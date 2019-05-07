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«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон

сегодня, 19:12

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.

«Анжи» подал заявку на лицензирование.

Напомним, что «Анжи» уже несколько месяцев испытывает большие проблемы с финансированием. 

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NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   45 / 982
сегодня в 20:53
Я его давно игнорирую. Раньше он футболом интересовался, а сейчас в основном кляузами. С моей точки зрения клуб, который не сдаётся и бьётся до конца, заслуживает уважения. А кичиться богатством как Зенит, Локо и Спартак это удел не уважаемых мною людей. Нельзя хвастаться здоровьем и богатством. Это им недоступно понять. Салам, дорогой. Удачи тебе и с Праздником Победы
Салам, Толя ! Взаимно и тебя, дорогой ! Наш самый главный,
бесценный, со слезами на глазах и данью нашим дедам !!!

....С самого первого дня на это намекаю, что не было никогда
такого на соккере, чтобы появлялись группы модерирования
и этому подобное. Юзеры сами разбирались между собой,
зная что может прилететь бан кому и насколько угодно .

А ныне формат такой, что рейтинг с каждым годом падает
и подобные новички возможно такими методами способны
как-то поспособствовать падению рейтинга, но это же не так. Как и методы.
Даже те, кто ушли отсюда со стажем на соккере, и то были мыслями в футболе,
и ушли из за подобных новичков,старожил сейчас не ценят, соккер не того розлива,
А оставшиеся в общем из могикан, в основном общаются в оофтопах. Таковы реалии.
Balanenok
Balanenok
   358 / 982
сегодня в 20:48
РФС оплатит лицензию, Анжи не Тосно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   53 / 982
сегодня в 20:32
Я его давно игнорирую. Раньше он футболом интересовался, а сейчас в основном кляузами. С моей точки зрения клуб, который не сдаётся и бьётся до конца, заслуживает уважения. А кичиться богатством как Зенит, Локо и Спартак это удел не уважаемых мною людей. Нельзя хвастаться здоровьем и богатством. Это им недоступно понять. Салам, дорогой. Удачи тебе и с Праздником Победы
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGuar As
   54 / 982
сегодня в 20:30
Вот не понимаю зачем тебе сдался Анжи ? Есть Локомотив , вот и болей за его место в ЛЧ . Впереди у вас клубы не слабее Арсенала . Тоже могут обыграть вас .
Знаешь почему на площади сексом заниматься не удобно?
Советчиков много.
Я сам разберусь про, что и как мне писать. А для сравнение пойди лучше к спартачам, да и ко всем остальным и попробуй их убедить, что бы они писали только про свой клуб и не лезли к другим.
Вот когда убидишь всех, можешь и ко мне с такой просьбой обратиться.
Надеюсь ты понял свою ошибку и с подобным ко мне больше не будешь обращаться.
EAGuar As
EAGuar As ответил Байкал-38.
   40 / 982
сегодня в 20:20
Вот не понимаю зачем тебе сдался Анжи ?
Есть Локомотив , вот и болей за его место в ЛЧ .
Впереди у вас клубы не слабее Арсенала . Тоже могут обыграть вас .
NAZAR 007
NAZAR 007
   45 / 982
сегодня в 20:12
Не Туманам и Байкалам решать, как Анжи пройдет лицензирование.

Ваше дело маленькое : болейте благословясь за своих и все дела )
NAZAR 007
NAZAR 007
   45 / 982
сегодня в 20:10
Байкал, чем бегать к модеру об игнорах писать,
лучше бы отстал от наших и никому ты больше
здесь и не был бы нужен. А ты как провокатор,
где Анжи, там и ты со своим негативом. За это,
в первую очередь, и получаешь в свой адрес.
Байкал-38.
Байкал-38.
   48 / 982
сегодня в 20:03
Руководство Анжи уже заявляло, что будут играть во второй лиге если пройдут лицензирование.
Вот только пройдут ли? И нужны ли вообще России такие клубы?!
Исчезнет Анжи, завтра его никто и не вспомнит, ну если только цирк Керимова.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 982
сегодня в 19:55
Удачи Анжи .
Ваня лучший
Ваня лучший
   53 / 982
сегодня в 19:41
Для ФНЛ тоже лицензия нужна
Ваня лучший
Ваня лучший ответил tuman960
   53 / 982
сегодня в 19:41
От сумы и тюрьмы не зарекайся, богатый
ДСА
ДСА
   140 / 982
сегодня в 19:31
Это даже не смешно
tuman960
tuman960
   895 / 982
сегодня в 19:18
гнать этот нищий клуб по полной!!!НАДОЕЛ!!!!
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