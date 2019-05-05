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Сульшер: «Побороться за титул в следующем сезоне? Это нереально»

сегодня, 08:47

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что у его команды нет шансов составить конкуренцию в борьбе за победу в АПЛ в следующем сезоне.

Я регулярно встречаюсь с руководством клуба - они прекрасно понимают наше положение и то, сколько времени может занять подъем наверх. Нельзя просто так отыграть отставание в 27 очков за один сезон - это может быть только постепенно. Надеюсь, в следующей кампании мы прибавим, а «Ман Сити» и «Ливерпуль» сбавят обороты. Таким образом разрыв между нами сократится. 

Борьба за титул в следующем сезоне? Это нереально. Я, конечно, оптимист, но не думаю, что это возможно, поскольку сейчас есть две команды, на голову опережающие всех остальных.

МЮ в последнем туре АПЛ сыграл вничью с «Челси» (1:1). 

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   196 / 1013
сегодня в 10:52
таковы реалии с которыми мю придеться существовать еще долгие , долгие годы 😊
112910315
112910315
   115 / 1013
сегодня в 10:07
Сульшер оптимист, однако) надеется только на то, что МС, Ливерпуль сбавят обороты
galem72
galem72
   433 / 1013
сегодня в 10:01
Ужасная реальность!
До чего довели клуб эти предыдущие нелепые трансферы...
beloff
beloff ответил STVA 1
   883 / 1013
сегодня в 09:55
Мне кажется хоть и правильные слова , но тренер МЮ не должен их вслух пооизносить.
он вью пиджака походу читал и понял что не надо словами бросаться
Lewa2708
Lewa2708
   173 / 1013
сегодня в 09:38
Неправильно надеяться на то, что другие соперники будут сбавлять, либы ты сам побеждаешь во всех играх, либо ты никто
311
311
   73 / 1013
сегодня в 09:27
Так, МЮ вычеркиваем!)
azkan
azkan
   146 / 1013
сегодня в 09:00
Как говорится, плох тот солдат..
МЮ не МЮ если не ставит перед собой цель стать чемпионом.
Так, что снова в следующем году увидим никчемных манков, а не дьяволов.
STVA 1
STVA 1
   46 / 1013
сегодня в 08:50
Мне кажется хоть и правильные слова , но тренер МЮ не должен их вслух пооизносить.
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