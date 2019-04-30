ГлавнаяНовости

Де Лигт считает, что он не стоит 75 млн евро

30 апреля 2019, 15:07

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт порассуждал о своем будущем.

Стою ли дороже, чем Френки? Нет, не думаю. Обычно клубы тратят больше денег на хавбеков, чем на защитников.

Ничего конкретного о своем будущем не знаю. Всё зависит от «Аякса». Посмотрим.

Сам я еще не принял решение, останусь ли в «Аяксе». Я сосредоточен только на последних играх этого сезона.

Напомним, летом «Барселона» приобретет полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга за 75 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВратарь «Челси» покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Сегодня, 17:26 Комментарии3
СлухиПолузащитник «Манчестер Сити» может стать одноклубником Иньесты
Сегодня, 10:57 Комментарии7
СлухиАзар может стать игроком «Реала» уже 12 мая
Сегодня, 09:04 Комментарии24
СлухиСкауты МЮ интересуются полузащитником «Кальяри»
Вчера, 20:55 Комментарии3
СлухиРайола предпочитает, чтобы де Лигт перешел в «Баварию», МЮ или «Ювентус»
Вчера, 18:35 Комментарии32
СлухиФернандо Торрес может переехать в Мексику
Вчера, 18:17 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил fanliverpoolfan
   373 / 954
01 мая в 04:43
Все решится в матчах барса ливер.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   121 / 954
01 мая в 00:13
Ни Рафинья,ни Роберто не уровень нынешней основы Барсы,про Аленью и Кукарелью молчу,они пока вообще ничто из себя не представляют.Но я,как болещик Реала,буду рад если они будут играть в основе через пару лет,т.к. тогда и Барса будет за место в ЛЧ бороться,а не за победу в ЛЛ.
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   149 / 954
30 апреля в 23:00
Вы полностью читаете мои сообщения или через слово??!Я говорю про существенную роль в игре,а не затыкает дырок в ничего незначащих матчах.Все указанные Вами игроки,ну может кроме Педро,и то с очень большой натяжкой,не играли практически никакой не то,что существенной,а просто никакой роли.Это подтверждается тем за какую сумму они ушли и где сейчас играют.Это игроки совсем не уровня Барсы,середняки ЛЛ и АПЛ их уровень.
Это Рафинья не уровень Барсы? Или Роберто?
Сейчас в команде есть Аленья, скорее всего вернется из аренды Кукарелья, это молодые ребята которые могут стать основой Барсы. Просто когда в составе есть такие мастодонты как Месси, Ракитич, Бускетс, тяжело получать опыт.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   121 / 954
30 апреля в 22:36
Вы полностью читаете мои сообщения или через слово??!Я говорю про существенную роль в игре,а не затыкает дырок в ничего незначащих матчах.Все указанные Вами игроки,ну может кроме Педро,и то с очень большой натяжкой,не играли практически никакой не то,что существенной,а просто никакой роли.Это подтверждается тем за какую сумму они ушли и где сейчас играют.Это игроки совсем не уровня Барсы,середняки ЛЛ и АПЛ их уровень.
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   149 / 954
30 апреля в 22:00
Не смешите,Барса давно ушла с пути,когда в основе играют свои воспитаники.Замены этим парням,что я написал нет пока,от слова совсем.Назовите хоть парочку из молодых за последние лет 5 кто играл существенную роль в Барсе
Парочку?)
Рафинья, Роберто, а так из ушедших, Педро, Бартра, Монтойя, Сандро, Мунир, Тьяго.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   121 / 954
30 апреля в 21:12
Не смешите,Барса давно ушла с пути,когда в основе играют свои воспитаники.Замены этим парням,что я написал нет пока,от слова совсем.Назовите хоть парочку из молодых за последние лет 5 кто играл существенную роль в Барсе
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   149 / 954
30 апреля в 20:29
Да ну) там есть кем заменить поверь) там подрастает Хави Симонс, посмотри как играет этот парень)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   121 / 954
30 апреля в 20:01
Вы точно понимаете слова перспектива и возможности???Эти слова связаны с будущем,а не прошлым.Я вот считаю,что у Ливерпуля больше возможностей.Лига более конкурентная, зрелищная.Лидеры команды в самом соку и команда будет прогрессировать.И Барса,золотой век не подходит к концу,лидеры на гране ветеранского возраста.Посмотрите возраст Месси,Суареса,Бускетса,Пике...после того как закончит Месси Барса и с Олимпа ЛЛ то упадет,про ЛЧ и говорить не стоит ..
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   149 / 954
30 апреля в 19:55
Ну например таких что Барса за последние 10 лет выиграла больше чем Ливерпуль.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил la_masia
   322 / 954
30 апреля в 18:22
Вряд ли Барса его купит за 75. Возможно дешевле. Возможно если продаст кого то из действующих защитников.
Продаст Умтитю за полтос
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   121 / 954
30 апреля в 17:50
И каких же больше преимуществ и возможностей?
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   149 / 954
30 апреля в 17:29
Да посмотрим) еще много от самого де Лигта зависит. Выбирая между Ливером и Барсой, я бы пошел в Барсу. Преимуществ больше и возможностей.
MACBARTON
MACBARTON
   165 / 954
30 апреля в 17:23
Казна Аякс летом прилично вырастет
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   121 / 954
30 апреля в 16:43
Над Ливером нету такого преимущества,т.к. там Ван Дейк играет.А оптом скидка это не на "товар" такого качества
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   259 / 954
30 апреля в 16:01
Барселонский 100%
la_masia
la_masia ответил Евгений Макрушин
   149 / 954
30 апреля в 15:53
Не спорю) но у Барсы есть психологическое преимущество.
Да и ОПТом как правило скидка)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   121 / 954
30 апреля в 15:50
Не купит Барса,купит кто-то другой,с этим проблем точно не будет
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
30 апреля в 15:28
Де лигт сам заявил что хотел бы перейти в Ливерпуль,есть чему учиться у Ван дейка,я думаю Клопп осушествить его мечты заплатив эти деньги.
la_masia
la_masia
   149 / 954
30 апреля в 15:10
Вряд ли Барса его купит за 75. Возможно дешевле. Возможно если продаст кого то из действующих защитников.
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   46 / 954
30 апреля в 15:09
Дыркинфеев считает, что он стоит 43 млн евро
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100