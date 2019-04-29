ЦСКА и «Динамо» 5 мая сыграют с «Красной гвоздикой» на форме  

«Динамо» и ЦСКА поддержат патриотическую акцию «Красная гвоздика» во время встречи 27-го тура чемпионата России.

Матч начнется с минуты молчания, а футболисты обеих команд выйдут на поле в форме с «Красной гвоздикой» – всенародным символом памяти павшим героям Великой Отечественной войны.

Вот уже четвертый год с мая по июнь Благотворительный фонд «Память поколений» распространяет значки в виде красной гвоздики под девизом «Я помню. Я помогаю».

Вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий, в которых принимали участие наши соотечественники.

Поддержка ЦСКА – это первая в истории проекта коллаборация с футбольным клубом, равно как и первая в своем роде для самого клуба, беспрецедентная по масштабу и значимости. Мы рады, что к этой акции в день матча присоединится и «Динамо».

Возможность получить «Красную гвоздику» и внести свой вклад в общее дело вместе с миллионами россиян по всей стране появится у каждого, кто посетит встречу ЦСКА – «Динамо».

Получить значок можно у волонтеров, которые будут присутствовать во время матча на территории стадиона, за пожертвование.