«Бавария» может отказаться от Хадсона-Одои из-за его травмы

23 апреля 2019, 11:52

Трансфер полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои в «Баварию» грядущим летом может не состояться.

Футболист накануне разорвал ахиллово сухожилие, из-за чего он может пропустить порядка полугода и не успеть восстановиться к началу нового сезона.

При этом мюнхенцам нужен игрок, который сразу мог бы выходить в основе после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена. Также в «Баварии» опасаются, что Хадсон-Одои склонен к травматизму, в то время как в составе немецкой команды и без того предостаточно таких игроков.