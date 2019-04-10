Форвард «Локомотива» Эдер продемонстрировал знания русского языка

Нападающий «Локомотива» Эдер продемонстрировал знание русского языка.

Какие слова на русском знаю? Как дела, нормально, хорошо, я понимаю, играй, быстрее, иди-иди, один, два, второй, сзади.

Понимаю ли я подсказки Сёмина? Во время матча сложно что-то услышать, потому что на стадионе очень шумно, а я концентрируюсь на игре. Но в раздевалке понимаю футбольные термины.

Кто учит русскому? Миранчуки, Тара, Бара. Я уже чуть-чуть понимаю русский.