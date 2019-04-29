ЦСКА и «Динамо» 5 мая сыграют с «Красной гвоздикой» на форме  

«Динамо» и ЦСКА поддержат патриотическую акцию «Красная гвоздика» во время встречи 27-го тура чемпионата России.
Матч начнется с минуты молчания, а футболисты обеих команд выйдут на поле в форме с «Красной гвоздикой» – всенародным символом памяти павшим героям Великой Отечественной войны.
Вот уже четвертый год с мая по июнь Благотворительный фонд «Память поколений» распространяет значки в виде красной гвоздики под девизом «Я помню. Я помогаю».
Вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий, в которых принимали участие наши соотечественники.
Поддержка ЦСКА – это первая в истории проекта коллаборация с футбольным клубом, равно как и первая в своем роде для самого клуба, беспрецедентная по масштабу и значимости. Мы рады, что к этой акции в день матча присоединится и «Динамо».
Возможность получить «Красную гвоздику» и внести свой вклад в общее дело вместе с миллионами россиян по всей стране появится у каждого, кто посетит встречу ЦСКА – «Динамо».
Получить значок можно у волонтеров, которые будут присутствовать во время матча на территории стадиона, за пожертвование.
Напомним, что вчера ЦСКА уступил «Краснодару», а «Динамо» в субботу сыграло вничью с «Ахматом».
П.С. Вы мне не интересны, можете общаться между своими. Вам таким вместе держаться нужно, я это понимаю.
П.С. Вы мне не интересны, можете общаться между своими. Вам таким вместе держаться нужно, я это понимаю.
П.С. Для тех, кто в танке - зарплату в 15-ть тысяч вы увидите не только у медсестёр, но и у многих врачей, если зайдёте на сайт вакансий в любой области или крае, удалённом от Москвы на несколько сотен километров. А уехать за границу, как один умник тут предлагает, рады бы многие, да проблема в том, что денег на обустройство жизни там нет почти ни у кого - были бы, уехало бы 95% желающих.
П.П.С. Предупреждая заранее ответы - на Навального мне пофик, однако, это не означает, что про воровство властьимущих он говорит неправду - вор на воре и вором погоняет, такова власть России.
П.С. Для тех, кто в танке - зарплату в 15-ть тысяч вы увидите не только у медсестёр, но и у многих врачей, если зайдёте на сайт вакансий в любой области или крае, удалённом от Москвы на несколько сотен километров. А уехать за границу, как один умник тут предлагает, рады бы многие, да проблема в том, что денег на обустройство жизни там нет почти ни у кого - были бы, уехало бы 95% желающих.
П.П.С. Предупреждая заранее ответы - на Навального мне пофик, однако, это не означает, что про воровство властьимущих он говорит неправду - вор на воре и вором погоняет, такова власть России.
Динамо молодцы, что поддержали.
Динамо молодцы, что поддержали.
Вы несогласны с тем, что Навальный рассказывает о миллиардных состояниях чиновников и считаете, что это воры, но это наши воры и об этом надо молчать?
Или вы считаете, что для какого-нибудь Трампа есть лучший вариант в России, чем Путин, при котором Россия сидит на нефтяной игле и миллиарды уходят за рубеж каждый месяц?)) Для него Путин абсолютно идеальный президент))
Вы несогласны с тем, что Навальный рассказывает о миллиардных состояниях чиновников и считаете, что это воры, но это наши воры и об этом надо молчать?
Или вы считаете, что для какого-нибудь Трампа есть лучший вариант в России, чем Путин, при котором Россия сидит на нефтяной игле и миллиарды уходят за рубеж каждый месяц?)) Для него Путин абсолютно идеальный президент))