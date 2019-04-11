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Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС

сегодня, 15:26

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола организации.

Мы приняли решение о формировании нового состава комитетом РФС. Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского футбола.

Обсуждается создание еще одной юношеской лиги для детей до 15 лет, это не со следующего сезона. Может быть, оно будет принято через год, чтобы ребята могли получать соответствующую игровую практику в соревнованиях с сильнейшими школами РФ.

Ранее отмечалось, что РФС создал юношескую футбольную лигу.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   219 / 963
сегодня в 16:55
Поздравляю Галецкого с новой должностью
Багров-брат
Багров-брат
   187 / 963
сегодня в 16:44
А вот это правильное решение. Человек больше делает, чем пиарится. Дорогу молодым и Галицкому!...)))
Правдин Семён
Правдин Семён
   169 / 963
сегодня в 16:42
Редкий случай, когда человек соответствует занимаемой должности.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 963
сегодня в 16:09
Стоит пожелать удачи!
cska plus
cska plus
   6 / 963
сегодня в 16:07
Если воры чиновники не помешают, Галицкий поднимет с колен детский футбол.
ermak6848
ermak6848
   167 / 963
сегодня в 16:01
остаётся Поздравить Уважаемого Сергея Галицкого с новым назначением на благо российского футбола !!!
mihaluch
mihaluch
   82 / 963
сегодня в 16:00
Вот это правельно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 963
сегодня в 15:55
Ожидаемо....И справедливо...
Работа в РФС будет без отрыва от Краснодара или как....????

Наверно ничто не должно отвлекать от столь важной работы...Как работа с молодежью...Стоит пожалуй сконцентрироваться на работе в новой ответственной должности....
Успехов в РФС!!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   358 / 963
сегодня в 15:48
Если посмотреть что Галицкий сделал с Краснодаром ,то его работа будет полезна в развитии детского футбола.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   358 / 963
сегодня в 15:47
дУМАЮ ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   351 / 963
сегодня в 15:44
Грамотное кадровое решение. Вопрос в том дадут ли ему нормально работать.
rsrkQ55
rsrkQ55
   381 / 963
сегодня в 15:35
лучшей кандидатуры не может быть
Groove000
Groove000
   145 / 963
сегодня в 15:28
Вот это правильно
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