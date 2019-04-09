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«Аугсбург» распустил тренерский штаб

сегодня, 17:59

«Аугсбург» объявил об увольнении главного тренера команды Мануэля Баума. Вместе с ним клуб покидает его ассистент Йенс Леман и технический директор Стефан Шварц.

Руководитель «Аугсбурга» Стефан Рейтер объяснил это решение.

За последние недели и месяцы мы сделали всё возможное, чтобы вместе справиться с трудной задачей. Однако после поражения 0:4 от «Хоффенхайма» у нас пропала уверенность в будущем. Поэтому мы решились на перемены сейчас, чтобы определить курс на успешное спортивное завершение сезона.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Аугсбурга» назначен 51-летний швейцарец Мартин Шмидт. Первую тренировку он проведет в среду.

По итогам 28 туров Бундеслиги «Аугсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице.

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ДСА
ДСА
   174 / 952
сегодня в 18:21
В этом сезоне не вылетят - можно экспериментировать.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 952
сегодня в 18:04
Доигрались
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