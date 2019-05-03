Объявлен состав юношеской сборной России (U-17) на Евро-2019

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 2002 г.р.) во главе с Дмитрием Хомухой определился с заявкой на финальный турнир чемпионата Европы-2019.
Вратари: Александр Алексеев («Спартак» Москва), Илья Купцов («Динамо» Москва).
Защитники: Даниил Денисов (СШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Вадим Конюхов (ЦСКА Москва), Никита Котин («Крылья Советов» Самара), Богдан Логачев («Краснодар»), Александр Мухин, Лев Ушахин (оба - «Локомотив» Москва).
Полузащитники: Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба - ЦСКА Москва), Игорь Воробьев, Даниил Шамкин («Зенит» Санкт-Петербург), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба - «Спартак» Москва), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба - «Краснодар»), Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (оба - «Локомотив» Москва).
Нападающие: Илья Голятов («Спартак» Москва), Егор Шаповалов (ЦСКА Москва).
Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии. Сборная России сыграет в группе С с Исландией, Португалией и Венгрией.