выигрывал на «Камп Ноу» в Примере. Это добавляет оптимизма. Мы не боимся «Барселону», но уважаем этот клуб. Прекрасно понимаем, что если хотим стать чемпионами, то обязаны побеждать в предстоящей игре.