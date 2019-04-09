«Аугсбург» распустил тренерский штаб

«Аугсбург» объявил об увольнении главного тренера команды Мануэля Баума. Вместе с ним клуб покидает его ассистент Йенс Леман и технический директор Стефан Шварц.

Руководитель «Аугсбурга» Стефан Рейтер объяснил это решение.

За последние недели и месяцы мы сделали всё возможное, чтобы вместе справиться с трудной задачей. Однако после поражения 0:4 от «Хоффенхайма» у нас пропала уверенность в будущем. Поэтому мы решились на перемены сейчас, чтобы определить курс на успешное спортивное завершение сезона.