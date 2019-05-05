Бартомеу: «Надеюсь, Месси будет играть до 45 лет!»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выразил надежду, что нападающий команды Лионель Месси еще долгие годы будет радовать футбольных болельщиков своей игрой.

Думаю, Месси еще далек от завершения карьеры. Ему только 31 год. Посмотрите на силу его удара со штрафного в матче с «Ливерпулем». Мяч летел быстрее, чем когда-либо.

Надеюсь, Лео будет играть до 45 лет! Не знаю, что он планирует, но было бы здорово, если бы Месси был по-прежнему в «Барселоне», когда мы реконструируем «Камп Ноу».