Мостовой: «Кононов не выполняет задачи, которые перед ним ставились»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что клуб может уволить главного тренера команды Олега Кононова.
Знаете, по поводу того, что Кононов говорил о четырех месяцах для отладки игры, я даже смеялся. Когда это услышал, посмеялся и сказал: «Что это такое?» Раньше тренеры говорили, что им необходимы три года, чтобы сделать команду. Сейчас говорят, что надо три года и 500 миллионов, например. Я бы тоже так сказал. Да ещё добавил, что дайте мне футболистов, которых я хочу (смеется). Понятно, что перед Кононовым были поставлены какие-то задачи, когда его брали. Сейчас эти задачи не выполняются. Наверное, единственное, о чем остается думать, — это о том, как выправлять ситуацию, в которой оказался «Спартак». Если не выправит, то будут расставаться с Кононовым.
Надеяться, что хоть кто-нибудь способен выполнить задачи в ОПГ "Ромашка" может только Федун.
Надеяться, что хоть кто-нибудь способен выполнить задачи в ОПГ "Ромашка" может только Федун.
Самый лучший был Каррера.Он придал команде уверенности,обьеденил всех внутри команды,дал те эмоции ,которые были необходимы,привел команду к чемпионству. Вот только слили Массимо Глушаков и Ко и многочисленные эксперты и ветераны Спартака во главе с Федуном. кстати ,а где Назаров со своими пахабными стихами??? в отношении Карреры сочинял много,а здесь словарный понос закончился?
Самый лучший был Каррера.Он придал команде уверенности,обьеденил всех внутри команды,дал те эмоции ,которые были необходимы,привел команду к чемпионству. Вот только слили Массимо Глушаков и Ко и многочисленные эксперты и ветераны Спартака во главе с Федуном. кстати ,а где Назаров со своими пахабными стихами??? в отношении Карреры сочинял много,а здесь словарный понос закончился?
Хочется рвать, конечно, другие команды, но Ростов не прост, для любой команды РПЛ не прост
Рассуждать... да, требовать проще...
...и продолжать надеяться на волшебника...
Хочется рвать, конечно, другие команды, но Ростов не прост, для любой команды РПЛ не прост
Рассуждать... да, требовать проще...
...и продолжать надеяться на волшебника...
Почитай его трескотню после побед и поражений.......и будешь несказанно удивлен как "Саша - хамелеон" меняет свой окрас!!!
Почитай его трескотню после побед и поражений.......и будешь несказанно удивлен как "Саша - хамелеон" меняет свой окрас!!!
Кто-то свалил по травме,кто-то валялся больше чем играл,кто-то неудачно вписался после замены,кто-то промазал по воротам,кто-то проиграл силовую борьбу.
И так почти все. Рассуждать,что почти все ничего особенного не испортили....ну,красота.Все на своих местах.Никто ничего не портит.
Но и не побеждают,а влетают.
Кто-то свалил по травме,кто-то валялся больше чем играл,кто-то неудачно вписался после замены,кто-то промазал по воротам,кто-то проиграл силовую борьбу.
И так почти все. Рассуждать,что почти все ничего особенного не испортили....ну,красота.Все на своих местах.Никто ничего не портит.
Но и не побеждают,а влетают.
Карточка Джикии в матче с ЦСКА заставила Кононова выпустить на поле Мелкадзе
Вчера появилась мысль, что Комбаров, с его однообразными навесами и прострелами, гораздо креативнее этого юноши...
Карточка Джикии в матче с ЦСКА заставила Кононова выпустить на поле Мелкадзе
Вчера появилась мысль, что Комбаров, с его однообразными навесами и прострелами, гораздо креативнее этого юноши...
Мостовой говорит, что думает. Ему это можно (бесплатно))
Кононов говорит, что должен (за хорошую зарплату))
Собрать домик на руинах, оставленных Каррерой, задача крайне сложная, но посмотрим)
Мостовой говорит, что думает. Ему это можно (бесплатно))
Кононов говорит, что должен (за хорошую зарплату))
Собрать домик на руинах, оставленных Каррерой, задача крайне сложная, но посмотрим)
Тем более опять видны тактические ошибки.
Тем более отдать Ерёменко с Поповым, а оставить Глушакова это большая тупость. Но думаю тут Кононова сильно то не спрашивали.
Спартаку нужен тренер, который в открытую может сказать руководству клуба и не боятся за последствия, нужен реальный авторитет, как у руководства, так и игроков, если хотите, то нужен тиран (в хорошем смысле этого слова) как был Бесков.
А сейчас руководство подбирает тренеров, которые перед ними на цырлах бегали.
Вот только почему Рианчо не оставить было, этот на 100% подходит на эту роль.
Тем более опять видны тактические ошибки.
Тем более отдать Ерёменко с Поповым, а оставить Глушакова это большая тупость. Но думаю тут Кононова сильно то не спрашивали.
Спартаку нужен тренер, который в открытую может сказать руководству клуба и не боятся за последствия, нужен реальный авторитет, как у руководства, так и игроков, если хотите, то нужен тиран (в хорошем смысле этого слова) как был Бесков.
А сейчас руководство подбирает тренеров, которые перед ними на цырлах бегали.
Вот только почему Рианчо не оставить было, этот на 100% подходит на эту роль.
Вот как дирижёр, он сыграл не важно. Ничего обостряющего не предложил, подчищал так себе, но и ничего не привёз
Вот как дирижёр, он сыграл не важно. Ничего обостряющего не предложил, подчищал так себе, но и ничего не привёз
Каррера это хотел сделать,но не дали.
Свой хлам оказался роднее взглядов тренера.
Потому и тащимся,а не мчимся.
Видел как вчера Глушаков от Шомуродова отстал в забеге?
Вот в принципе и ответ.
Каррера это хотел сделать,но не дали.
Свой хлам оказался роднее взглядов тренера.
Потому и тащимся,а не мчимся.
Видел как вчера Глушаков от Шомуродова отстал в забеге?
Вот в принципе и ответ.
Галицкий это понял первый.
Но у "Спартака" есть несколько Федунов.
Галицкий это понял первый.
Но у "Спартака" есть несколько Федунов.