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Шахов: «Мы знали, что „Арсенал“ сейчас на подъёме»

30 апреля 2019, 10:11
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов поделился эмоциями после матча 26-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1).

Мы знали, что «Арсенал» сейчас на подъёме, демонстрирует хороший футбол, мало пропускает. Серьёзно готовились к этому матчу. С их стороны тоже чувствовался настрой, поэтому было много борьбы, стыков, единоборств. В первом тайме у нас было побольше моментов открыть счёт, но после перерыва забил соперник.

Считаю, что поражения в этой игре мы не заслуживали. Хорошо, что удалось отыграться. Трудно ли играть после длительного перерыва? Понятно, что любой футболист хочет выходить и играть в основном составе. Трудно думать о хорошей форме, когда нет постоянной практики. Но в принципе готовлюсь к каждой игре, поэтому особых проблем не возникло.

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ЮЗИК
ЮЗИК
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