Симеоне: «Если хотим стать чемпионами, то нужно обыгрывать „Барселону“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках Примеры.
Я знаю, что при мне «Атлетико» ни разу не выигрывал на «Камп Ноу» в Примере. Это добавляет оптимизма. Мы не боимся «Барселону», но уважаем этот клуб. Прекрасно понимаем, что если хотим стать чемпионами, то обязаны побеждать в предстоящей игре.
В прошлом туре «Атлетико» обыграл «Жирону». На данный момент отставание мадридского клуба от «Барселоны» в турнирной таблице составляет 8 очков.
..по такой же логике "не было и дня чтобы мы не на76и в штаны - это добавляет оптимизма" - типа так?))) Или это может топовый перевод опять?!
ну да ладно, ему виднее что там добавляет оптимизма, а что нет - главное почем зря за мошонку не хватайся, чтобы потом не уперли опять, индеец.
П.С. "В нашей деревни еще ни один рыбак не возвращался с плаванья живым - это добавляет оптимизма". Что за идиотизм.
..по такой же логике "не было и дня чтобы мы не на76и в штаны - это добавляет оптимизма" - типа так?))) Или это может топовый перевод опять?!
ну да ладно, ему виднее что там добавляет оптимизма, а что нет - главное почем зря за мошонку не хватайся, чтобы потом не уперли опять, индеец.
П.С. "В нашей деревни еще ни один рыбак не возвращался с плаванья живым - это добавляет оптимизма". Что за идиотизм.