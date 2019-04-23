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«Бавария» может отказаться от Хадсона-Одои из-за его травмы

23 апреля 2019, 11:52

Трансфер полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои в «Баварию» грядущим летом может не состояться.

Футболист накануне разорвал ахиллово сухожилие, из-за чего он может пропустить порядка полугода и не успеть восстановиться к началу нового сезона.

При этом мюнхенцам нужен игрок, который сразу мог бы выходить в основе после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена. Также в «Баварии» опасаются, что Хадсон-Одои склонен к травматизму, в то время как в составе немецкой команды и без того предостаточно таких игроков.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
23 апреля в 18:20
Ну хз
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
23 апреля в 17:21
Ну,слава богу. Битте! Купите напа.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Медив
   656 / 954
23 апреля в 17:07
Кстати, что там, у де Хеа уже есть новый контракт или уйдет бесплатно, как из какой-нибудь Боруссии?
Пусть уходит , если хочет ))) Сколько за него предлагали ?
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
23 апреля в 16:43
Баварии его никто и не продавал, чтобы они отказывались от него. Несколько раз в зимнее ТО были посланы. Пусть в БЛ по старой привычке разбирают игроков у конкурентов.
Да и справедливости ради, на сегодня 18-летний Одои никак не станет заменой Роббену/Рибери.
Медив
Медив ответил Виталик ManUtd Rus
   174 / 954
23 апреля в 14:45
будет английской боруссией )))
Кстати, что там, у де Хеа уже есть новый контракт или уйдет бесплатно, как из какой-нибудь Боруссии?
Медив
Медив
   174 / 954
23 апреля в 14:42
Жаль конечно, но будет наукой остальным. Когда материнский клуб предлагает тебе хороший контракт прям здесь и сейчас - лучше соглашаться. Ибо в случае чего, больше ты и нафиг никому не будешь нужен
Медив
Медив ответил Виталик ManUtd Rus
   174 / 954
23 апреля в 14:38
Заберут бесплатно
Можно подумать они изначально сильно много предлагали... За те суммы их послал бы даже Бернли
RoninSibir
RoninSibir
   586 / 954
23 апреля в 14:08
Роббен, когда переходил в Баварию, уже был звездой. Т.е. на травматичность можно было закрыть глаза.
Герой же статьи пока особых заслуг не имеет, поэтому "хрупкость" может стать решающим для Баварии аргументом против его привлечения.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил sihafazatron
   656 / 954
23 апреля в 12:58
Это челси, а не бд
будет английской боруссией )))
sihafazatron
sihafazatron ответил Виталик ManUtd Rus
   101 / 954
23 апреля в 12:39
Заберут бесплатно
Это челси, а не бд
Mangur
Mangur
   732 / 954
23 апреля в 12:21
Право Баварии.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   656 / 954
23 апреля в 12:19
Заберут бесплатно
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 11:53
Останется в Челси пока . Ничего страшного.
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