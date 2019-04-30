Де Лигт считает, что он не стоит 75 млн евро

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт порассуждал о своем будущем.

Стою ли дороже, чем Френки? Нет, не думаю. Обычно клубы тратят больше денег на хавбеков, чем на защитников.

Ничего конкретного о своем будущем не знаю. Всё зависит от «Аякса». Посмотрим.

Сам я еще не принял решение, останусь ли в «Аяксе». Я сосредоточен только на последних играх этого сезона.