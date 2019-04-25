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Титов: «Сейчас „Арсенал“ не хуже по качеству игры, чем „Спартак“»

25 апреля 2019, 16:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Старший тренер «Енисея» Егор Титов прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ «Арсенал» - «Спартак».

На мой взгляд, сейчас «Арсенал» не хуже по качеству игры, чем «Спартак». Я видел команды вблизи. Тула просто сильнее. Да, у «Спартака» есть футболисты, которые классом выше, чем у Тулы. Но в плане командного футбола «Арсенал» интереснее.

К тому же у «Спартака» сейчас потери. Состояние Зе Луиша вызывает вопросы. А еще не будет в этом матче Луиса Адриано и Рассказова. То есть с атакой уже видны проблемы.

«Арсенал» наверняка отдаст инициативу и будет выбегать в контратаку. А у него есть быстрые футболисты, способные создать проблемы обороне «Спартака». Это Джорджевич, это Кангва, Ткачев, Горбатенко. При этом «Арсенал» этой весной очень мало пропускает. Забить ему тяжело.

Думаю, что как минимум «Арсенал» не проиграет. Не думаю, что для «Спартака» этот матч получится комфортным. Возьму ставочку - «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
25 апреля в 21:58
Судя по счету Арс на голову выше
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 17:14
Пищевик за счет Лампочкина выше в таблице!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
25 апреля в 17:00
Егор,у меня днюха сегодня,и ты меня не расстраивай своей проигрышной ставкой,только победа ,Вперед Спартак,это будет сложнее чем с питерцами
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
25 апреля в 16:52
Кононов пришёл в Спартак из Арсенала и подровнял уровень игры до тульской команды, красава!
Арсеналу удачи со своим клоном!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
25 апреля в 16:52
- Егор, а где вам лучше работалось тренером,в Спартаке или Арсенале ??
- Возьму как я ставочку - «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   186 / 954
25 апреля в 16:27
Победы Арсеналу.
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