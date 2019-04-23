«Бавария» может отказаться от Хадсона-Одои из-за его травмы

Трансфер полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои в «Баварию» грядущим летом может не состояться.
Футболист накануне разорвал ахиллово сухожилие, из-за чего он может пропустить порядка полугода и не успеть восстановиться к началу нового сезона.
При этом мюнхенцам нужен игрок, который сразу мог бы выходить в основе после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена. Также в «Баварии» опасаются, что Хадсон-Одои склонен к травматизму, в то время как в составе немецкой команды и без того предостаточно таких игроков.
Да и справедливости ради, на сегодня 18-летний Одои никак не станет заменой Роббену/Рибери.
Да и справедливости ради, на сегодня 18-летний Одои никак не станет заменой Роббену/Рибери.
Герой же статьи пока особых заслуг не имеет, поэтому "хрупкость" может стать решающим для Баварии аргументом против его привлечения.
Герой же статьи пока особых заслуг не имеет, поэтому "хрупкость" может стать решающим для Баварии аргументом против его привлечения.