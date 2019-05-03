Объявлен состав юношеской сборной России (U-17) на Евро-2019

сегодня, 00:22

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 2002 г.р.) во главе с Дмитрием Хомухой определился с заявкой на финальный турнир чемпионата Европы-2019.

Вратари: Александр Алексеев («Спартак» Москва), Илья Купцов («Динамо» Москва).

Защитники: Даниил Денисов ( СШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Вадим Конюхов ( ЦСКА Москва), Никита Котин («Крылья Советов» Самара), Богдан Логачев («Краснодар»), Александр Мухин, Лев Ушахин (оба - «Локомотив» Москва).

Полузащитники: Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба - ЦСКА Москва), Игорь Воробьев, Даниил Шамкин («Зенит» Санкт-Петербург), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба - «Спартак» Москва), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба - «Краснодар»), Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (оба - «Локомотив» Москва).

Нападающие: Илья Голятов («Спартак» Москва), Егор Шаповалов ( ЦСКА Москва).

Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии. Сборная России сыграет в группе С с Исландией, Португалией и Венгрией.