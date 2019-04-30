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Президент «Лиона»: «При равных условиях я продам Н'Домбеле „Ювентусу“»

30 апреля 2019, 11:33

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью Tuttosport сообщил, что предпочел бы продать полузащитника Тангая Н'Домбеле «Ювентусу».

Действительно, «Ювентус» интересуется Н'Домбеле. Но есть также ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Сити». Если честно, я хочу видеть Н'Домбеле в «Ювентусе» вместе с Пьяничем, игроком, которого воспитал «Лион» и к которому я до сих пор привязан.

Посмотрим, что произойдет. Финансовый вопрос в приоритете, когда речь заходит о продаже игроков, но при равных условиях я бы продал его Андреа Аньелли. 

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
01 мая в 15:49
Напоминает Нзонзи, техничный, но медлительный. Тихоходов у нас и так хватает.
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 954
01 мая в 12:18
Равных условий не будет. 100%.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
30 апреля в 21:03
Здесь главную роль играет "Золотой запас"!)
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
30 апреля в 18:26
Юве не конкурент мешкам
juvenale
juvenale
   38 / 954
30 апреля в 17:34
С мешками тягаться нереально
No problem
No problem
   222 / 954
30 апреля в 14:49
Зидан тож нюхает почву под ним.
neomessi
neomessi ответил Василий Иванов 1
   144 / 954
30 апреля в 13:49
Юве это не Бавария.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   215 / 954
30 апреля в 13:14
так продай
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 13:04
Кто девушку ужинает, тот ее и ... танцует...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   522 / 954
30 апреля в 11:47
Ювентус возьмет бесплатно
Бабка Нара
Бабка Нара
   139 / 954
30 апреля в 11:40
Судя по имени, его цвет отлично подойдёт Великому Интеру.
Novograd
Novograd
   869 / 954
30 апреля в 11:39
Тож так и тра кють
Ptaha91
Ptaha91
   520 / 954
30 апреля в 11:34
если будет нужен командам АПЛ они заплатят больше...Ювентус тут не конкурент
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