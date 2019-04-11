Гинер назначен главой финансового комитета РФС

Сегодня состоялось очередное заседание исполкома РФС. На нем утвердили руководителей следующих комитетов:
Финансовый комитет
Председатель – Гинер Евгений Леннорович
Заместитель Председателя – Бакатин Дмитрий Вадимович
Комитет по безопасности и работе с болельщиками
Председатель – Маркин Владимир Иванович
Заместитель Председателя – Лебедев Игорь Владимирович
Заместитель Председателя – Мейтин Александр Аркадьевич
Комитет массового футбола
Председатель – Шох Рохус Рохусович
Заместитель Председателя – Афанасьев Владимир Иванович
Комитет программ развития футбола
Председатель – Дюков Александр Валерьевич
Заместитель Председателя – Федун Леонид Арнольдович
Комитет женского футбола
Председатель – Ефремов Игорь Владимирович
Заместитель Председателя – Перонко Иван Александрович
Комитет разновидностей футбола
Председатель – Алаев Александр Александрович
Заместитель Председателя – Алиев Эмиль Гуметович
Технический комитет
Председатель – Симонян Никита Павлович
Заместитель Председателя – Лексаков Андрей Владимирович
Юридический комитет
Председатель – Блажеев Виктор Владимирович
Заместитель Председателя – Рогачев Денис Игоревич
Медицинский комитет
Председатель – Безуглов Эдуард Николаевич
Заместитель Председателя – Ачкасов Евгений Евгеньевич
Комитет ветеранов футбола
Председатель – Мирзоян Александр Багратович
Заместитель Председателя – Ефанов Геннадий Васильевич
Комитет по маркетингу
Председатель – Соловьев Денис Борисович
Заместитель Председателя – Фимушкин Илья Валерьевич
Комитет профессионального футбола
Председатель – Прядкин Сергей Геннадьевич
Заместитель Председателя – Соколов Андрей Илларионович
Комитет детско-юношеского футбола
Председатель – Галицкий Сергей Николаевич
Заместитель Председателя – Анохин Сергей Вячеславович
Судейский комитет
Председатель – Левников Николай Владиславович
Заместитель Председателя – Егоров Александр Анатольевич
Урок русского языка и исторического экскурса считаю оконченным.
Урок русского языка и исторического экскурса считаю оконченным.
Ещё вопросы есть у тебя, отрок?
Ещё вопросы есть у тебя, отрок?
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