Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола организации.

Мы приняли решение о формировании нового состава комитетом РФС . Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского футбола.