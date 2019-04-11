Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола организации.
Мы приняли решение о формировании нового состава комитетом РФС. Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского футбола.
Обсуждается создание еще одной юношеской лиги для детей до 15 лет, это не со следующего сезона. Может быть, оно будет принято через год, чтобы ребята могли получать соответствующую игровую практику в соревнованиях с сильнейшими школами РФ.
Ранее отмечалось, что РФС создал юношескую футбольную лигу.
Работа в РФС будет без отрыва от Краснодара или как....????
Наверно ничто не должно отвлекать от столь важной работы...Как работа с молодежью...Стоит пожалуй сконцентрироваться на работе в новой ответственной должности....
Успехов в РФС!!!!
Работа в РФС будет без отрыва от Краснодара или как....????
Наверно ничто не должно отвлекать от столь важной работы...Как работа с молодежью...Стоит пожалуй сконцентрироваться на работе в новой ответственной должности....
Успехов в РФС!!!!