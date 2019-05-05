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Бартомеу: «Надеюсь, Месси будет играть до 45 лет!»

сегодня, 09:33

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выразил надежду, что нападающий команды Лионель Месси еще долгие годы будет радовать футбольных болельщиков своей игрой.

Думаю, Месси еще далек от завершения карьеры. Ему только 31 год. Посмотрите на силу его удара со штрафного в матче с «Ливерпулем». Мяч летел быстрее, чем когда-либо. 

Надеюсь, Лео будет играть до 45 лет! Не знаю, что он планирует, но было бы здорово, если бы Месси был по-прежнему в «Барселоне», когда мы реконструируем «Камп Ноу».

Реконструкция «Камп Ноу» должна начаться в 2020 году. Работы планируют завершить к 2023-му. 

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   493 / 1014
сегодня в 12:37
вот очень интересно, что будет делать шишанутый, когда месси оставит футбол?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Juve14
   50 / 1014
сегодня в 11:47
Да конечно, ты прав
На самом деле лучший это португальская радужная девица
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1014
сегодня в 11:43
Месси это позор футбола! Сомотропиновый наркоман. Те кто называют его лучшим в истории футбола просто оскорбляют эту великую игру и совсем в ней не разбераются. Наверное даже кроме матчей Барсы не чего другое не смотрят.
Juve14
Juve14
   784 / 1014
сегодня в 11:28
Месси это человек выращенный фармокологической химией и ей живущий, этакий "Капитан америка", вся его выдащаяся 66 ня родом из пробирки. Инвалид движемый уколами и таблетками, не спортсмен сделавший себя сам
nogganov_01
nogganov_01
   891 / 1014
сегодня в 11:18
кристинаподобные следят за каждой новостью про Месси?)
Ismadiyar
Ismadiyar ответил BARCELONA-BEST
   306 / 1014
сегодня в 10:53
Этими словами Президент просто позорит и Месси и клуб. До каких 45?? Самым верным решением было расставание с Месси этим летом (при условии что он возьмёт ТРЭБЛ). Конечно не хочется этого но это очень скоро произойдёт, так что лучше уходить красиво, с триумфом, если месси таки возьмёт требл с Барсой то это будет уже 3 Требл в его карьере и лучшего момента чтобы расстаться не придумаешь. Ему 31. За него легко заплатят 150-180 млн. Сити, МЮ или Ливер. А на эти деньги можно купить двух-трёх хороших игроков и строить будущую команду. Он всю жизнь провёл в Барсе, выиграл все что есть. После этого сезоне он в Барсе потеряет мотивацию и опять будет пешком ходить. Нужно начал новую главу в карьере.
Если Барса сейчас расстанется с Месси, то станет второй копией Реала, надо чтоб вырос игрок, хоть близко похожий на него, который сможет строить игру, а пока такого нет, и продавать его за такие бабки кощунство, после всего что он сделал, он должен уйти сам когда захочет...А болелы Барсы которые хотят его ухода сейчас глоры
Zenit_84
Zenit_84
   125 / 1014
сегодня в 10:52
До 50
Neymar 10
Neymar 10
   197 / 1014
сегодня в 10:47
МЕССИ должен завершить свою великолепную и неповторимую карьеру в барселоне но не а 45 лет . это безумие . понятно что месси еще способен великолепно играть еще очень долго но я думаю 36 - 38 это уже предел . Месси сделал всё что только можно для своего клуба и пора ребята начинать плановую перестройку с привлечением молодежки и новых футболистов не рубя с плеча . эра месси еще далека от завершения но нужно быть готовым ко всему . ведь кто знает , может лео захчет через год завершить карьеру ?!! он имеет на это полное право .
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Scuderia Ferrari
   68 / 1014
сегодня в 10:30
А не проще вырастить нового Месси? Надоел уже этот культ личности, ни в одном клубе такого и близко нет.
Надо. Думаю пора попрощаться с Месси.
И строить новую комнаду.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   68 / 1014
сегодня в 10:27
Этими словами Президент просто позорит и Месси и клуб.
До каких 45?? Самым верным решением было расставание с Месси этим летом (при условии что он возьмёт ТРЭБЛ).
Конечно не хочется этого но это очень скоро произойдёт, так что лучше уходить красиво, с триумфом, если месси таки возьмёт требл с Барсой то это будет уже 3 Требл в его карьере и лучшего момента чтобы расстаться не придумаешь.
Ему 31. За него легко заплатят 150-180 млн. Сити, МЮ или Ливер. А на эти деньги можно купить двух-трёх хороших игроков и строить будущую команду.
Он всю жизнь провёл в Барсе, выиграл все что есть. После этого сезоне он в Барсе потеряет мотивацию и опять будет пешком ходить.
Нужно начал новую главу в карьере.
Left Boy
Left Boy
   273 / 1014
сегодня в 10:25
Он за эти 15 лет раз 10 будет просить повысить ему зарплату
beefs
beefs
   199 / 1014
сегодня в 10:23
Ну и загнул...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 1014
сегодня в 10:17
А не проще вырастить нового Месси? Надоел уже этот культ личности, ни в одном клубе такого и близко нет.
neomessi
neomessi
   156 / 1014
сегодня в 10:16
Зачем мелочиться, давай сразу до пенсионного возраста!
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 1014
сегодня в 10:12
Бартомеу: «Надеюсь, Месси будет играть до 45 лет!»

Даешь полтинник!)
Alex12357
Alex12357
   481 / 1014
сегодня в 10:08
С тобой на пару,в отдельной камере!
BenderBender
BenderBender
   671 / 1014
сегодня в 10:06
Ходить по полю можно и до 60.
Kresi frok
Kresi frok
   101 / 1014
сегодня в 10:00
Блаха сдуется через пару сезонов, потом его купит Зенит.
cska plus
cska plus
   26 / 1014
сегодня в 09:56
Бартомеу не прав, гном будет гномить до 60 лет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 09:49
Бартомеу....Без комментариев..))))
Lewa2708
Lewa2708
   169 / 1014
сегодня в 09:42
Думаю, до конца реконструкции Месси еще будет в деле, ему будет 35-36, но до 45...
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
сегодня в 09:39
Запросто, фармакология сейчас на высоте. Аха-ха)
Бестыдный соматропиновый гном не знает что такое допинг-контроль. А если и спалят, то он скажет, что это папа витамины ему колол. Аха-ха)
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