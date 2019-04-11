Магнуссон: «Есть стереотип, что русские немного агрессивные»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон в эфире радиостанции «Максимум» рассказал о стереотипах, которые он слышал о России до перехода в «армейский» клуб.

Мы знали, что русские трудолюбивые люди, готовые работать и зимой, когда здесь холодно. Может быть, есть такой стереотип, что русский человек немного агрессивен и не так часто улыбается, но на самом деле здесь живут очень добрые люди. Нужно просто переехать сюда, чтобы узнать, что тут живут очень открытые люди, которые всегда рады помочь. Я был очень впечатлен этим.

Думаю, в Исландии люди часть улыбаются. Почему так? Может быть, из-за плохой погоды, которую, так сказать, нужно заменить каким-то позитивом, найти хоть какую-то радость. Что касается неулыбчивых русских, то может это из-за сложного языка? Очень сложно улыбаться, когда говоришь на таком сложном языке.