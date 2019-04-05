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Симеоне: «Если хотим стать чемпионами, то нужно обыгрывать „Барселону“»

сегодня, 17:39
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках Примеры.

Я знаю, что при мне «Атлетико» ни разу не выигрывал на «Камп Ноу» в Примере. Это добавляет оптимизма. Мы не боимся «Барселону», но уважаем этот клуб. Прекрасно понимаем, что если хотим стать чемпионами, то обязаны побеждать в предстоящей игре.

В прошлом туре «Атлетико» обыграл «Жирону». На данный момент отставание мадридского клуба от «Барселоны» в турнирной таблице составляет 8 очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 920
сегодня в 20:03
чемпионами вам уже не стать...а стараться выиграть, конечно, надо в каждом матче
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   37 / 920
сегодня в 19:24
Барса должна на классе побеждать , как и все остальные мадридские середняки
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 19:20
барса чемпионство не упустит тут к гадалке не ходи
kotmyshka
kotmyshka
   188 / 920
сегодня в 19:15
Вряд ли получится...
League1
League1
   147 / 920
сегодня в 18:44
Надо симуляреса надолго и по-настоящему выключить минут за 20 в конце игры, тогда всё получится. А то впереди симуляпес, сзади у них бускетс и многомиллиардный состав. А меська-шкет в таких тепличных условиях туда-сюда, туда-сюда и ни капли совести у него нет... Знатный победитель осасун он, понимаешь...
dzvinka
dzvinka
   47 / 920
сегодня в 18:19
я чет не особо вижу логику... "мы не разу не выигрывали тут - это добавляет оптимизма"
..по такой же логике "не было и дня чтобы мы не на76и в штаны - это добавляет оптимизма" - типа так?))) Или это может топовый перевод опять?!
ну да ладно, ему виднее что там добавляет оптимизма, а что нет - главное почем зря за мошонку не хватайся, чтобы потом не уперли опять, индеец.
П.С. "В нашей деревни еще ни один рыбак не возвращался с плаванья живым - это добавляет оптимизма". Что за идиотизм.
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   483 / 920
сегодня в 18:09
Битва на смерть . чистого и хорошей игры 👍🏻
No problem
No problem
   107 / 920
сегодня в 18:06
Краха вам дети бабуина.
Alex12357
Alex12357
   373 / 920
сегодня в 17:51
Главное нейтрализовать судью ,который свистит Аргентинскому мойше под дудку!!!
obana777
obana777
   308 / 920
сегодня в 17:42
Если даже обыграете Барсу, чемпионом не стать. Отрыв будет в 5 очков, а Барса своего не упустит.
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