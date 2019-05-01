Стали известны трансферные цели «Динамо»

Сообщается, что московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Приоритетные амплуа — центральный нападающий, крайний хавбек и «восьмёрка» (бокс-ту-бокс). Основная трансферная цель — «восьмёрка», москвичи готовы потратить на эту покупку до 7 млн евро.
Недавно стали известны имена новых руководителей «Динамо».
Возможно даже игрок сборной попадется...
Возможно даже игрок сборной попадется...
Ну, если они хотят присоединиться к "большой пятёрке"
Ну, если они хотят присоединиться к "большой пятёрке"
Тут всё нормально.
Тут всё нормально.
"до 7 млн евро" тоже ни о чём не говорит, как видим, можно потратить в разы больше, как например Спартак на Педро около 20 млн евро и отдать его потом за "копейки" обратно в Бразилию. А на остальные трансферы сколько?
Думаю не стоит ждать, что Динамо будет тратить большие деньги и пытаться во, что бы то не стало в ближайшие годы попадать в еврокубки.
"до 7 млн евро" тоже ни о чём не говорит, как видим, можно потратить в разы больше, как например Спартак на Педро около 20 млн евро и отдать его потом за "копейки" обратно в Бразилию. А на остальные трансферы сколько?
Думаю не стоит ждать, что Динамо будет тратить большие деньги и пытаться во, что бы то не стало в ближайшие годы попадать в еврокубки.
Я их не знаю...
Я их не знаю...