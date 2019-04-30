Президент «Лиона»: «При равных условиях я продам Н'Домбеле „Ювентусу“»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью Tuttosport сообщил, что предпочел бы продать полузащитника Тангая Н'Домбеле «Ювентусу».

Действительно, «Ювентус» интересуется Н'Домбеле. Но есть также ПСЖ , «Манчестер Юнайтед» и «Сити». Если честно, я хочу видеть Н'Домбеле в «Ювентусе» вместе с Пьяничем, игроком, которого воспитал «Лион» и к которому я до сих пор привязан.

Посмотрим, что произойдет. Финансовый вопрос в приоритете, когда речь заходит о продаже игроков, но при равных условиях я бы продал его Андреа Аньелли.