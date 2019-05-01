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Стали известны трансферные цели «Динамо»

01 мая 2019, 11:01

Сообщается, что московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна. 

Приоритетные амплуа — центральный нападающий, крайний хавбек и «восьмёрка» (бокс-ту-бокс). Основная трансферная цель — «восьмёрка», москвичи готовы потратить на эту покупку до 7 млн евро.

Недавно стали известны имена новых руководителей «Динамо»

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Parovoznic
   9 / 954
01 мая в 16:48
Динамо надо всю команду менять. Ну, если они хотят присоединиться к "большой пятёрке"
Сразу это сделать тяжело, у них ведь нет Гинера......ну или хотя бы Семина!!! В целом то они играют нормально, защита и полузащита вполне самодостаточны, но вот завершение - это полное убожество. У Панченко ни скорости , ни дриблинга, только удар. Луценко просто нюх имеет на голевые позиции, но забить не может, потому как долго думает, да и техника исполнения явно хромает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
01 мая в 15:26
За 7 лимонов нужно искать где нить на Мальте или Андорре.
Возможно даже игрок сборной попадется...
vampir1991
vampir1991 ответил LOpp
01 мая в 14:45
Глушаков, Мелкадзе, Гулиев, Комбаров, Ещенко, Ребров всех и оптом забирайте паспортистов.
Глушаков будет вечным спартаковцем, смиритесь с этим
Parovoznic
Parovoznic ответил Leha-ha50
   56 / 954
01 мая в 14:05
Динамо надо всю группу атаки менять! Ни одного путного нападающего. В каждой игре создается достаточное количество моментов, но их реализация практически равна нулю.
Динамо надо всю команду менять.
Ну, если они хотят присоединиться к "большой пятёрке"
Гавроша
Гавроша ответил LOpp
   30 / 954
01 мая в 13:23
Глушаков, Мелкадзе, Гулиев, Комбаров, Ещенко, Ребров всех и оптом забирайте паспортистов.
Нет, лучше эрнани, краневиттер, маркизио, заболотный, набиулин
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 12:31
А на работу с судьями сколько пойдёт? Всё-таки к девяностолетию Льва Ивановича надо достойно выступить.
LOpp
LOpp
   24 / 954
01 мая в 12:30
Глушаков, Мелкадзе, Гулиев, Комбаров, Ещенко, Ребров всех и оптом забирайте паспортистов.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
01 мая в 11:58
"шестёрок" менять не будем.
Тут всё нормально.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 954
01 мая в 11:50
Информация ни о чём. Это наверное стандартная схема для любого клуба.
"до 7 млн евро" тоже ни о чём не говорит, как видим, можно потратить в разы больше, как например Спартак на Педро около 20 млн евро и отдать его потом за "копейки" обратно в Бразилию. А на остальные трансферы сколько?
Думаю не стоит ждать, что Динамо будет тратить большие деньги и пытаться во, что бы то не стало в ближайшие годы попадать в еврокубки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 11:40
Малоговорящие фамилии - "Хавбек".."Восьмёрка"...и легионер "БоксТуБокс"......
Я их не знаю...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
01 мая в 11:32
Динамо надо всю группу атаки менять! Ни одного путного нападающего. В каждой игре создается достаточное количество моментов, но их реализация практически равна нулю.
МапС
МапС
   81 / 954
01 мая в 11:23
Не густо...
la_masia
la_masia
   149 / 954
01 мая в 11:21
7 миллионов, у Зенита есть достойные Арги) думаю даже оптом отдадут)
ДСА
ДСА
   131 / 954
01 мая в 11:21
Для ФНЛ пойдет!
Mangur
Mangur
   766 / 954
01 мая в 11:10
Надо ещё удержаться в лиге
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
01 мая в 11:06
Рауша в Зенит продайте.
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