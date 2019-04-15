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Мостовой: «Кононов не выполняет задачи, которые перед ним ставились»

15 апреля 2019, 08:19

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что клуб может уволить главного тренера команды Олега Кононова.

Знаете, по поводу того, что Кононов говорил о четырех месяцах для отладки игры, я даже смеялся. Когда это услышал, посмеялся и сказал: «Что это такое?» Раньше тренеры говорили, что им необходимы три года, чтобы сделать команду. Сейчас говорят, что надо три года и 500 миллионов, например. Я бы тоже так сказал. Да ещё добавил, что дайте мне футболистов, которых я хочу (смеется). Понятно, что перед Кононовым были поставлены какие-то задачи, когда его брали. Сейчас эти задачи не выполняются. Наверное, единственное, о чем остается думать, — это о том, как выправлять ситуацию, в которой оказался «Спартак». Если не выправит, то будут расставаться с Кононовым.

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Все комментарии
dok66
dok66
15 апреля 2019 в 19:45
Говорили ли же все - зачем суешь голову в петлю . Так и получилось
Красно Синий воин
Красно Синий воин
15 апреля 2019 в 19:20
Зря Кононов пошел в спартак. Только заработал позоров себе на всю оставшуюся жизнь.
kust07
kust07 ответ Правдин Семён (раскрыть)
15 апреля 2019 в 18:50
неприязнь испытывали многие тот же Романцев,который после победы,пускай и не зрелищной игры,но во всяком случае победы Спартака писал всякую чушь,то руку не пожму,пока не выучит русский,то Спартак не играет в свой футбол и.т.п. Но тогда был положительный результат для Спартака,пускай и минимальные победы были,а сейчас результата нет,как нет в принципе и игры,но Кононова никто не хаит,а наоборот поддерживают.. странно это все
Правдин Семён
Правдин Семён ответ kust07 (раскрыть)
15 апреля 2019 в 18:25
А он ,я думаю, или за деньги волну поднял или испытывал к Массимо личную неприязнь.Про предыдущих тренеров,даже после 8 места, он не писал эпиграммы.А теперь зачем писать? Спартак катится вниз по таблице, значит Каррера не виноват=Назаров не прав.Признать,что облажался он,видимо,не желает.
kurator college
kurator college
15 апреля 2019 в 17:13
Цитата: «Кононов не выполняет задачи, которые перед ним ставились».
Надеяться, что хоть кто-нибудь способен выполнить задачи в ОПГ "Ромашка" может только Федун.
Evilhuman
Evilhuman
15 апреля 2019 в 16:52
Мостовой чем ни следующий физрук для мясных и план у него уже есть , всего 500 мультов федуновские нефте долларов и будет вам счастье
kust07
kust07 ответ Правдин Семён (раскрыть)
15 апреля 2019 в 15:24
Кононов полный тюфяк,он не тренер для Спартака.
Самый лучший был Каррера.Он придал команде уверенности,обьеденил всех внутри команды,дал те эмоции ,которые были необходимы,привел команду к чемпионству. Вот только слили Массимо Глушаков и Ко и многочисленные эксперты и ветераны Спартака во главе с Федуном. кстати ,а где Назаров со своими пахабными стихами??? в отношении Карреры сочинял много,а здесь словарный понос закончился?
kust07
kust07
15 апреля 2019 в 15:14
была одна проблема-игроки, теперь две - тренер и игроки.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
15 апреля 2019 в 14:54
Я только высказал своё мнение, а так меня лично всё устраивает, что твориться в Спартаке. Ничего менять не надо, всё просто отлично.
valt134
valt134
15 апреля 2019 в 14:38
Погнался Кононов за славой и деньгами. Ну теперь хавай!
Правдин Семён
Правдин Семён
15 апреля 2019 в 14:18
Всегда считал,что тренеру надо дать время поработать. Был против увольнения Черчесова, Лаудрупа,Карпина,Эмери и даже Якина и Аленичева.И особенно против увольнения Карреры -он вернул мне Спартак, который до последнего борется за медали и уалекает игрой.Но Кононов -не тот случай.
Сп62
Сп62 ответ Гавроша (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля 2019 в 12:59
И о чём же тогда ты будешь писать?
Сп62
Сп62 ответ berda2003 (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля 2019 в 12:56
Правильно. В своё время Карпин попробовал с Армавиром, а Сёмин с Мордовией. Ну и что?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 апреля 2019 в 12:52
Такую философию слышим после каждого поражения. Но Бесковы, как и Сталины, рождаются не каждый год. Будем жить и играть с теми, кто есть сегодня.
Сп62
Сп62 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
15 апреля 2019 в 12:45
А кто бы Шомуродова догнал? Бекало или Иванович? То-то.
GKN
GKN
15 апреля 2019 в 12:33
На тренере экономить нельзя
STVA 1
STVA 1
15 апреля 2019 в 11:53
Неужели непонятно тому же Мостовому , что Кононов ручной для Измайлова и брата Федуна тренер , который будет сидеть на 63 ровно и молчать!Не топлю за Спартак , но это очевидно!
time out
time out
15 апреля 2019 в 11:38
Об этом говорилось сразу, когда его взял тренером Федун, что не тот это тренер от которого можно ждать результат. Так оно и получается.
Балтийский
Балтийский
15 апреля 2019 в 11:31
Кононов сглупил, когда пошел в свинарник, теперь за все, что разваливал физрук карера, будет отвечать он.
Serg3.12
Serg3.12 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
15 апреля 2019 в 11:23
Привет. А матч действительно был неплохой
Хочется рвать, конечно, другие команды, но Ростов не прост, для любой команды РПЛ не прост
Рассуждать... да, требовать проще...
...и продолжать надеяться на волшебника...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ сулейман шлагбаум 1 (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля 2019 в 11:19
Мостовой - просто балабол. Он перекрашивается моментально, все зависит от результата очередного матча.
Почитай его трескотню после побед и поражений.......и будешь несказанно удивлен как "Саша - хамелеон" меняет свой окрас!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Serg3.12 (раскрыть)
15 апреля 2019 в 11:14
Привет.Да у нас почти все ничего особенного не привезли.
Кто-то свалил по травме,кто-то валялся больше чем играл,кто-то неудачно вписался после замены,кто-то промазал по воротам,кто-то проиграл силовую борьбу.
И так почти все. Рассуждать,что почти все ничего особенного не испортили....ну,красота.Все на своих местах.Никто ничего не портит.
Но и не побеждают,а влетают.
Serg3.12
Serg3.12
15 апреля 2019 в 11:11
Как ни печально, но альтернативы Глушаковы в составе нет, пробы показали, что и не было.
Карточка Джикии в матче с ЦСКА заставила Кононова выпустить на поле Мелкадзе
Вчера появилась мысль, что Комбаров, с его однообразными навесами и прострелами, гораздо креативнее этого юноши...
Serg3.12
Serg3.12 ответ Ravshan878 (раскрыть)
15 апреля 2019 в 11:02
Привет, дружище!)
Мостовой говорит, что думает. Ему это можно (бесплатно))
Кононов говорит, что должен (за хорошую зарплату))
Собрать домик на руинах, оставленных Каррерой, задача крайне сложная, но посмотрим)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
15 апреля 2019 в 11:00
Он слишком мягкий, интеллигент. Он хочет культурными словами убедить игроков, что надо ответственнее относится, а в Спартаке сейчас такие игроки, что им до его мнения пофиг.
Тем более опять видны тактические ошибки.
Тем более отдать Ерёменко с Поповым, а оставить Глушакова это большая тупость. Но думаю тут Кононова сильно то не спрашивали.
Спартаку нужен тренер, который в открытую может сказать руководству клуба и не боятся за последствия, нужен реальный авторитет, как у руководства, так и игроков, если хотите, то нужен тиран (в хорошем смысле этого слова) как был Бесков.
А сейчас руководство подбирает тренеров, которые перед ними на цырлах бегали.
Вот только почему Рианчо не оставить было, этот на 100% подходит на эту роль.
За адекватность
За адекватность
15 апреля 2019 в 10:59
"Если не выправит, то будут расставаться с Кононовым." Лаудруп, Карпин, Эмери, опять Карпин, Гунько, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов, и это за последние 10 лет. Не надоело расставаться? И где же он этот рыцарь на вороном коне с копьем наперевес который поведет в светлое будущее? Может нужно слегка успокоиться и дать человеку хотя бы полноценный сезон отработать? Или вера в то, что вдруг явится мессия и "Спартак" сразу заблещет превыше всего?
Serg3.12
Serg3.12 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
15 апреля 2019 в 10:58
Шомуродов просто быстрее, а Глушков ещё и отыграл на 70 минут больше
Вот как дирижёр, он сыграл не важно. Ничего обостряющего не предложил, подчищал так себе, но и ничего не привёз
Footbolista
Footbolista ответ kolpankolpan (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля 2019 в 10:57, ред.
А какое место Зенит занял в прошлом сезоне?...Так кто "из грязи в князи"?)...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ beefs (раскрыть)
15 апреля 2019 в 10:27
Сани те.Надо найти в себе мужество и выбросить из саней лишний груз.
Каррера это хотел сделать,но не дали.
Свой хлам оказался роднее взглядов тренера.
Потому и тащимся,а не мчимся.
Видел как вчера Глушаков от Шомуродова отстал в забеге?
Вот в принципе и ответ.
Остапчук 67
Остапчук 67
15 апреля 2019 в 10:26
Кононов - тряпка.
Галицкий это понял первый.
Но у "Спартака" есть несколько Федунов.
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