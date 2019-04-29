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ЦСКА и «Динамо» 5 мая сыграют с «Красной гвоздикой» на форме

29 апреля 2019, 20:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо05.05.2019 в 16:30 Не начался

«Динамо» и ЦСКА поддержат патриотическую акцию «Красная гвоздика» во время встречи 27-го тура чемпионата России.

Матч начнется с минуты молчания, а футболисты обеих команд выйдут на поле в форме с «Красной гвоздикой» – всенародным символом памяти павшим героям Великой Отечественной войны.

Вот уже четвертый год с мая по июнь Благотворительный фонд «Память поколений» распространяет значки в виде красной гвоздики под девизом «Я помню. Я помогаю».

Вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий, в которых принимали участие наши соотечественники.

Поддержка ЦСКА – это первая в истории проекта коллаборация с футбольным клубом, равно как и первая в своем роде для самого клуба, беспрецедентная по масштабу и значимости. Мы рады, что к этой акции в день матча присоединится и «Динамо». 

Возможность получить «Красную гвоздику» и внести свой вклад в общее дело вместе с миллионами россиян по всей стране появится у каждого, кто посетит встречу ЦСКА – «Динамо».

Получить значок можно у волонтеров, которые будут присутствовать во время матча на территории стадиона, за пожертвование.

ЦСКА и «Динамо» 5 мая сыграют с «Красной гвоздикой» на форме  

Напомним, что вчера ЦСКА уступил «Краснодару», а «Динамо» в субботу сыграло вничью с «Ахматом».

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Bolshoy
Bolshoy ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   477 / 954
30 апреля в 19:33
Я правда удивляюсь некоторым суждениям. Сейчас набирают популярность словосочетания: "сказочный депутат", "сказочный губернатор" и т.п.. Так вот, есть ещё "сказочные люди", поддерживающие нынешнюю "сказочную власть" и искренне верящие в положительную динамику развития при ней. П.С. Вы мне не интересны, можете общаться между своими. Вам таким вместе держаться нужно, я это понимаю.
Конечно, " не интересен", потому что наши интересы отличаются от ваших. Наши интересы - не поддерживать " сказочную власть", а самим дела делать в своей стране, а не сожалеть о невозможности " радостно" уехать за границу.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Bolshoy
   28 / 954
30 апреля в 12:18
Судя по комментарию , уважаемый Хоттабыч, " кремлеботов" в стране 5 %, а истинных патриотов России,которые "рады бы" уехать за границу, 95 %)))))
Я правда удивляюсь некоторым суждениям. Сейчас набирают популярность словосочетания: "сказочный депутат", "сказочный губернатор" и т.п.. Так вот, есть ещё "сказочные люди", поддерживающие нынешнюю "сказочную власть" и искренне верящие в положительную динамику развития при ней.
П.С. Вы мне не интересны, можете общаться между своими. Вам таким вместе держаться нужно, я это понимаю.
Знатог
Знатог
   350 / 954
30 апреля в 12:11
А как насчёт квартир всем фронтовикам, о чём Путин говорил каждый год? сейчас ничего не слышно. Всем дал, или можно забыть?
Bolshoy
Bolshoy ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   477 / 954
30 апреля в 10:32
Судя по комментариям, кремлеботы и до Соккера добрались)) П.С. Для тех, кто в танке - зарплату в 15-ть тысяч вы увидите не только у медсестёр, но и у многих врачей, если зайдёте на сайт вакансий в любой области или крае, удалённом от Москвы на несколько сотен километров. А уехать за границу, как один умник тут предлагает, рады бы многие, да проблема в том, что денег на обустройство жизни там нет почти ни у кого - были бы, уехало бы 95% желающих. П.П.С. Предупреждая заранее ответы - на Навального мне пофик, однако, это не означает, что про воровство властьимущих он говорит неправду - вор на воре и вором погоняет, такова власть России.
Судя по комментарию , уважаемый Хоттабыч, " кремлеботов" в стране 5 %, а истинных патриотов России,которые "рады бы" уехать за границу, 95 %)))))
Знатог
Знатог ответил Sergey Z
   350 / 954
30 апреля в 10:00
Ты, явно, от Навального!!! Найди мне, даже, медсестру с зарплатой 15 тыс.!!! Я - пенсионер, но жить стал лучше!!! Может, тебе пенсионный возраст подняли до 150 лет?
медсестру с зарплатой 15 тыс. у нас не найдёшь., у всех меньше.
Знатог
Знатог
   350 / 954
30 апреля в 09:56
И фронтовые 100 грамм прям перед игрой.
Суеверный
Суеверный
   228 / 954
30 апреля в 06:16
Поддерживаю. Дела выше набора патриотических речей.
n272nm
n272nm
   150 / 954
30 апреля в 00:31
Что-то я понять не могу, зачем это делается. Я не против Дня Победы, я считаю, что это самый важный праздник для нашей страны, но причем тут футбол?!
alexgurzan
alexgurzan ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   153 / 954
29 апреля в 23:27
Нет.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 954
29 апреля в 23:23
Модераторы, я так понял я могу любому юзеру на сайте писать: в Кащенко тебе нужно - и это не будет считаться баном. Я правильно понимаю?
Sergey Z
Sergey Z ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   135 / 954
29 апреля в 23:03
Дед, если ты от подъёма пенсионного возраста стал лучше жить, то я желаю чтобы тебе его ещё вдвое подняли, заставив сейчас работать, и ты вообще кайфовал.
В отличие от тебя, я работаю, понимаю ситуацию, плачу налоги!!! Тебе желаю - дожить до пенсии!!! Понимаю твой ответ и образование! А поднятие пенсионного возраста - пожелай себе и своим родителям!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
29 апреля в 23:00
С "Красной гвоздикой» на форме ? И матч можно на Красной площади провести ! И Ленина в ворота поставьте ! ))
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Sergey Z
   28 / 954
29 апреля в 22:52
Ты, явно, от Навального!!! Найди мне, даже, медсестру с зарплатой 15 тыс.!!! Я - пенсионер, но жить стал лучше!!! Может, тебе пенсионный возраст подняли до 150 лет?
Дед, если ты от подъёма пенсионного возраста стал лучше жить, то я желаю чтобы тебе его ещё вдвое подняли, заставив сейчас работать, и ты вообще кайфовал.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 954
29 апреля в 22:44
Судя по комментариям, кремлеботы и до Соккера добрались))
П.С. Для тех, кто в танке - зарплату в 15-ть тысяч вы увидите не только у медсестёр, но и у многих врачей, если зайдёте на сайт вакансий в любой области или крае, удалённом от Москвы на несколько сотен километров. А уехать за границу, как один умник тут предлагает, рады бы многие, да проблема в том, что денег на обустройство жизни там нет почти ни у кого - были бы, уехало бы 95% желающих.
П.П.С. Предупреждая заранее ответы - на Навального мне пофик, однако, это не означает, что про воровство властьимущих он говорит неправду - вор на воре и вором погоняет, такова власть России.
RIR68
RIR68 ответил DXTK
   112 / 954
29 апреля в 22:24
а после матча по стопарику за победу.
да и за ничью тоже. но лучше за победу!
Sergey Z
Sergey Z ответил Союзник противников
   135 / 954
29 апреля в 22:16
Молодец,коллега! Пусть работают и обеспечивают нас с вами,пока мы живы,наши пенсии! Один хрен 70 процентов сидящих и пишущих здесь-не из производительной сферы,а их офисов "Купи-перепродай",особенно активных в рабочее время. А ранняя пенсия для них-доп.заработок,а так их из офиса можно будет впоследствии вынести только принудительно.
Ты живёшь от производителей и менеджеров и, от "купи - продай", если они платят налоги!!! А о какой ранней пенсии ты говоришь? Если по вредности, то согласен!!! Читай - список 1 и список2
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Союзник противников
   14 / 954
29 апреля в 22:05
Путин и Навальный из одной команды :Птенцы гнезда Борискина.Только разных группировок-"внутриклеточное деление". Лёша удачно сейчас устроился,обналичивает криптовалюты в Прибалтике и странах бывшей "Восточной демократии".Люби его,он "честен и бескорыстен".
Я не могу судить о Алексее как о чиновнике потому, что он не был таковым еще. Но как политик он действует пока что правильно. Что же до криптовалют, то нужны ему деньги же. По крайней мере, если Путин как обещал "мочить в сортирах", так до сих пор мочит и на медведях скачет, то есть надежда, что и Алексей как обещал курс на Европу, то его и сдержит. Хотя лично я сомневаюсь, что в ближайшие 10 лет возможна какая-то смена курса, одни люди владеют и властью, и силовиками, это очень жесткий контроль.
tolctoy
tolctoy
   261 / 954
29 апреля в 22:02
Ну ладно Динамо с гвоздикой,а кобылы то куда,им овёс на майку самый раз.
Sergey Z
Sergey Z ответил Союзник противников
   135 / 954
29 апреля в 21:55
Путин и Навальный из одной команды :Птенцы гнезда Борискина.Только разных группировок-"внутриклеточное деление". Лёша удачно сейчас устроился,обналичивает криптовалюты в Прибалтике и странах бывшей "Восточной демократии".Люби его,он "честен и бескорыстен".
Видимо, ты выпал из гнезда и сильно ударился головой!!! И прочитай, моё предыдущее сообщение!!! Не надо меня приписывать к Навальному!!! Лижи ему, ниже поясницы сзади!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
29 апреля в 21:54
КРУТО
Bolshoy
Bolshoy ответил Брулин
   477 / 954
29 апреля в 21:46
Умирающих с голоду пенсионеров и врачей с зарплатой 15 тыс.р. никто поддержать не хочет?
Может наши футболисты уменьшат свои аппетиты в пользу " умирающих с голоду"?
Союзник противников
Союзник противников ответил Sergey Z
   17 / 954
29 апреля в 21:46
Ты, явно, от Навального!!! Найди мне, даже, медсестру с зарплатой 15 тыс.!!! Я - пенсионер, но жить стал лучше!!! Может, тебе пенсионный возраст подняли до 150 лет?
Молодец,коллега! Пусть работают и обеспечивают нас с вами,пока мы живы,наши пенсии! Один хрен 70 процентов сидящих и пишущих здесь-не из производительной сферы,а их офисов "Купи-перепродай",особенно активных в рабочее время. А ранняя пенсия для них-доп.заработок,а так их из офиса можно будет впоследствии вынести только принудительно.
Bolshoy
Bolshoy ответил Так Себе Аналитик
   477 / 954
29 апреля в 21:44
Надоели все пиариться на ветеранах. У меня бабушка ребенком-блокадником была, так ей стабильно только дешевую коробку конфет с пальмовым маслом присылали "от губернатора". Пару лет назад она ушла в лучший мир, так ей и было уже 95 лет. Столько же ветеранов осталось по всей России тогда сейчас (им уже больше 95 должно быть), человек 200? И все им помогают, президент каждый год, они уже как Усманов должны были жить. А уверен, так же дешевые конфеты получают, пока все пиарятся.
Наберите в поисковике " Поддержка ветеранов ВОВ" и прочитайте там о " дешевых конфетах"
Союзник противников
Союзник противников ответил Так Себе Аналитик
   17 / 954
29 апреля в 21:43
Лучше по сравнению с бандитскими 90-ми, с СССР или с чем? Вы несогласны с тем, что Навальный рассказывает о миллиардных состояниях чиновников и считаете, что это воры, но это наши воры и об этом надо молчать? Или вы считаете, что для какого-нибудь Трампа есть лучший вариант в России, чем Путин, при котором Россия сидит на нефтяной игле и миллиарды уходят за рубеж каждый месяц?)) Для него Путин абсолютно идеальный президент))
Путин и Навальный из одной команды :Птенцы гнезда Борискина.Только разных группировок-"внутриклеточное деление". Лёша удачно сейчас устроился,обналичивает криптовалюты в Прибалтике и странах бывшей "Восточной демократии".Люби его,он "честен и бескорыстен".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
29 апреля в 21:31
И тут ЦСКА ПЕРВЫЙ!!
Динамо молодцы, что поддержали.
Sergey Z
Sergey Z ответил Так Себе Аналитик
   135 / 954
29 апреля в 21:05
Лучше по сравнению с бандитскими 90-ми, с СССР или с чем? Вы несогласны с тем, что Навальный рассказывает о миллиардных состояниях чиновников и считаете, что это воры, но это наши воры и об этом надо молчать? Или вы считаете, что для какого-нибудь Трампа есть лучший вариант в России, чем Путин, при котором Россия сидит на нефтяной игле и миллиарды уходят за рубеж каждый месяц?)) Для него Путин абсолютно идеальный президент))
Веришь в сказки - верь!!! В советское время была такая песня - "Рассказывайте сказки, дочерям!!!" Обратись в Кащено - помогут!!! Не нравится Путин - Трамп тебе открыл тебе дорогу в США - пользуйся!!!
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
29 апреля в 21:02
символично
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 21:00
Молодцы, правильное решение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Sergey Z
   14 / 954
29 апреля в 20:54
Ты, явно, от Навального!!! Найди мне, даже, медсестру с зарплатой 15 тыс.!!! Я - пенсионер, но жить стал лучше!!! Может, тебе пенсионный возраст подняли до 150 лет?
Лучше по сравнению с бандитскими 90-ми, с СССР или с чем?

Вы несогласны с тем, что Навальный рассказывает о миллиардных состояниях чиновников и считаете, что это воры, но это наши воры и об этом надо молчать?

Или вы считаете, что для какого-нибудь Трампа есть лучший вариант в России, чем Путин, при котором Россия сидит на нефтяной игле и миллиарды уходят за рубеж каждый месяц?)) Для него Путин абсолютно идеальный президент))
Sergey Z
Sergey Z ответил Брулин
   135 / 954
29 апреля в 20:51
Умирающих с голоду пенсионеров и врачей с зарплатой 15 тыс.р. никто поддержать не хочет?
Ты, явно, от Навального!!! Найди мне, даже, медсестру с зарплатой 15 тыс.!!! Я - пенсионер, но жить стал лучше!!! Может, тебе пенсионный возраст подняли до 150 лет?
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