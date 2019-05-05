Бартомеу: «Надеюсь, Месси будет играть до 45 лет!»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выразил надежду, что нападающий команды Лионель Месси еще долгие годы будет радовать футбольных болельщиков своей игрой.
Думаю, Месси еще далек от завершения карьеры. Ему только 31 год. Посмотрите на силу его удара со штрафного в матче с «Ливерпулем». Мяч летел быстрее, чем когда-либо.
Надеюсь, Лео будет играть до 45 лет! Не знаю, что он планирует, но было бы здорово, если бы Месси был по-прежнему в «Барселоне», когда мы реконструируем «Камп Ноу».
Реконструкция «Камп Ноу» должна начаться в 2020 году. Работы планируют завершить к 2023-му.
На самом деле лучший это португальская радужная девица
На самом деле лучший это португальская радужная девица
И строить новую комнаду.
И строить новую комнаду.
До каких 45?? Самым верным решением было расставание с Месси этим летом (при условии что он возьмёт ТРЭБЛ).
Конечно не хочется этого но это очень скоро произойдёт, так что лучше уходить красиво, с триумфом, если месси таки возьмёт требл с Барсой то это будет уже 3 Требл в его карьере и лучшего момента чтобы расстаться не придумаешь.
Ему 31. За него легко заплатят 150-180 млн. Сити, МЮ или Ливер. А на эти деньги можно купить двух-трёх хороших игроков и строить будущую команду.
Он всю жизнь провёл в Барсе, выиграл все что есть. После этого сезоне он в Барсе потеряет мотивацию и опять будет пешком ходить.
Нужно начал новую главу в карьере.
До каких 45?? Самым верным решением было расставание с Месси этим летом (при условии что он возьмёт ТРЭБЛ).
Конечно не хочется этого но это очень скоро произойдёт, так что лучше уходить красиво, с триумфом, если месси таки возьмёт требл с Барсой то это будет уже 3 Требл в его карьере и лучшего момента чтобы расстаться не придумаешь.
Ему 31. За него легко заплатят 150-180 млн. Сити, МЮ или Ливер. А на эти деньги можно купить двух-трёх хороших игроков и строить будущую команду.
Он всю жизнь провёл в Барсе, выиграл все что есть. После этого сезоне он в Барсе потеряет мотивацию и опять будет пешком ходить.
Нужно начал новую главу в карьере.
Даешь полтинник!)
Даешь полтинник!)
https://youtu.be/wW50VgK4WB4
Бестыдный соматропиновый гном не знает что такое допинг-контроль. А если и спалят, то он скажет, что это папа витамины ему колол. Аха-ха)
Бестыдный соматропиновый гном не знает что такое допинг-контроль. А если и спалят, то он скажет, что это папа витамины ему колол. Аха-ха)