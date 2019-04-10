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Форвард «Локомотива» Эдер продемонстрировал знания русского языка

сегодня, 15:02

Нападающий «Локомотива» Эдер продемонстрировал знание русского языка.

Какие слова на русском знаю? Как дела, нормально, хорошо, я понимаю, играй, быстрее, иди-иди, один, два, второй, сзади.

Понимаю ли я подсказки Сёмина? Во время матча сложно что-то услышать, потому что на стадионе очень шумно, а я концентрируюсь на игре. Но в раздевалке понимаю футбольные термины.

Кто учит русскому? Миранчуки, Тара, Бара. Я уже чуть-чуть понимаю русский.

Ранее Эдер прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 958
сегодня в 15:46
Бара его учит "любить" Спартак!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 958
сегодня в 15:41
Знания конечно потрясающие...)))
- Назовите состав Локо...
- Тара,Бара,Рыба,Ведра,Мира,Мира,Крыха,Фара........))))
Groove000
Groove000
   176 / 958
сегодня в 15:17
Тара, Бара - это он от Кварацхелии научился?)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   27 / 958
сегодня в 15:17
А КАК ЖЕ СЛОВА "БЕЛЫЙ ГОСПОДИН, ХОЗЯИН, ПОВИНУЮСЬ" ???

ГЫ-ГЫ
parallels
parallels
   3 / 958
сегодня в 15:13
самое главное не выучил - стыдно за спартак!
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
сегодня в 15:11
Баринов его научит)
161регион
161регион
   55 / 958
сегодня в 15:06
Людоед хорошо говорит по русски....а еще знает слова балалайка,водка,матрешка,медведь.....ну и мат Палыча
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