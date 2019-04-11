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Гинер назначен главой финансового комитета РФС

сегодня, 18:33

Сегодня состоялось очередное заседание исполкома РФС. На нем утвердили руководителей следующих комитетов:

Финансовый комитет

Председатель – Гинер Евгений Леннорович

Заместитель Председателя – Бакатин Дмитрий Вадимович

Комитет по безопасности и работе с болельщиками

Председатель – Маркин Владимир Иванович

Заместитель Председателя – Лебедев Игорь Владимирович

Заместитель Председателя – Мейтин Александр Аркадьевич

Комитет массового футбола

Председатель – Шох Рохус Рохусович

Заместитель Председателя – Афанасьев Владимир Иванович

Комитет программ развития футбола

Председатель – Дюков Александр Валерьевич

Заместитель Председателя – Федун Леонид Арнольдович

Комитет женского футбола

Председатель – Ефремов Игорь Владимирович

Заместитель Председателя – Перонко Иван Александрович

Комитет разновидностей футбола

Председатель – Алаев Александр Александрович

Заместитель Председателя – Алиев Эмиль Гуметович

Технический комитет

Председатель – Симонян Никита Павлович

Заместитель Председателя – Лексаков Андрей Владимирович

Юридический комитет

Председатель – Блажеев Виктор Владимирович

Заместитель Председателя – Рогачев Денис Игоревич

Медицинский комитет

Председатель – Безуглов Эдуард Николаевич

Заместитель Председателя – Ачкасов Евгений Евгеньевич

Комитет ветеранов футбола

Председатель – Мирзоян Александр Багратович

Заместитель Председателя – Ефанов Геннадий Васильевич

Комитет по маркетингу

Председатель – Соловьев Денис Борисович

Заместитель Председателя – Фимушкин Илья Валерьевич

Комитет профессионального футбола

Председатель – Прядкин Сергей Геннадьевич

Заместитель Председателя – Соколов Андрей Илларионович

Комитет детско-юношеского футбола

Председатель – Галицкий Сергей Николаевич

Заместитель Председателя – Анохин Сергей Вячеславович

Судейский комитет

Председатель – Левников Николай Владиславович

Заместитель Председателя – Егоров Александр Анатольевич

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   18 / 965
сегодня в 20:08
СБЫЛОСЬ -ПОЗДРАВЛЯЮ КОНЕЙ С ПРАЗДНИКОМ!!!
time out
time out ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   88 / 965
сегодня в 20:04
Что такое «огрод», мудрейший? Если это какой-то конский жаргон, то я попрошу его ко мне не применять, давайте вести диалог на человеческом языке. Если, конечно, Вам он знаком.
Где ты видел, чтобы кони человеческим языком разговаривали?
311
311
   72 / 965
сегодня в 20:03
Федун теперь Дюкову за кофе будет бегать!)
kotmyshka
kotmyshka
   187 / 965
сегодня в 19:56
поближе к финансам - на сердце теплее
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
   131 / 965
сегодня в 19:56
23 года - это отрок?=)) Странные у тебя понятия. Хотя если ты действительно тот, за кого себя выдаёшь, то да, я просто младенец перед тобой.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       5 / 965
    сегодня в 19:50
    23 года - это отрок?=)) Странные у тебя понятия. Хотя если ты действительно тот, за кого себя выдаёшь, то да, я просто младенец перед тобой.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       24 / 965
    сегодня в 19:45
    Стыдно за такой РФС.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       17 / 965
    сегодня в 19:45
    У ЕЛГ каждая копейка будет на учёте, правильное решение.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил КАМЮ
       23 / 965
    сегодня в 19:37
    Леня Киевский и спартак опускает каждый год ниже плинтуса, а ещё в РФС пролез, зачем нужен такой балласт?
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
       131 / 965
    сегодня в 19:34
    То есть ты считаешь, что разговариваешь не с человеком? Или с тем, кто недостоин именоваться человеком?
    Какое тебе дело до того, что я считаю, мой армянский друг? Я много чего считаю и по тебе в частности. А если ты это написал относительно возможного нарушения в моём комментарии, то его там нет, как бы ты не жал жалобы (если нажал, конечно, не смотрел с другого аккаунта).
    Ещё вопросы есть у тебя, отрок?
    4RT
    4RT
       239 / 965
    сегодня в 19:34
    Где бабло там и евреи
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Санкт-Ватутинки
       5 / 965
    сегодня в 19:30
    О чём? Что фидуна поставили развивать (читай, разваливать) российский футбол? Теперь на него всё будет очень легко свалить!=))))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       5 / 965
    сегодня в 19:28
    То есть ты считаешь, что разговариваешь не с человеком? Или с тем, кто недостоин именоваться человеком?
    makkie
    makkie ответил cska plus
       28 / 965
    сегодня в 19:22
    Насчёт мафии мог бы промолчать.
    Действительно, чего это мы посягаем на мафиозные схемы Жени Харьковского, которые действуют уже не один десяток лет в футболе. Мастадонт!)
    КАМЮ
    КАМЮ
       63 / 965
    сегодня в 19:16
    А кто, кроме Гинера, умеет целесообразно тратить деньги?

    Зато Федун в комитете РАЗВИТИЯ футбола - очередной анекдот
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил cska plus
       131 / 965
    сегодня в 19:14
    Ахахах! Ты с какого огрода будешь?
    Что такое «огрод», мудрейший? Если это какой-то конский жаргон, то я попрошу его ко мне не применять, давайте вести диалог на человеческом языке. Если, конечно, Вам он знаком.
    Заполярный
    Заполярный
       281 / 965
    сегодня в 19:13
    ТЕПЕРЬ КОНИ ПОПРАВЯТ СВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
    la_masia
    la_masia
       61 / 965
    сегодня в 19:10
    К денежкам поближе)
    Мысыктар
    Мысыктар
       439 / 965
    сегодня в 19:08
    ахахах Гинер красавец)
    cska plus
    cska plus ответил makkie
       6 / 965
    сегодня в 19:07
    А что вы хотели, если Гинер спокойно катит бочку на Президента РФС (Толстых) и никто ему даже слова не скажет. Мафия!
    Насчёт мафии мог бы промолчать.
    161регион
    161регион
       79 / 965
    сегодня в 19:07
    Зря еврея у денег поставили....
    makkie
    makkie
       28 / 965
    сегодня в 19:06
    А что вы хотели, если Гинер спокойно катит бочку на Президента РФС (Толстых) и никто ему даже слова не скажет. Мафия!
    cska plus
    cska plus ответил Союзник противников
       6 / 965
    сегодня в 19:06
    Скажу :Капец Миллеру и Федуну!!!
    Миллер с федуном специалисты по оболваниваю народа.
    cska plus
    cska plus ответил Михаил Славнов
       6 / 965
    сегодня в 19:04
    А Симоняна кто приносить в комитет будет?
    Федун с безбородовым.
    cska plus
    cska plus ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       6 / 965
    сегодня в 19:03
    Вор - глава финансового комитета. Это Россия, детка.
    Ахахах! Ты с какого огрода будешь?
    time out
    time out
       88 / 965
    сегодня в 19:03
    Пустили козла в капусту!
    cska plus
    cska plus
       6 / 965
    сегодня в 19:02
    А федун тайный председатель судейского комитета.
    Jum13
    Jum13
       41 / 965
    сегодня в 18:57
    Гори-гори ясно )))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 965
    сегодня в 18:53
    Сколько же всяких, АПсолютно бесполезных комитетов. И все денежку получать хотят, причём немаленькую. И это всё теперь будет зависеть от Жеки харьковского...
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       131 / 965
    сегодня в 18:51
    Вор - глава финансового комитета. Это Россия, детка.
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