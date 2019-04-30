Де Лигт считает, что он не стоит 75 млн евро

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт порассуждал о своем будущем.
Стою ли дороже, чем Френки? Нет, не думаю. Обычно клубы тратят больше денег на хавбеков, чем на защитников.
Ничего конкретного о своем будущем не знаю. Всё зависит от «Аякса». Посмотрим.
Сам я еще не принял решение, останусь ли в «Аяксе». Я сосредоточен только на последних играх этого сезона.
Напомним, летом «Барселона» приобретет полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга за 75 млн евро.
Сейчас в команде есть Аленья, скорее всего вернется из аренды Кукарелья, это молодые ребята которые могут стать основой Барсы. Просто когда в составе есть такие мастодонты как Месси, Ракитич, Бускетс, тяжело получать опыт.
Сейчас в команде есть Аленья, скорее всего вернется из аренды Кукарелья, это молодые ребята которые могут стать основой Барсы. Просто когда в составе есть такие мастодонты как Месси, Ракитич, Бускетс, тяжело получать опыт.
Рафинья, Роберто, а так из ушедших, Педро, Бартра, Монтойя, Сандро, Мунир, Тьяго.
Рафинья, Роберто, а так из ушедших, Педро, Бартра, Монтойя, Сандро, Мунир, Тьяго.
Да и ОПТом как правило скидка)
Да и ОПТом как правило скидка)