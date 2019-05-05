Сульшер: «Побороться за титул в следующем сезоне? Это нереально»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что у его команды нет шансов составить конкуренцию в борьбе за победу в АПЛ в следующем сезоне.

Я регулярно встречаюсь с руководством клуба - они прекрасно понимают наше положение и то, сколько времени может занять подъем наверх. Нельзя просто так отыграть отставание в 27 очков за один сезон - это может быть только постепенно. Надеюсь, в следующей кампании мы прибавим, а «Ман Сити» и «Ливерпуль» сбавят обороты. Таким образом разрыв между нами сократится.

Борьба за титул в следующем сезоне? Это нереально. Я, конечно, оптимист, но не думаю, что это возможно, поскольку сейчас есть две команды, на голову опережающие всех остальных.