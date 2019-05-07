«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
«Анжи» подал заявку на лицензирование.
Напомним, что «Анжи» уже несколько месяцев испытывает большие проблемы с финансированием.
бесценный, со слезами на глазах и данью нашим дедам !!!
....С самого первого дня на это намекаю, что не было никогда
такого на соккере, чтобы появлялись группы модерирования
и этому подобное. Юзеры сами разбирались между собой,
зная что может прилететь бан кому и насколько угодно .
А ныне формат такой, что рейтинг с каждым годом падает
и подобные новички возможно такими методами способны
как-то поспособствовать падению рейтинга, но это же не так. Как и методы.
Даже те, кто ушли отсюда со стажем на соккере, и то были мыслями в футболе,
и ушли из за подобных новичков,старожил сейчас не ценят, соккер не того розлива,
А оставшиеся в общем из могикан, в основном общаются в оофтопах. Таковы реалии.
бесценный, со слезами на глазах и данью нашим дедам !!!
....С самого первого дня на это намекаю, что не было никогда
такого на соккере, чтобы появлялись группы модерирования
и этому подобное. Юзеры сами разбирались между собой,
зная что может прилететь бан кому и насколько угодно .
А ныне формат такой, что рейтинг с каждым годом падает
и подобные новички возможно такими методами способны
как-то поспособствовать падению рейтинга, но это же не так. Как и методы.
Даже те, кто ушли отсюда со стажем на соккере, и то были мыслями в футболе,
и ушли из за подобных новичков,старожил сейчас не ценят, соккер не того розлива,
А оставшиеся в общем из могикан, в основном общаются в оофтопах. Таковы реалии.
Советчиков много.
Я сам разберусь про, что и как мне писать. А для сравнение пойди лучше к спартачам, да и ко всем остальным и попробуй их убедить, что бы они писали только про свой клуб и не лезли к другим.
Вот когда убидишь всех, можешь и ко мне с такой просьбой обратиться.
Надеюсь ты понял свою ошибку и с подобным ко мне больше не будешь обращаться.
Советчиков много.
Я сам разберусь про, что и как мне писать. А для сравнение пойди лучше к спартачам, да и ко всем остальным и попробуй их убедить, что бы они писали только про свой клуб и не лезли к другим.
Вот когда убидишь всех, можешь и ко мне с такой просьбой обратиться.
Надеюсь ты понял свою ошибку и с подобным ко мне больше не будешь обращаться.
Есть Локомотив , вот и болей за его место в ЛЧ .
Впереди у вас клубы не слабее Арсенала . Тоже могут обыграть вас .
Есть Локомотив , вот и болей за его место в ЛЧ .
Впереди у вас клубы не слабее Арсенала . Тоже могут обыграть вас .
Ваше дело маленькое : болейте благословясь за своих и все дела )
Ваше дело маленькое : болейте благословясь за своих и все дела )
лучше бы отстал от наших и никому ты больше
здесь и не был бы нужен. А ты как провокатор,
где Анжи, там и ты со своим негативом. За это,
в первую очередь, и получаешь в свой адрес.
лучше бы отстал от наших и никому ты больше
здесь и не был бы нужен. А ты как провокатор,
где Анжи, там и ты со своим негативом. За это,
в первую очередь, и получаешь в свой адрес.
Вот только пройдут ли? И нужны ли вообще России такие клубы?!
Исчезнет Анжи, завтра его никто и не вспомнит, ну если только цирк Керимова.
Вот только пройдут ли? И нужны ли вообще России такие клубы?!
Исчезнет Анжи, завтра его никто и не вспомнит, ну если только цирк Керимова.