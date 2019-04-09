Тренировку голландского клуба прервали из-за найденной гранаты

сегодня, 18:54

Голландский футбольный клуб «Ден Хааг» проводил тренировку в стандартном режиме, когда рядом со стадионом обнаружили гранату. Снаряд был прикреплен к ручке двери здания, где располагаются болельщики команды. На данный момент нет информации, является ли граната настоящей.

Рядом были нарисованы три буквы Х - такие же, как на гербе Амстердама. По одной из версий, гранату принесли болельщики «Аякса». Ранее в столице Нидерландов были задержаны фанаты «Ден Хаага», которые перед матчем с «Аяксом» рисовали на зданиях города свастику и антисемитские лозунги.

Тренировка была прервана, но позже футболисты продолжили занятия.

Напомним, два года назад тренировочную базу «Тоттенхэма» эвакуировали из-за обнаружения бомбы.