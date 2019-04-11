Магнуссон: «Есть стереотип, что русские немного агрессивные»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон в эфире радиостанции «Максимум» рассказал о стереотипах, которые он слышал о России до перехода в «армейский» клуб.
Мы знали, что русские трудолюбивые люди, готовые работать и зимой, когда здесь холодно. Может быть, есть такой стереотип, что русский человек немного агрессивен и не так часто улыбается, но на самом деле здесь живут очень добрые люди. Нужно просто переехать сюда, чтобы узнать, что тут живут очень открытые люди, которые всегда рады помочь. Я был очень впечатлен этим.
Думаю, в Исландии люди часть улыбаются. Почему так? Может быть, из-за плохой погоды, которую, так сказать, нужно заменить каким-то позитивом, найти хоть какую-то радость. Что касается неулыбчивых русских, то может это из-за сложного языка? Очень сложно улыбаться, когда говоришь на таком сложном языке.
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напомнило
Фанат сборной Исландии по футболу Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на труднопроизносимые названия российских городов и фамилий. Слова болельщика приводит Eurosport.ru.
«На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва», — посетовал Сигурдфлордбрадсен.
Несмотря на это, он собирается позвать своего товарища из России в Исландию, где покажет ему деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур и вулкан Эйяфьядлайекюдль.
☆☆☆☆☆☆
напомнило
Фанат сборной Исландии по футболу Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на труднопроизносимые названия российских городов и фамилий. Слова болельщика приводит Eurosport.ru.
«На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва», — посетовал Сигурдфлордбрадсен.
Несмотря на это, он собирается позвать своего товарища из России в Исландию, где покажет ему деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур и вулкан Эйяфьядлайекюдль.